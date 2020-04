Cuál es el sueldo de un empleado de comercio en 2020

Son uno de los pocos gremios que, además del aumento por el decreto 14/2020, logró un incremento salarial en negociaciones paritarias este año

Tradicionalmente, los empleados de comercio suelen ser de aquellos con menores salarios en la Argentina, entre aquellos que se encuentran registrados.

El comercio, sin embargo, es una de las actividades con mayor cantidad de puestos en blanco en el país y con muchísimos afiliados a los distintos sindicatos que representan a sus trabajadores, cerca de 1,2 millones de personas.

También son, en este contexto de cuarentena, quienes desempeñan una de las actividades "esenciales" determinadas por el gobierno nacional como excepción.

Por eso, quienes descargan alimentos y artículos de primera necesidad en las tiendas, quienes trabajan en sus depósitos, los que reponen productos en las góndolas o atienden a los clientes tanto en supermercados como en comercios de cercanía, fueron exceptuados para poder trasladarse durante las primeras etapas del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En ese marco, algunas grandes cadenas del sector firmaron acuerdos con el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de la Capital Federal para realizar un "aporte solidario" por única vez para los trabajadores y trabajadoras que prestaron servicios presenciales durante la cuarentena para asegurar el abastecimiento normal de productos de primera necesidad.

Los representados por Armando Cavalieri firmaron un acuerdo con Coto, Carrefour, Día, Walmart y Cencosud (Disco, Vea y Jumbo) a fines de marzo por el cual en abril percibieron bajo ese concepto una suma de 5.000 pesos, "en reconocimiento al gran esfuerzo que están haciendo todos los días, al asegurar el abastecimiento y la provisión de artículos de primera necesidad a lo largo y a lo ancho de todo el país" durante la emergencia sanitaria.

El primero de abril el mismo Sindicato firmó un acuerdo similar con las cadenas mayoristas, Maxiconsumo, Vial, Yaguar, Dia Argentina, Makro, Nini, y Josimar. En ese caso el aporte solidario, también de 5.000 pesos, fue otorgado en abril.

Estas medidas colaboraron a mejorar los ingresos de los empleados registrados en el área de comercio en el complejo primer trimestre que vivió la Argentina. Pero más allá de esas sumas excepcionales, ¿cuánto cobran los empleados de comercio?

Aumento de sueldos de comercio 2020

El sindicato de Armando Cavalieri negoció un aumento de sueldo en paritarias

En materia salarial para los empleados del sector privado en la Argentina, el 2020 tuvo un ingrediente especial.

A través del decreto 14/2020 los empleados registrados, incluyendo los de comercio, recibieron un "aumento solidario" de 3.000 pesos a cobrar con el sueldo de enero y de mil pesos más con el de marzo, todo a cuenta de futuras paritarias.

La mayoría de los gremios fuertes del país había postergado sus negociaciones paritarias para tener en cuenta la evolución de la pandemia. Pero debido a que el convenio colectivo vigente en esta actividad esencial vencía en marzo pasado, los empleados de comercio si llegaron a un acuerdo antes de iniciar el período de aislamiento social.

Fue en febrero último que la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) suscribió este jueves con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) un reajuste de la paritaria mercantil 2019.

Empresarios y trabajadores representados por Cavalieri acordaron recibir tres sumas fijas: dos de 1.000 pesos y una de 2.000 pesos. Esta última suma de $2.000 se mantendrá en los meses subsiguientes hasta el momento de su absorción y/o compensación por la futura negociación paritaria, según informó entonces la CAC.

En ese marco, estas sumas negociadas en paritarias más los 4.000 pesos de aumento solidario otorgados por el Gobierno por decreto, representan un incremento anual del 52% para los empleados de comercio en 2020.

A diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, ese aumento por suma fija se consignará en los recibos de sueldo como "Acuerdo 2019-20", y no se tiene en cuenta para el cálculo de adicionales, sino que además es proporcional a la jornada trabajada.

Cuánto cobra un empleado de comercio en 2020

Tras estos cambios, los salarios básicos brutos de marzo de los empleados de comercio quedaron estipulados para el mes de marzo (que se cobra en abril) de la siguiente forma:

Empleados de Maestranza

¿Cuánto cobran los empleados de maestranza de un comercio?

Se considera personal de maestranza y servicios al que realiza tareas atinentes al aseo del establecimiento, al que se desempeña en funciones de orden primario y a los que realicen tareas varias sin afectación determinada. Están comprendidos en tres categorías:

Categoría A, 34.899,48 pesos de básico mensuales

Categoría B, 35.031,52 pesos

Categoría C 35.494,29 pesos.

Empleados administrativos

¿Cuánto cobran los empleados administrativos de comercio?

Son los que realizan tareas administrativas en empresas de comercio, como cadenas comerciales de super e hipermercados, centros comerciales, mayoristas, etc. Están comprendidos en las siguientes seis categorías:

Categoría A 35.395,20 pesos mensuales de básico

Categoría B 35.593,65 pesos

Categoría C 35.791,96 pesos

Categoría D 36.387,03 peso

Categoría E 36.882,79 pesos

Categoría F 37.610,06 pesos

Cajeros

¿Cuánto cobra un cajero de supermercado?

Los cajeros son empleados administrativos cuya distinción están afectados a la cobranza en el establecimiento, de las operaciones de contado y crédito, mediante la recepción de dinero en efectivo o valores. Se inscriben en las siguientes categorías:

Categoría A, 35.560,44 pesos mensuales brutos

Categoría B, 35.791,95 pesos

Categoría C, 36.089,47 pesos

Personal Auxiliar

¿Cuánto cobra el personal auxiliar en los comercios?

Se considera personal auxiliar a los trabajadores que con ocio o práctica realicen tareas de reparación, ejecución, mantenimiento, transformación, servicios de toda índole, de bienes que hacen al giro de la empresa o su transporte con utilización de medios mecánicos.

Entre ellos, el personal auxiliar especializado son los que cuentan con con conocimientos o habilidades especiales en técnicas o artes que hacen al giro de los negocios de la empresa de la cual dependen.

Se encuadran en las siguientes categorías:

Categoría A, 35.560,44 pesos de sueldo mensual bruto básico.

Categoría B, 35.891,01 pesos

Categoría C, 36.981,97 pesos

Auxiliar Especializado A, 35.957,29 pesos 1.000,00 $ 844,18

Auxiliar Especializado B, 36.552,26 pesos

Vendedores

¿Cuánto cobra un vendedor en la Argentina?

Se considera personal de ventas, a los trabajadores que se desempeñen en tareas y/u operaciones de venta, cualquiera sea su tipicación dentro de las siguientes categorías:

Categoría A, 35.560,44 pesos mensuales de sueldo básico bruto

Categoría B, 36.552,38 pesos

Categoría C, 36.882,79 pesos

Categoría D, 37.610,06 pesos



A estas cifras se suman en marzo mil pesos en todos los casos por el Acuerdo 2019-2020 antes descripto, y otros adicionales como pueden ser sumas no remunerativas, plus por armado de vidriera, presentismo, antigüedad (1% sobre el básico), etc.

También se les suman los 4.000 pesos mensuales por suma fija otorgados por el Decreto 14/2020.