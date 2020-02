Todo un presupuesto: ¿cuánto cuesta mantener una mascota en Argentina?

Según la consultora Focus Market, Argentina lidera el ranking mundial de perros por habitante; cuánto cuesta mantenerlos mes a mes

Tener una mascota actualmente es un hábito muy frecuente. La mayoría de las personas tiene algún animal en su casa, sobre todo perros y gatos, que lo acompaña día a día, que es parte de sus actividades e incluso parte de su familia.



Pero tener una mascota no es solamente jugar con ella, cuidarla, subir fotos a Instagram y llevarla de vacaciones a donde sea que se vaya. Tener un gato, un perro, un conejo, o cualquier animal en el hogar, tiene un costo. Día a día y mes a mes, al igual que sucede con los seres humanos, tiene necesidades que hay que suplir. Comida, cuidado, salud, paseo, entre otras, son algunas de las demandas que tienen las mascotas.



Por eso, la consultora Focus Market elaboró un informe donde detalla cuál es el costo de mantener una mascota, con cada una de las necesidades que tiene.



El primer dato contundente que se desprende de dicha encuesta es que tener un perro es dos veces más caro que cuidar un gato. ¿Cuánto más caro? La respuesta es sorprendente: casi el doble. Según la información publicada, el costo promedio para mantener un perro mediano en Argentina es de aproximadamente $4.729, mientras que un gato mediano cuesta alrededor de $2.341.

Cabe destacar que estos datos son de fines de 2019, de modo que si para este año se confirma un índice inflacionario del 40% -como surge del consenso de economistas-, entonces hacia el cierre del 2020 esas cifras podrían trepar hasta los $6.600 y los casi $3.300, respectivamente.

¿Qué se tuvo en cuenta para llegar a esa suma? Desde la consultora se tuvieron cuenta los precios en alimentación, anti pulgas, consulta al veterinario, peluquería canina y paseo. Todas esos aspectos del cuidado de una mascota se consideran esenciales para brindarle una vida saludable y adecuada para su desarrollo.

Cuánto cuesta el alimento

El alimento seco balanceado de calidad premium, según afirman desde la consultora, tiene un costo que va desde los $95 a los $124 por kilo, aproximadamente. Es importante tener en cuenta que hay presentaciones de 15, 20 0 22 kilos, que suelen ser más económicas. Al mismo tiempo, es necesario considerar el tamaño del animal, dado que si es grande y come mucho, es más conveniente comprar presentaciones más grandes. Así, el dueño se asegura que el alimento dure un poco más, no tiene que ir constantemente a comprar, y le sale algo más barato.





El balanceado es el alimento básico de la mayoría de las mascotas



También se vende alimento suelto, aunque esta modalidad no siempre es conveniente porque puede ser más caro y ronda los $200 el kilo.



En contraste, los gatos tienen un costo promedio más alto cuando se trata de alimentación. El alimento balanceado seco calidad premium cuesta entre $ 165 y $ 320 el kilo, tomando el valor de presentaciones más económicas de 3 kilos. En los gatos, por su tamaño y por la cantidad que consumen, es poco usual que haya bolsas más grandes que 3 kilos.



Al igual que con el alimento de perros, la presentación suelta es más cara se acerca a los $290 por kilo.

Salud: un costo elevado

La salud de las mascotas es un punto fundamental en el que se debe pensar incluso antes de tenerlas. Los cuidados no son baratos, pero son esenciales, no es un aspecto donde se pueda abaratar costos. Al igual que sucede con las personas.



Los productos para quitarles las pulgas varían en características según las necesidades del animal. Un perro que está afuera todo el día, caminando por el pasto y en contacto con otros animales requiere de un producto totalmente diferente que un perro doméstico, que sale solamente a la vereda de la casa y que no está al aire libre.



También son diferentes los productos para pulgas únicamente de aquellos que sirven para combatir pulgas y garrapatas al mismo tiempo.

Es esencial combatir las pulgas y garrapatas y eso tiene un costo



Una pipeta promedio, entonces, sale alrededor de $126, pero ese precio puede variar en función del tamaño del animal, de la marca del producto y del lugar donde se compre. Además de la veterinaria cercana, siempre es recomendable consultar los precios de las tiendas online, dado que en algunos casos es más conveniente adquirir los productos desde allí.



Este mismo producto para gatos se acerca a los $229 la pipeta; también varía según el tamaño y la edad del animal.



En relación a este mismo aspecto también se debe considerar la presencia de pulgas o garrapatas en el hogar, sobre todo en casas donde hay alfombras o los animales se suben mucho a los sillones y a las camas. Para prevenir esta situación -o combatirla, en caso de que ya exista- es necesario comprar los insecticidas para pulgas y garrapatas. Un producto de este tipo cuesta cerca de $300, un costo que puede variar según el lugar donde se adquiera, la marca, entre otros elementos.



El veterinario es otro de los costos centrales que se deben incluir dentro de la salud de la mascota. La consulta promedio está cerca de los $750, mientras que una visita a domicilio puede superar los $900 e incluso mil. El precio, en este caso, no varía si la mascota por la que se consulta es perro o gato.



En este sentido, es necesario destacar que los precios mencionados no incluyen ningún medicamento, tratamiento o estudio diagnóstico. En caso de que el veterinario considere indicar alguno de estos elementos, el costo será más alto.



El paseo también es parte de la salud de los animales. Los perros, sobre todo los de mayor tamaño, necesitan salir a caminar, tomar aire fresco, hacer actividad física, no solo por gusto, sino por el cuidado de su salud. Por eso, contratar un paseador o sacarlo uno mismo, está dentro de los cuidados básicos de la mascota. El costo promedio de un paseador que lo saca tres veces a la semana va de $1200 a $3000 por mes, o de $2000 a $5000 en caso d que el paseo sea cinco veces a la semana.





Contratar un paseador engrosa la cuenta a pagar

Aquellos que tienen gatos sabrán que un elemento esencial del cuidado de este tipo de animales son las piedritas sanitarias. A menos que el gato viva afuera o tenga la opción de ir a un patio, una terraza, o un campo, las piedritas son parte de sus necesidades básicas. El costo de este producto difiere según la calidad y la presentación. En calidad media/alta ronda los valores de $ 200 a $ 418 la presentación de 3.8/4 kg.

Estética

No todos los perros necesitan tantos cuidados estéticos, de hecho es un elemento que satisface más al dueño que a la mascota. Sin embargo, aquellos que elijan prestar atención a este aspecto, deben considerar que la peluquería canina tiene un costo que parte desde los $500.

Los argentinos y los perros

Según la encuesta citada, mensualmente los argentinos hacen más de 200.000 búsquedas por alimentos para mascotas, lo cual representa un 54% más que en 2018.



Además, el interés en el término "alimento para perros" ha aumentado un 117% en 2019 en comparación con 2018. En este sentido cabe mencionar que las búsquedas corresponden 67% a perros y 33% a gatos.



Argentina lidera el ránking mundial de perros por habitante, ya que el 66% de los argentinos tiene a un perro por mascota. ¿Cuánto es a nivel mundial? ¡La mitad! La tendencia es del 33%, lo cual indica que a los argentinos les gustan mucho los perros, tener mascotas y todo lo que ello implica. Así lo indican los números arrojados por Focus Market.



Los argentinos con gatos, sin embargo, no se quedan atrás. Este grupo también supera la tendencia mundial de tener a un gato por mascota ya que en el país un 32% tiene gatos, mientras que a nivel global sólo un 23%.