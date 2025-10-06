Salario Mínimo Vital y Móvil en octubre 2025: cuánto se cobra por hora y jornada completa

Representa el ingreso mínimo que un empleado debe percibir por su trabajo. Es definido por un consejo que reúne al Gobierno, sindicatos y empresarios

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) de octubre de 2025 se mantiene en $322.200 para los trabajadores con jornada completa y en $1.610 por hora para quienes se desempeñan de manera jornalizada. Este valor, vigente desde agosto, continúa funcionando como referencia para los salarios mínimos, las prestaciones sociales y los beneficios de la ANSES en todo el país.

El SMVM representa el ingreso mínimo que un empleado puede percibir por su trabajo formal en Argentina. Es definido periódicamente por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que reúne a representantes del Gobierno, los sindicatos y el sector empresarial. El objetivo es actualizar el ingreso base para acompañar la inflación y evitar la pérdida del poder adquisitivo de los sectores con menores ingresos.

Durante octubre de 2025, el monto de $322.200 se mantiene sin modificaciones, marcando una pausa en la serie de aumentos progresivos que se registraron a lo largo del año. El valor rige para jornadas de 48 horas semanales, mientras que para jornadas parciales se calcula de forma proporcional.

Evolución del salario mínimo en 2025

El año 2025 comenzó con un SMVM de $286.711 en enero y fue subiendo de manera mensual hasta alcanzar el nivel actual en agosto. Los incrementos fueron los siguientes:

Enero: $286.711

Febrero: $292.446

Marzo: $296.832

Abril: $302.600

Mayo: $308.200

Junio: $313.400

Julio: $317.800

Agosto: $322.200

Desde entonces, septiembre y octubre permanecen con el mismo valor, a la espera de una nueva actualización oficial.

Cómo impacta el salario mínimo en las prestaciones de ANSES

El valor del SMVM repercute directamente en múltiples prestaciones sociales administradas por la ANSES, como la Prestación por Desempleo y las asignaciones familiares.

A partir de la actualización vigente en octubre:

Jubilación mínima: $396.304,88 (incluye bono de $70.000).

PUAM: $331.016,96 con refuerzo incluido.

Pensiones No Contributivas: $298.381,85 con el bono extraordinario.

AUH (Asignación Universal por Hijo): $117.252 brutos, con un pago directo de $93.801,60 tras la retención del 20%.

AUH por hijo con discapacidad: $381.791 brutos, con un pago directo de $305.432,80.

Asignación Familiar por Hijo: $58.572,85.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.714,27.

En tanto, la Prestación por Desempleo se ubica entre $161.000 y $322.000, equivalentes al 50% y 100% del salario mínimo respectivamente.

El salario mínimo y su efecto en la economía formal

Más allá de su función como ingreso base, el SMVM influye en la determinación de cuotas alimentarias, contrataciones laborales, planes sociales y reajustes salariales del sector público y privado. Al fijarse un monto legal mínimo, el Estado garantiza un piso de protección social para los trabajadores registrados y para quienes perciben beneficios asociados.

El Consejo Nacional del Empleo cumple un rol clave en esta instancia, ya que sus decisiones impactan en millones de trabajadores y beneficiarios. Cada ajuste busca reflejar el equilibrio entre la situación macroeconómica, la inflación y el nivel de empleo formal.

El reclamo sindical por una nueva actualización: de cuánto debería ser el salario mínimo

Las dos centrales obreras, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, reclamaron al Gobierno la urgente convocatoria del Consejo del Salario Mínimo. En una carta documento enviada al secretario de Trabajo, Julio Cordero, los secretarios generales Hugo Yasky y Hugo Godoy calificaron la cifra actual de $322.000 como "irrisoria" y exigieron una recomposición inmediata.

Según el documento, la falta de una metodología oficial para definir la canasta básica genera "arbitrariedad y unilateralidad" en la fijación del salario mínimo. Los gremios proponen que el valor se calcule en función del costo real de vida, y que sirva como parámetro objetivo para las futuras negociaciones.

Voceros sindicales indicaron a iProfesional que el salario mínimo debería superar el millón de pesos para cubrir los costos reales de vida. Aunque reconocen que ese nivel no es viable en la actual coyuntura, plantean que el punto de partida debería ser el valor de la Canasta Básica Alimentaria, que según el INDEC se ubica en $520.529. Este indicador —afirman— debería transformarse en la referencia central para los ajustes.

El Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, aún no definió una nueva convocatoria al Consejo del Salario. En medio de un escenario electoral complejo, cualquier incremento del SMVM podría tener un impacto político y fiscal delicado. No obstante, la falta de actualización ya generó presión sindical y podría derivar en un reclamo conjunto con la CGT.

El dilema oficial radica en que, si se convoca al Consejo sin habilitar una suba significativa, enfrentará el rechazo de los sectores sindicales y sociales más vulnerables, mientras que un aumento elevado tensionaría la política de ajuste fiscal del Gobierno.

Quiénes están alcanzados por el Salario Mínimo Vital y Móvil

El SMVM rige para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos estatales que actúen como empleadores. Además, por ley, no puede ser embargado, salvo por deudas alimentarias.

El Convenio 13 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que la fijación del salario mínimo debe considerar las necesidades de los trabajadores y sus familias, los niveles de productividad y el desarrollo económico nacional.

Hasta nuevo aviso, el Salario Mínimo Vital y Móvil en octubre de 2025 se mantiene en $322.200 mensuales y $1.610 por hora, sin actualización prevista a corto plazo. El debate por su recomposición continúa abierto y se perfila como uno de los ejes centrales en la discusión social y económica de fin de año.

La expectativa sindical apunta a una revisión urgente, mientras el Gobierno busca evitar nuevos desequilibrios fiscales. En cualquier caso, el SMVM seguirá siendo el parámetro clave para medir el poder adquisitivo y la evolución del ingreso real de millones de argentinos.