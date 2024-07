El partido político opositor venezolano Voluntad Popular denunció que fue secuestrado el dirigente de ese espacio, Freddy Superlano y responsabilizaron al gobierno de Nicolás Maduro.

Según expresaron en redes sociales, personas vestidas de negro lo obligaron a subir a un automóvil en Sebucan.

Venezuela: denuncian el secuestro de un dirigente opositor

"Alertamos a la comunidad internacional sobre una escalada represiva de la dictadura", advirtió el partido que respalda a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El espacio publicó un video en las redes sociales donde se puede ver la situación, que según testigos ocurrió a las 9.40.

"Debemos denunciar responsablemente al país que hace escasos minutos fue secuestrado nuestro coordinador político nacional Freddy Superlano", expresó el partido.

En los videos también se escuchan los gritos de las personas secuestrados y de otros testigos de la escena que les gritan a los hombres uniformados: "Asesinos" y "malditos".

El mensaje de Voluntad Popular denunciando el secuestro de Freddy Superlano

Por su parte, el dirigente de la oposición Leopoldo López, del partido Voluntad Popular igual que Freddy Superlano, dio precisiones sobre el secuestro.

"ALERTA la dictadura acaba de secuestrar a Freddy Superlano", escribió López, exiliado en España, en su cuenta de X. "Le dispararon al vehículo, lo chocaron y lo secuestraron. Esta madrugada hablé con Freddy y les paso su mensaje: NO HAY MIEDO, ABAJO LA DICTADURA, VIVA LA LIBERTAD", resaltó.

Elecciones en Venezuela: la comunidad internacional en alerta

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, exigió un recuento "justo y transparente" de los votos. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que "es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas".

Uno de los mensajes más contundentes, fue el del presidente chileno Gabriel Boric: "Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".

El jefe de Estado chileno se refirió a los datos difundidos por el CNE -ente controlado por el chavismo- que sorprendió al mundo al dar como ganador "irreversible" al dictador venezolano. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", agregó el presidente.

En el mismo tono, agregó: "La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".