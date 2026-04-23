Con el avance del gobierno en el reordenamiento sanitario, aumentan las entidades excluidas por incumplir normativas del sistema privado

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de nuevas entidades de medicina prepaga a través de edictos publicados en el Boletín Oficial. Con esta medida, el organismo elevó a 166 el número total de empresas excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El proceso de depuración se centró en sacar del sistema a agentes que no cumplen con los requisitos operativos y administrativos fundamentales. La última resolución inhabilitó de manera definitiva a cuatro entidades: Su Medicina Asistencia S.A., Instituto Panamericano de Salud S.A., Imedical S.A. y Seres.

Fuentes de la SSS explicaron que estas organizaciones no lograron demostrar el cumplimiento de la normativa vigente ni acreditaron la capacidad operativa necesaria para prestar servicios de salud, según reveló una auditoría integral que busca garantizar la transparencia en el sector. El objetivo es que el padrón refleje únicamente a prestadores con actividad real y comprobable.

Cómo arrancó la limpieza del sistema de prepagas

El proceso de fiscalización se originó en los primeros meses de gestión del Gobierno libertario. La primera etapa detectó un gran número de entidades calificadas como "fantasmas", es decir, empresas inscriptas en el registro pero sin actividad prestacional efectiva.

Desde la SSS detallaron que el objetivo principal de este relevamiento es el saneamiento del sistema para proteger a los usuarios. La presencia de empresas inactivas o insolventes en el registro distorsiona la competencia.

También genera falta de previsibilidad en el mercado de la salud privada. La fiscalización actual pone el foco en que cada agente inscripto mantenga un estándar mínimo de solvencia patrimonial y una estructura de servicios acorde a los planes ofrecidos.

Por qué dieron de baja a las 166 empresas

Las causas de las bajas son recurrentes en la mayoría de los expedientes analizados por la autoridad de control. La falta de presentación de los padrones de beneficiarios y la ausencia de planes de cobertura actualizados son dos de los motivos principales.

Muchas de las entidades dadas de baja no habían informado durante años sus estados financieros. Tampoco reportaron los convenios con prestadores, condiciones indispensables para asegurar la continuidad de la atención médica a los afiliados.

Desde el organismo rector subrayaron que esta depuración no afecta la cobertura de los pacientes activos. En la gran mayoría de los casos, las firmas inhabilitadas no poseían cartera de clientes real al momento de la intervención.

En los casos donde se detectó algún tipo de afiliación residual, el Gobierno dispone de mecanismos para asegurar la transición de esos usuarios hacia otros Agentes del Seguro de Salud, garantizando que no se interrumpan los tratamientos en curso.

Qué busca el Gobierno con la limpieza del padrón

La medida forma parte de un plan estratégico más amplio. El objetivo es que los prestadores compitan libremente y con reglas claras en el mercado de la salud privada.

Según los informes técnicos, la proliferación de sellos sin actividad funcional complicaba la trazabilidad del sistema. También facilitaba irregularidades administrativas que afectaban la transparencia del sector.

Con la salida de estas 166 entidades, la Superintendencia pretende optimizar la supervisión sobre las prepagas que sí operan de forma efectiva en el país. La idea es concentrar los recursos de fiscalización en el cumplimiento de las cartillas y el servicio de atención al cliente.

Las auditorías continuarán de forma permanente. No se descartan nuevas inhabilitaciones en los próximos meses si se comprueba que otras empresas mantienen incumplimientos normativos o falta de actividad prestacional comprobable.

La lista detallada incluye desde pequeñas cooperativas y mutuales regionales hasta sociedades anónimas que habían perdido su capacidad operativa. También figuran empresas que nunca llegaron a conformar una estructura de servicios de salud real conforme a la Ley 26.682.

La transparencia del padrón es considerada un paso clave para el nuevo esquema de libre elección de prestadores que impulsa la administración central, permitiendo que los usuarios tomen decisiones informadas sobre su cobertura médica.

El listado completo de las prepagas dadas de baja por el Gobierno