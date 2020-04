Frente al avance del coronavirus, la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Amado Boudou

El juez de Cámara Daniel Obligado decidió que el exvicepresidente podrá cumplir la condena en su domicilio en alusión a la Emergencia sanitaria

El ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone, fue beneficiado este lunes con la prisión domiciliaria por el Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires.

La última presentación hizo alusión a la Emergencia sanitaria declarada por el coronavirus. Se dispuso que se realice también, un monitoreo electrónico del ex vicepresidente que será trasladado a s u domicilio del barrio de Barracas.

El titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, habia desestimado la semana pasado el recurso de queja presentado por la defensa de Amado Boudou para reclamar su excarcelación ante el avance de la pandemia de coronavirus.



El titular del máximo tribunal sostuvo que los abogados del también ex ministro de Economía no lograron demostrar que se encuentren configurados los presupuestos que llevarían a una habilitación de la feria judicial extraordinaria para tratar el planteo.



Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort habían reclamado la excacrelación del ex vicepresidente -cinco años y diez meses de prisión en la causa Ciccone- para que pudiera cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio fuera del penal de Ezezia y habían remarcado que su condena no fue aún revisada por la Corte Suprema.

Hoy, el juez de Cámara Daniel Obligado, quien le otorgó la prisión domiciliaria, analizó otros aspectos, tras lo cual planteó que le corresponde a Amado Boudou, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles por la compra venta de la ex Calcográfica, una "morigeración" de su condena, es decir, que pueda cumplir la misma en su domicilio dejando así el Penal de Ezeiza.

También se refirió a la situación sanitaria que atraviesa el país. En este punto, Obligado señaló que en el estado de situación de la pandemia "se incrementan los riesgos personales" de Boudou "en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro", según la resolución.