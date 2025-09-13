La relación entre la Asignación Universal por Hijo y la cuota alimentaria genera dudas: ¿cómo impacta una en el cálculo de la otra?

La manutención de los hijos suele ser motivo de dudas y consultas legales, especialmente en lo que respecta a la relación entre la cuota alimentaria que fija un juez y los beneficios estatales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Una de las preguntas más frecuentes es si estos conceptos se descuentan entre sí o si funcionan de manera independiente. En este terreno, vale aclarar que la orientación de un abogado especializado en familia suele ser clave para aclarar cómo se aplican las normas en cada caso concreto.

La cuota alimentaria es una obligación legal que tienen los padres hacia sus hijos. No se trata únicamente de cubrir la comida diaria, sino de garantizar el bienestar integral del niño: vivienda, educación, vestimenta, salud, recreación y cualquier otra necesidad vinculada a su desarrollo.

Cuando los padres no conviven, lo habitual es que el progenitor no conviviente deba abonar mensualmente una suma de dinero al otro progenitor —o responsable legal— que vive con el menor.

El monto se fija teniendo en cuenta los ingresos del obligado, las necesidades del niño y, en algunos casos, el nivel de vida que tenía antes de la separación.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) es una prestación económica que otorga el Estado argentino a las familias en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es asegurar un ingreso mínimo para la crianza de los hijos y fomentar el acceso a la educación y a la salud.

Este beneficio está destinado directamente al niño o adolescente y es cobrado, en general, por la madre o por el adulto que se encuentre a cargo.

Cuota alimentaria y AUH: cómo se relacionan y qué dice la ley

La respuesta es clara: la AUH no se descuenta de la cuota alimentaria. Son dos figuras completamente diferentes:

La cuota alimentaria es una obligación de los padres.

La AUH es una ayuda estatal que no reemplaza ni sustituye esa responsabilidad.

En la práctica, lo que puede ocurrir es que, al momento de fijar el monto de la cuota, un juez tenga en cuenta la existencia de la AUH. Sin embargo, esto no significa que el beneficio estatal se reste de lo que el progenitor debe aportar.

El hecho de que una madre reciba AUH no libera al padre de cumplir con la manutención. La ley entiende que el derecho alimentario de los hijos está por encima de cualquier subsidio o plan social. En todo caso, los beneficios estatales se consideran un complemento.

Esto es clave: el deber de los padres es independiente de la ayuda que brinda el Estado. La AUH busca reforzar la protección social, pero no sustituye la obligación legal y moral de los progenitores.

Por qué no se descuenta de la Asignación Universal por Hijo

En algunos procesos judiciales, los jueces pueden tomar en consideración la AUH como parte del contexto económico de la familia. Esto podría influir en el cálculo final de la cuota, pero nunca justificaría la ausencia de pago por parte del progenitor.

La cuota alimentaria y la AUH son dos herramientas diferentes que tienen un mismo fin: garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Mientras que la primera recae directamente sobre los padres, la segunda es un aporte del Estado.

En definitiva, la cuota alimentaria sigue siendo una obligación indelegable, y la AUH debe entenderse como un apoyo complementario para asegurar el bienestar de los hijos.

Qué beneficios extra pueden cobrar los titulares de la Asignación Universal por Hijo

No todos los beneficiarios lo saben, pero ANSES otorga un monto adicional a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cumplen ciertos requisitos. En agosto, este pago extra alcanza los $188.000. Te contamos en qué consiste y cómo cobrarlo.

El dinero adicional se vincula al trámite de la Libreta AUH, un formulario que certifica que los niños y niñas cubiertos por la asignación cumplen con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Durante todo el año, ANSES retiene el 20% de la asignación mensual, que luego se liquida en un solo pago cuando el titular presenta la Libreta correctamente. Además, la presentación de este documento es indispensable para seguir cobrando la AUH y acceder a otros beneficios del organismo, como la Ayuda Escolar Anual.

Quiénes pueden cobrar el pago extra

El monto adicional está destinado a los beneficiarios de AUH que cumplan con estos requisitos:

Haber recibido la AUH durante 2024.

No haber presentado aún la Libreta del mismo año.

Completar correctamente los datos de salud, vacunación y escolaridad .

. Presentar el formulario a través del sitio web oficial de ANSES.

Cómo realizar el trámite

ANSES informó que la gestión es 100% digital, por lo que no es necesario acudir a ninguna oficina. Solo se requiere ingresar al portal oficial, completar los datos y cargar la documentación solicitada.