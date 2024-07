Luego del cierre de los comicios en Venezuela, en un clima de alta expectativa y tensión por los resultados, pudo verse a cientos de los famosos "colectivos" del régimen chavista recorriendo la ciudad y corriendo a votantes y manifestantes opositores en un centro de votación de la capital de Venezuela.

Allí, varias decenas de personas que se identificaron como chavistas llegaron con sus motos a un centro de votación en Caracas, donde se encontraban testigos opositores y ciudadanos que esperaban el comienzo del escrutinio de las elecciones presidenciales de este domingo, lo que terminó en una pelea a los golpes, frente a la mirada de los policías que se encontraban en el lugar, que no intervinieron.

El conflicto se generó cuando los militantes pro Maduro comenzaron a insultar a los opositores que también respondieron con violencia y todo fue escalando a tal punto que también se efectuaron algunos robos.

Uno de los motorizados fue identificado como el chavista Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, quien se unió a las consignas progubernamentales del grupo, lo que generando todavía más enojo entre los que se encontraban en el lugar.

Desde la ONG Provea explicaron a través de X, que los motorizados se presentaron en el lugar con el fin de "amedrentar a ciudadanos que esperan el escrutinio electoral" en un céntrico liceo de la capital, a escasos metros de la Fiscalía General.

Por su parte, el ex gobernador venezolano Andrés Velásquez denunció que algunos testigos electorales de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), fueron expulsados de centros de votación a la hora del escrutinio final, al término de las presidenciales, sin que existieran razones para ello y sin que se les diera argumento alguno.

"Se está reportando una grave irregularidad en centros electorales, están indicando que no imprimirán actas para no entregarlas al testigo y además los están sacando del centro", indicó en X el antichavista, minutos después de que la PUD llamara a sus simpatizantes a volver a los puntos de votación para presenciar el escrutinio.

Más tarde, el comando de campaña de la oposición, encabezado por Edmundo González Urrutia, denunció que un joven fue "herido de gravedad" en Patiecitos, municipio Guásimos.

"Herido de gravedad un joven en Patiecitos municipio Guásimos, vecinos alegan que coletivos llegaron disparando a las personas que se encuentran cuidando el centro de votación", enfatizaron en X.

Diosdado Cabellos llama al pueblo a salir a las calles

En medio del clima de tensión e incertidumbre, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo un llamado a sus seguidores chavistas a tomar las calles y acudir a los centros electorales. Cabello argumentó que esta medida es necesaria para defender el voto popular, mientras crece la expectativa por los resultados que emitirá el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"¿Hermanos y hermanas, cómo están ustedes? Miren, ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos pa’ la calle, la gente pa’ los centros electorales, porque estos no entienden de razones, sino de movilización popular", declaró Cabello. "Entonces vamos a movernos, vamos a movernos. Ellos no entienden de la razón del voto del pueblo, que el pueblo salió a votar de manera mayoritaria, que hay unos resultados que el CNE va a dar y esos resultados ellos saben que no los favorecen y van a buscar generar violencia. Entonces tomemos de una vez el plan antes, durante y después. Defensa del voto. Dale un abrazo con Bolívar, con Chávez, con Maduro junto al pueblo. Nosotros venceremos."

Maduro había garantizado que habría paz

El chavista Nicolás Maduro, de 61 años y en la presidencia desde 2013, emitió su voto esta mañana y luego aseguró que su gobierno garantizará la paz durante el resto del día.

Pasadas las 19 de este domingo, cerraron finalmente los comicios en unas elecciones venezolanas que pretenden ser históricas, debido a la posibilidad de que el régimen chavista finalice. 21 millones de ciudadanos se acercaron a votar en Venezuela y decidirán la continuidad de Maduro o el debut presidencial de Edmundo González Urrutia.

El actual presidente compite en las urnas con González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática y principal representante de la coalición opositora que representa a la líder María Corina Machado, impedida de postularse por el régimen debido a una inhabilitación política. Otros ocho candidatos disputan los comicios, pero recogen pocos votos, según los sondeos.

Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, los 15.767 centros habilitados para este proceso estarán abiertos "de manera ininterrumpida" desde las 6:00 hora local (10:00 GMT) hasta las 18:00 horas (22:00 GMT). Están autorizados para votar unos 21 millones de personas, sobre una población de 30 millones, pero los expertos estiman que solamente podrán votar unos 17 millones que están en Venezuela y no migraron.

En ese contexto, del total de venezolanos que viven en la Argentina, que son más de 220.000, solo el 1,5% estaba habilitado para participar de los comicios que se llevan adelante en la embajada. Los comicios en el país se llevaron adelante en la embajada de Venezuela, ubicada en la avenida Luis María Campos 170, hasta las 18.

El desarrollo de los comicios en Venezuela

De acuerdo a la información que se recolectó en el país, habrá pocos observadores electorales internacionales. El CNE le retiró la invitación de acudir como veedor al expresidente argentino Alberto Fernández.

Maduro busca un tercer periodo para el período 2025-2031 cuando el país apenas sigue sumido en una aguda crisis económica y humanitaria que contrajo el Producto Interno Bruto en 80% y empujó al éxodo a más de 7 millones de personas.

Un dato relevante del hundimiento de la economía lo brinda la abrupta caída de la producción petrolera, que pasó de 2,4 millones diarios en 2013 a solo 716.000 en 2022, según registros de la OPEP, aunque en marzo de este año, el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Pedro Tellechea sostuvo que la producción fue de 895.000 barriles diarios.

Mientras representantes de las Fuerzas Armadas señalaban que no se registraron graves incidentes y destacaban que los resultados finales, con la totalidad de los votos contados, se conocerían en la mañana del lunes, miles de manifestantes opositores salieron a las calles.

"Vimos la actitud cívica del puelo de Venezuela, pudiésemos decir que de los últimos comicios nunca habíamos observado tanto civismo del pueblo de Venezuela", aseguró Vladimir Padrino López. "Los resultados se conocerán a partir del momento en que el Consejo Electoral lo disponga", agregó.

López rechazó tajantemente cualquier forma de intromisión extranjera en los asuntos internos de Venezuela, enfatizando la soberanía y autodeterminación del país. "Venezuela resolverá sus problemas sin la intervención de fuerzas extranjeras", afirmó y subrayó la "confianza en las instituciones venezolanas para manejar el proceso electoral".

El jefe de campaña de Nicolás Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo desde el comando oficialista que esperan un resultado favorable esta noche, sin dar números.

"No podemos dar resultados, pero puedo mostrar caras", indicó Rodríguez sin dar cifras pero mostrando una una sonrisa. "Fracasó la violencia, fracasó el odio, ganó el amor, ganó la independencia, ganó la soberanía de Venezuela y ganó la paz", en alusión a los principales lemas de la campaña oficialista.

La oposición pide a sus fiscales no abandonar los lugares de votación

Luego de una hora y media del cierre de los comicios, el candidato opositor Edmundo González Urrutia, junto a María Corina Machado, brindaron una conferencia de prensa a los medios para dar un panorama de la jornada electoral y reiteraron su llamado a los fiscales de mesa para que permanezcan en los centros de votación para defender los votos.

"A los testigos, manténgase en los centros hasta que reciban las actas correspondientes a los resultados de las mesas", manifestó el candidato presidencial.

Machado, quien está inhabilitada a ejercer cargos públicos por una medida impuesta por Maduro, afirmó que sus equipos de campaña ya están recibiendo actas: "Las estamos actualizando, una por una".

"Ésta ha sido una jornada cívica heroica. Hemos luchado y trabajado por este momento que llegó", sostuvo la líder opositora.

"Estamos más que complacidos por las expectativas que tenemos de los resultados", reconoció el ex embajador. Sin embargo, ninguno de los dos habló de números.