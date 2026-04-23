Gobierno inhabilitó a 166 empresas de medicina prepaga desde que arrancó la gestión libertaria: el listado completo
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de nuevas entidades de medicina prepaga a través de edictos publicados en el Boletín Oficial. Con esta medida, el organismo elevó a 166 el número total de empresas excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El proceso de depuración se centró en sacar del sistema a agentes que no cumplen con los requisitos operativos y administrativos fundamentales. La última resolución inhabilitó de manera definitiva a cuatro entidades: Su Medicina Asistencia S.A., Instituto Panamericano de Salud S.A., Imedical S.A. y Seres.
Fuentes de la SSS explicaron que estas organizaciones no lograron demostrar el cumplimiento de la normativa vigente ni acreditaron la capacidad operativa necesaria para prestar servicios de salud, según reveló una auditoría integral que busca garantizar la transparencia en el sector. El objetivo es que el padrón refleje únicamente a prestadores con actividad real y comprobable.
Cómo arrancó la limpieza del sistema de prepagas
El proceso de fiscalización se originó en los primeros meses de gestión del Gobierno libertario. La primera etapa detectó un gran número de entidades calificadas como "fantasmas", es decir, empresas inscriptas en el registro pero sin actividad prestacional efectiva.
Desde la SSS detallaron que el objetivo principal de este relevamiento es el saneamiento del sistema para proteger a los usuarios. La presencia de empresas inactivas o insolventes en el registro distorsiona la competencia.
También genera falta de previsibilidad en el mercado de la salud privada. La fiscalización actual pone el foco en que cada agente inscripto mantenga un estándar mínimo de solvencia patrimonial y una estructura de servicios acorde a los planes ofrecidos.
Por qué dieron de baja a las 166 empresas
Las causas de las bajas son recurrentes en la mayoría de los expedientes analizados por la autoridad de control. La falta de presentación de los padrones de beneficiarios y la ausencia de planes de cobertura actualizados son dos de los motivos principales.
Muchas de las entidades dadas de baja no habían informado durante años sus estados financieros. Tampoco reportaron los convenios con prestadores, condiciones indispensables para asegurar la continuidad de la atención médica a los afiliados.
Desde el organismo rector subrayaron que esta depuración no afecta la cobertura de los pacientes activos. En la gran mayoría de los casos, las firmas inhabilitadas no poseían cartera de clientes real al momento de la intervención.
En los casos donde se detectó algún tipo de afiliación residual, el Gobierno dispone de mecanismos para asegurar la transición de esos usuarios hacia otros Agentes del Seguro de Salud, garantizando que no se interrumpan los tratamientos en curso.
Qué busca el Gobierno con la limpieza del padrón
La medida forma parte de un plan estratégico más amplio. El objetivo es que los prestadores compitan libremente y con reglas claras en el mercado de la salud privada.
Según los informes técnicos, la proliferación de sellos sin actividad funcional complicaba la trazabilidad del sistema. También facilitaba irregularidades administrativas que afectaban la transparencia del sector.
Con la salida de estas 166 entidades, la Superintendencia pretende optimizar la supervisión sobre las prepagas que sí operan de forma efectiva en el país. La idea es concentrar los recursos de fiscalización en el cumplimiento de las cartillas y el servicio de atención al cliente.
Las auditorías continuarán de forma permanente. No se descartan nuevas inhabilitaciones en los próximos meses si se comprueba que otras empresas mantienen incumplimientos normativos o falta de actividad prestacional comprobable.
La lista detallada incluye desde pequeñas cooperativas y mutuales regionales hasta sociedades anónimas que habían perdido su capacidad operativa. También figuran empresas que nunca llegaron a conformar una estructura de servicios de salud real conforme a la Ley 26.682.
La transparencia del padrón es considerada un paso clave para el nuevo esquema de libre elección de prestadores que impulsa la administración central, permitiendo que los usuarios tomen decisiones informadas sobre su cobertura médica.
El listado completo de las prepagas dadas de baja por el Gobierno
- Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
- Grupo Proyectar S.R.L.
- Clínica Espora S.A.
- Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
- SEM Olavarría S.R.L.
- Emergencia Médica Privada S.A.
- Grupo IE Traslados S.A.
- Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
- Medinals S.A.
- Del Sol S.A.
- Veramed SRL
- Cardioblas S.A.
- Formar Salud S.A.
- VFMH Desarrollos S.A.
- Salud Patagónica S.A.
- UB Asistencial S.A.
- Cobertmed SRL
- Azul Salud S.A.
- Alianza Mediterránea de Salud S.A.
- Premium Traslados S.R.L.
- Carmed S.R.L.
- Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
- Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
- Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
- Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
- Cooperativa Bienestar Ltda.
- Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
- Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
- Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
- Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
- Asociación Mutual San Isidro Labrador
- Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
- Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
- Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
- Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
- Asociación Mutual Trabajo y Progreso
- Asociación Mutual Renacer
- Asociación Mutual 22 de Julio
- Asociación Mutual Bancaria
- Mutual Agua y Energía Salta
- Mutual de Docentes Privados
- Asociación Mutual Crecer
- Centro Gallego Sociedad Mutual
- Asociación Mutual Triángulo
- Mutual de Integración Latinoamericana
- Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
- Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
- Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
- Asociación Mutual Todos Unidos
- Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
- Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
- Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
- Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
- Asociación Mutual Pedro Campos
- Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
- Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
- Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
- Mutual Solidaria Génesis
- Magna Salud S.R.L.
- OMSA Prosal S.A.
- Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
- Emergencias Médicas Santa María S.A.
- Medicina Asistencial Privada S.R.L.
- Medycin S.R.L.
- IE Emergencias Chivilcoy S.A.
- Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
- Compañía Global de Salud S.A.
- Vivir Medicina Privada S.A.
- Medical S.R.L.
- Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
- Siempre S.R.L.
- Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
- Roma Salud S.A.
- Opsal S.A.
- Master Med System S.R.L.
- Coseguro Total S.R.L.
- Centro Médico del Parque SDH
- Mitre Medical Network S.A.
- Salud Total S.A.
- Confederada Salud SRL
- Noba Pampa Salud SRL
- Quince
- MPN Medical International S.A.
- Compañía Mediterránea de Salud S.A.
- Gerenciar Salud SRL
- Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
- Prepaga SRL
- Aio Care S.R.L.
- Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
- Centro Salud S.A.
- Medicina Argentina S.A.
- Sid Medical S.A.
- Acarti S.A.
- Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
- Comese Coop. Ltda.
- Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
- Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
- Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
- Mutual de Activos y Pasivos
- Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
- Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
- Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
- Mutual Doce de Enero
- Asociación Mutual de Óptica Integral
- Asociación Mutual Versailles
- Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
- Asociación Mutual Los Andes
- Amtapra
- Asociación Mutual Arquitas
- Asociación Mutual Veteranos Argentinos
- Mutual Ibatin
- Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
- Staff Médico S.A.
- Sancor Medicina Privada S.A
- Obra Social del Personal Aeronáutico
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
- Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
- Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
- Plan Odontológico Integral S.A.
- Cámara de Tabaco de Misiones
- Codime S.A.
- Mapfre Salud S.A.
- Sociedad Médica Universitaria S.A.
- Carra Salud S.A.
- Huinca Salud
- Rescate Centro S.A.
- Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencia Cardio Asistencial S.A.
- Pangea S.A.
- Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
- Armiento S.A. (Grupo A Mano)
- Círculo Médico de San Luis
- Círculo Médico de Bragado
- Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
- Protección Médica SRL
- ECSA Salud
- Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
- And the Yellow Too S.A.
- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
- Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
- Mutual Odontológica Argentina
- Su Medicina Asistencia S.A.
- Instituto Panamericano de Salud S.A.
- Imedical S.A.
- Seres