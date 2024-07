Tras las elecciones en Venezuela, el expresidente Alberto Fernández aseguró que si estuviera en la Casa Rosada habría adoptado la postura de Brasil, México y Colombia y le exigiría a Nicolás Maduro que exhiba las actas de votación que demuestren que ganó los comicios del domingo.

"¿Por qué no muestra las evidencias del triunfo?", se preguntó el exmandatario, quien no pudo ser veedor de las elecciones por decisión de Nicolás Maduro.

En declaración a Radio Perfil, Fernández admitió que "es verdad" la "percepción de persecución" que tiene Maduro debido a que desde alguna "usina de la derecha internacional" ya planteaban desde antes de las elecciones que no podía ganar y que iba a apelar al fraude. Entonces, sostuvo que eso "sensibilizó" al gobierno venezolano.

"Yo entiendo que eso haya calado en el ánimo y sentimiento de Maduro y del gobierno. Pero no entiendo si ganó, ¿por qué no muestra las evidencias de ese triunfo? ¿Por qué no las hace públicas? Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué cuando todos estamos pidiendo que muestre la actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar respuesta?", añadió.

"Ahora dicen que van a publicar las actas. Y va a haber una nueva discusión sobre si son las reales, si fueron adulteradas. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, y quiero creer que de buena fe", señaló Fernández; pese a que, cuando le señalaron que era difícil pensar que toda esta maniobra incluyó buena fe, dijo: "Y, bueno, sí. Por eso digo, trato de mantener la prudencia".

"La elección se realizó pacíficamente, y llega el cierre del comicio y empiezan a aparecer cosas que llaman la atención. La que más llama la atención es la demora [en publicar los resultados]", dijo.

"Empezamos a ver que se empieza a dilatar el resultado y cuando se da, se da un resultado global, no por estados, ni municipios. Y tampoco se dan a conocer las actas. Hasta ahí si la oposición tenía un resultado parecido, podría ser que se demoraron; pero la oposición denuncia contar con actas (solo con una parte) donde dice tener una ventaja arrolladora. Y allí es donde empieza el problema porque uno esperaba que rápidamente se dieran a conocer las actas. Y acá todo estaba demorado y las actas no aparecían. Eso sí llamó mucho la atención en los observadores y veedores que estaban allí, que incitaron a las autoridades a que publiquen las actas, no encontraron respuestas y ahí ya empezamos a preocuparnos todos", enfatizó.

Para el expresidente, en este tema hay que ser "duros y firmes" e ir a los organismos internacionales, y reveló -para compararlo con Milei- que el lunes dialogó con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

"Ayer hablé con el presidente Lacalle, que no piensa como yo, pero sí es un demócrata como yo. Él me comentó sus ideas, sus preocupaciones, pero una racionalidad distinta. Uno no lo escuchó a Lacalle decir las barrabasadas o escribir los tuits que escribió el presidente argentino. Creo que el problema que tiene la Argentina es una horrible política internacional que nos va a segregar del mundo. Si [Milei] piensa que el mundo mira a la Argentina con simpatía, se equivoca; la mira con asombro, con la boca abierta", indicó.

Y siempre bajo esa postura cargó contra el mandatario argentino: "Es todo muy confuso lo que ha pasado y necesitamos que todo sea muy claro. La lógica no es insultar en Twitter [ahora X] ni grabar videos absurdos para subir a Instagram. Así no funciona la diplomacia en el mundo. Y así nadie se vuelve líder en el mundo, se vuelve el hazmerreír del mundo; pero líder no, eh".

Alberto Fernández no será veedor en las elecciones de Venezuela: ¿qué dijo de Nicolás Maduro?

Días atrás, Fernández había denunciado en su cuenta de la red social X que Nicolás Maduro lo había bajado como veedor de las elecciones de Venezuela.

Fernández tildó de "insólita" a la decisión del presidente venezolano y explicó que el motivo que le dieron fue que sus dichos en una entrevista radial causaban molestias y generaban dudas sobre su imparcialidad ante los comicios.

En diálogo con Radio Con Vos, había señalado que "si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Como dijo [el presidente de Brasil] Lula [da Silva], el que gana, gana; y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien".

En un descargo que hizo en X, el expresidente argentino adjuntó la carta que le habían mandado desde Caracas para que participara como veedor.

Ahora Fernández reveló que desde la administración venezolana le transmitieron la voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea de revisión que le había encomendado el Consejo Nacional Electoral.

"La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad", dijo el dirigente de Unión por la Patria (UP), que durante su mandato fue duramente criticado por la oposición debido a sus posturas con respecto a la gestión de Maduro, ya que las consideraban concesivas.