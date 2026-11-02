Ocho de cada diez consumidores argentinos afirman que las sugerencias de la inteligencia artificial influirán en sus decisiones de compra

La IA influirá en el 85% de las compras del CyberMonday 2026, guiando a usuarios a comparar y verificar ofertas.

El 85% de los consumidores argentinos elegirá marcas o productos guiados por recomendaciones de inteligencia artificial (IA) durante el CyberMonday 2026, que se lleva a cabo entre el 2 y el 5 de noviembre, según un estudio de Google e Ipsos. La tecnología altera el hábito de compra: los usuarios recurren a asistentes virtuales entre uno y tres meses antes del evento para comparar precios, evaluar financiamiento y verificar si las rebajas resultan verdaderas.

La inteligencia artificial actúa como un asistente previo a la transacción que ayuda a consultar valores, comprobar la autenticidad de los descuentos y hallar la mejor relación entre costo y beneficio. De acuerdo con el informe, compartido desde Google a iProfesional. la planificación previa se acelera porque el 69% de las personas que utilizan herramientas digitales de este tipo comenzó a investigar ofertas antes de lo habitual.

La IA ayuda a comparar precios y verificar descuentos del CyberMonday

Según el informe de Google e Ipsos, el 85% de los consumidores encuestados declara que una recomendación de inteligencia artificial influiría en su elección de una marca, un producto o una tienda durante este CyberMonday. El 69% de quienes utilizan plataformas con inteligencia artificial asegura que comenzó a investigar ofertas antes que en años anteriores.

"Los argentinos usan la IA para evaluar alternativas y optimizar su presupuesto", explicó Magdalena Prat Gay, gerenta comercial de Retail en Google Argentina. La ejecutiva añadió: "Vemos que las consultas en Google son tres veces más largas que antes y que aprovechan el potencial de la IA para evaluar alternativas, comparar beneficios y asegurarse de que estén accediendo a oportunidades de ahorro reales."

Entre los usuarios que investigan ofertas a través de múltiples canales, el 60% elige Gemini como la plataforma principal para orientar sus selecciones de consumo. Eel 76% de los usuarios de las herramientas Modo IA y Visión General con IA en el país confirma que logra tomar decisiones de compra con mayor rapidez gracias a estas síntesis automáticas de información.

El 36% de los consumidores usa la IA para identificar la mejor relación precio-beneficio; el 33%, para verificar si las rebajas son verdaderas; el 30%, para pedir sugerencias sobre mejores modelos; y el 28%, para comprender las características del producto antes de pagar.

A pesar de la alta adopción tecnológica, la validación entre pares conserva un valor central en el proceso. El 39% de los compradores exige que las sugerencias de la inteligencia artificial vengan acompañadas por reseñas y opiniones de personas reales. En ese punto, plataformas audiovisuales como YouTube cobran un rol clave en la etapa previa a la transacción.

El 75% de los argentinos recurre a YouTube para informarse sobre productos o servicios antes de comprar. Además, el 67% confía de forma plena en los consejos de los creadores de contenido de esa red social.

Las herramientas visuales y de búsqueda directa facilitan la exploración en pantalla. La función Busca con un Círculo y Google Lens permiten identificar artículos mediante fotos o capturas desde el celular. Por su parte, la opción de prueba virtual Pruébalo permite visualizar prendas de vestir sobre la propia imagen del usuario antes de añadir el producto al carrito de compras.

El envío gratis y la financiación definen dónde compran los argentinos

El envío gratuito a domicilio se consolida como el beneficio más buscado por los usuarios argentinos, por encima de las cuotas sin interés y la rebaja directa sobre el precio de lista. Los compradores locales muestran un perfil analítico y exigente frente a las promociones vigentes. De acuerdo con las cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 9 de cada 10 argentinos compró en línea alguna vez en su vida. El 73% efectuó al menos una transacción digital durante el último semestre, lo que demuestra la madurez del canal.

Los caza ofertas representan el 53% de los consumidores y solo comprarán si encuentran rebajas relevantes. Los decididos, que ya saben qué producto buscan y esperan el evento para comprarlo, suman un 37%. El 10% restante corresponde a los impulsivos, que resuelven la compra a último momento.

El 74% de los usuarios busca ofertas reales con precios únicos y el 53% exige calidad garantizada en los productos que adquiere. El 67% de los consumidores elegirá el comercio según los planes de financiación disponibles. El 59% planea pagar con tarjeta, con las cuotas sin interés y los reintegros bancarios como principales incentivos.

"Para las marcas, la fórmula del éxito en este CyberMonday se sostiene sobre tres pilares: el interés nace en el producto, la viabilidad se decide en las cuotas y la compra se concreta si el envío es conveniente. Finalmente, la confianza es el hilo conductor: el comprador argentino busca calidad certificada, precios transparentes y certezas de entrega desde el primer clic", explicó Prat Gay. iProfesional anticipó qué comprar y qué ofertas hay en el CyberMonday 2026

El 62% de los compradores planea comprar en portales de comercio electrónico y el 47% prevé visitar sucursales físicas. El 72% recurre a las aplicaciones de tiendas para monitorear promociones y cupones. Un 47% utiliza aplicaciones ya instaladas y un 25% instala nuevas para buscar ofertas exclusivas.

Qué productos busca cada generación durante el CyberMonday

Las preferencias de consumo muestran diferencias marcadas según la edad del comprador: la Generación Z prioriza belleza, los Millennials buscan electrodomésticos, la Generación X elige electrónica de hogar y los Baby Boomers se enfocan en indumentaria.

El interés de la Generación Z, que abarca a los jóvenes de entre 18 y 28 años, se concentra de manera principal en los artículos de Belleza y Cuidado Personal. Este segmento busca productos para la rutina diaria, cosmética y fragancias, impulsado por las recomendaciones que circulan en redes sociales y plataformas de video.

Los Millennials, cuyas edades van desde los 29 hasta los 44 años, enfocan su gasto en la categoría de Electrodomésticos. Este grupo de compradores evalúa oportunidades para equipar el hogar, renovar artefactos de cocina o adquirir equipos de climatización con financiación a mediano plazo que permita diferir el impacto en los ingresos mensuales.

La Generación X, compuesta por adultos de entre 45 y 60 años, vuelca su demanda hacia los sectores de Televisión, Audio y Video. Los usuarios de este rango etario aprovechan los eventos de descuento masivo para renovar pantallas, sistemas de sonido y dispositivos de entretenimiento para la vivienda familiar.

Los Baby Boomers, que comprenden a los consumidores de 61 a 64 años, buscan oportunidades en la categoría de Ropa, Calzado y Accesorios. Este público valora la comodidad del canal digital para acceder a marcas indumentarias con descuentos directos y la facilidad del despacho a domicilio sin necesidad de traslados a centros comerciales.

Las búsquedas que realizan los usuarios argentinos en los días previos a la fecha comercial anticipan la demanda. Entre los artículos más consultados figuran las computadoras portátiles del tipo notebook, los disfraces para festejos, las pelotas y las camisetas de la Selección Argentina de fútbol con la estampa de Lionel Messi.

La lista de tendencias en el buscador de Google incluye también electrodomésticos específicos como las yogurteras y vehículos de movilidad urbana como las motos eléctricas. A estos artículos se suman productos para la salud y el descanso como las almohadas cervicales, cámaras fotográficas y juguetes novedosos como los squishies.

Los compradores investigan antes para comprobar si las ofertas son reales

Los compradores argentinos investigan hasta tres meses antes para comparar precios, comprobar si las rebajas son reales y anticiparse al agotamiento de productos. La preparación se extiende más allá de la ventana tradicional de tres días del CyberMonday. En Decoración, el 62% de los usuarios investiga precios entre tres meses y una semana antes del evento. En Viajes, esa proporción alcanza el 61% y en Retail general, el 56%.

Según datos de Tiendanube en la Argentina, suministrados a iProfesional, las operaciones con descuento representan el 11% del total en una semana habitual de octubre y el 17% en los tres días anteriores al evento. El domingo previo al CyberMonday, el 20% de las transacciones incluye alguna promoción y las operaciones aumentan un 57% respecto del domingo anterior.

En la edición anterior, el descuento promedio fue del 30% sobre el precio regular. Siete de cada diez ventas tuvieron una rebaja o un cupón y la mitad de los envíos fue sin costo para el cliente. Un estudio de la consultora NielsenIQ señaló que el 61% de los consumidores argentinos organiza el presupuesto del hogar según las promociones disponibles.

"El comprador argentino se volvió mucho más metódico: investiga, compara entre varias tiendas y define con anticipación qué va a comprar y cuánto va a gastar. Esa preparación es lo que mejora el resultado, porque permite reconocer cuándo un descuento es real y porque deja tiempo para verificar la tienda antes de pagar", señaló Camila Nasir, gerenta de Marca y Comunicación en Tiendanube.