Mercado Libre vendió más de 4 millones de productos en lo que va del CyberMonday 2026

Con rebajas en miles de artículos, el evento digital más esperado del año impulsa la demanda de categorías clave y sorprende con nuevas tendencias

El CyberMonday en Mercado Libre superó los 4 millones de productos vendidos hasta transcurridas las primeras horas del tercer día. La cifra consolida a esta fecha como uno de los momentos de mayor consumo del año en el comercio electrónico argentino.

El evento oficial, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), arrancó el lunes pasado y se mantiene activo hasta este miércoles 4 de noviembre a las 23:59.

La plataforma ofrece descuentos de hasta 45% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés, una combinación que impulsó las ventas desde el primer día. Los usuarios del programa Meli+ acceden además a envíos gratis en compras desde $15.000. Este beneficio se convirtió en uno de los más valorados durante el evento.

Las categorías más elegidas van desde cuidado personal y consumo cotidiano hasta tecnología de alta gama. Los datos revelan preferencias diversas entre los compradores argentinos.

Qué productos arrasaron en ventas durante el CyberMonday 2026

El ranking por cantidad de unidades vendidas en Mercado Libre muestra un patrón claro. Los productos de cuidado personal y consumo diario dominan las primeras posiciones.

El óleo de nutrición capilar encabeza la lista. Le siguen el sérum facial de ácido hialurónico y las cápsulas de café.

En cuarto lugar aparece una sorpresa: el kit de internet Starlink. El sistema de conectividad satelital de Elon Musk logró ubicarse entre los más comprados.

La caja de sidra cierra el top 5, en línea con las preferencias de temporada.

Óleo nutrición capilar

Sérum facial Ácido Hialurónico

Cápsulas de café

Kit de internet Starlink

Caja de sidra

Los productos que más facturaron durante el CyberMonday en Mercado Libre

El ranking por facturación presenta un panorama diferente. Acá mandan los productos de alta gama y tecnología premium.

Los aires acondicionados Split inverter lideran en pesos. El ticket promedio de estos equipos, combinado con la demanda de verano, explica por qué generaron la mayor facturación del evento.

El kit Starlink aparece también en segunda posición. Su precio elevado lo convierte en un producto clave para la facturación total.

Los Smart TV de 55 pulgadas ocupan el tercer lugar. El iPhone 17 Pro Max y la consola PS5 completan el podio de facturación.

Aire acondicionado Split inverter

Kit de internet Starlink

Smart TV 55"

Apple iPhone 17 Pro Max

Consola PS5

Cómo funciona la logística de Mercado Libre durante el evento

La operación logística se fortaleció para bancar el pico de demanda. Los números lo reflejan: el 84% de los envíos fue gratis durante los primeros dos días.

La velocidad de entrega también sorprende. El 68% de los pedidos se entregó en hasta 48 horas.

"Este año en Mercado Libre hemos ido fortaleciendo nuestra operación logística en todo el país, para que miles de vendedores puedan llegar más rápido y con más envíos gratis a los consumidores", aseguró Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

La combinación de inversión logística con descuentos y financiación busca ofrecer una experiencia de compra ágil y confiable, con los beneficios de hacerlo en el e-commerce líder del país.

El evento se extiende hasta hoy a la medianoche. Las proyecciones indican que las ventas seguirán creciendo en las últimas horas, cuando históricamente se registran picos de demanda de último momento.