Reino Unido defendió su soberanía sobre las Malvinas tras versiones que indican un posible cambio de postura de EE.UU. en el marco de tensiones con la OTAN

El gobierno británico reaccionó con rapidez ante los trascendidos que sugieren que Estados Unidos podría revisar su respaldo al Reino Unido en el caso de las islas Malvinas, en medio de diferencias vinculadas a la cooperación en el conflicto con Irán.

Desde Londres buscaron cerrar filas y ratificar su posición histórica frente a cualquier cambio en la política exterior estadounidense.

La defensa firme de la postura británica

Un vocero oficial del Ejecutivo del Reino Unido fue categórico al referirse a la situación: "La soberanía sobre las Falkland sigue estando en manos del Reino Unido y la autodeterminación es fundamental".

De acuerdo con la agencia ANSA, el funcionario evitó entrar en confrontación directa con la administración de Donald Trump, pese a las versiones difundidas por Reuters sobre eventuales ajustes en la estrategia de Washington hacia aliados de la OTAN.

Autodeterminación y respaldo a los isleños

En su declaración, el portavoz británico reforzó la continuidad de la posición de su país respecto del archipiélago del Atlántico Sur: "Nuestra postura sobre las Falkland no podría ser más clara, firme e inmutable. La soberanía pertenece al Reino Unido y la autodeterminación es fundamental".

Además, destacó el respaldo de Londres a la voluntad de los habitantes de las islas, recordando consultas previas en las que, según afirmó, se expresaron a favor del vínculo con el Reino Unido.

"Han votado en el pasado de forma abrumadora a favor de mantener su estatus de territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado su derecho a la autodeterminación".

El trasfondo de las versiones en Washington

Las informaciones difundidas por Reuters indican que Estados Unidos analiza posibles cambios en su política exterior hacia socios europeos, en el marco de tensiones con países de la OTAN por su postura frente a la guerra con Irán.

Según esas versiones, el Pentágono estudia alternativas que incluirían medidas de presión diplomática hacia aliados que no acompañen las operaciones estadounidenses en Medio Oriente.

Malestar en la OTAN y debates internos en EE.UU.

El eje del conflicto se centra en la negativa de varios miembros de la alianza atlántica a permitir el uso de infraestructura estratégica —como bases o espacios aéreos— para acciones militares.

En ese contexto, se filtró un correo interno del Pentágono con posibles líneas de acción que buscan endurecer la postura de Washington frente a sus socios.

El secretario de prensa del organismo, Kingsley Wilson, expresó: "Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no han estado ahí para nosotros".

Y agregó: "El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto".

Posibles efectos en la política exterior

De acuerdo con fuentes citadas de manera anónima, las medidas en análisis buscarían enviar un mensaje político claro dentro de la alianza atlántica, con el objetivo de reducir lo que Washington "percibe como beneficios desiguales entre sus socios europeos".

Entre los puntos evaluados, el memorándum también contempla revisar el respaldo diplomático a territorios bajo administración europea de larga data, entre ellos las Islas Malvinas.