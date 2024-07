Crece la tensión en Venezuela luego de las elecciones presidenciales y las masivas protestas contra el triunfo de Nicolás Maduro. En ese escenario, el gobierno chavista avanza contra la oposición e incluso hay versiones que aseguran que ya firmó la detención de María Corina Machado.

Machado respaldó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia y es acusada desde antes de las elecciones de presuntas conspiraciones, por las que se detuvieron otros dirigentes.

De hecho, circula la versión de que en la Justicia ya está firmada la orden de detención para Machado y que esta orden la ejecutará el Tribunal Segundo de Terrorismo del Área Metropolitana. De todas formas, algunas fuentes cercanas a la propia Machado desconocen que esto sea cierto y que por el momento "son rumores".

Lo que sí es cierto es que desde el gobierno de Maduro ya señalaron que los líderes de la oposición deben ser detenidos. Lo hizo, por ejemplo, el presidente del congreso Jorge Rodríguez.

Líder del gobierno de Venezuela pidió detener a opositores

"Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad", dijo Rodríguez.

"Todo ese supuesto comando no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y el fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República", resaltó.

Antes, la Asamblea Nacional (el Parlamento), controlado también por el chavismo, ratificara el triunfo de Maduro. A través de un acuerdo, el Legislativo respaldó "al poder electoral, en reconocimiento a la extraordinaria labor desempeñada, y los resultados emitidos".

Asimismo, felicitó al "glorioso pueblo" por la "pacífica, democrática y patriótica" jornada electoral, y rechazó "cualquier acto de violencia, odio o agresión que pretenda generar un proceso de desestabilización y de desconocimiento de los resultados".

Nicolás Maduro acusó a la oposición de desestabilizar al país

Luego, durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión conjunta que encabezó con el Consejo de Estado y de Defensa de la Nación, Nicolás Maduro acusó a la oposición de estar buscando la desestabilización del país y sostuvo que "las redes sociales están complotadas para tratar de desestabilizar a Venezuela porque no soportan que nos hayamos recuperado y estemos en la senda de recuperación total". "Metieron mucho billete y drogas de Colombia", aseguró sobre la supuesta maniobra que habrían montado la disidencia, Estados Unidos y el narcotráfico colombiano en contra del país.

"Estamos enfrentado una arremetida internacional, mundial, del imperialismo de Estados Unidos, de la extrema derecha fascista, para apoderarse del país a través de la criminalidad, la violencia, la manipulación y la mentira. Pretenden asaltar el poder de manera violenta como hicieron, quemando varias sedes del CNE, las máquinas, todo, agrediendo a los funcionarios electorales", continuó.

"Esta gente pretende dominar el país desde la violencia, la criminalidad y la muerte", sostuvo sobre los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y prometió que "no va a haber impunidad" ante "la vorágine criminal terrorista".

"Hago responsable a González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La justicia tiene que llegar, en Venezuela tiene que haber justicia, no puede ser que se ataque al pueblo", resaltó Maduro, quien se proclamó ganador de las elecciones presidenciales desarrolladas el domingo en Venezuela.