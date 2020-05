Cómo sería el proyecto que quiere estatizar acciones de empresas que reciben ayuda por la crisis

La diputada Fernanda Vallejos dijo que se trata de una medida que es adoptada por diferentes países de todo el mundo y particularmente, europeos

La idea que lanzó la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos de que el Estado se quede con acciones de empresas que reciben ayuda oficial en medio de la pandemia de coronavirus​ puso en alerta no solo al sector empresarial, sino también a parte de la oposición.

Si bien aún no se trata de una iniciativa formal, la legisladora sigue dando señales de que no sería extraño que finalmente se convierta en proyecto. En las últimas horas, la legisladora que forma parte del núcleo duro del kirchnerismo, dio detalles de lo que sería su proyecto.

La diputada oficialista Fernanda Vallejos explicó el proyecto

De qué trata

"Es una iniciativa sobre la que me expresé favorablemente siguiendo lo que vienen siendo las distintas medidas que vienen adoptando diferentes países de todo el mundo y particularmente países europeos: lo han hecho Inglaterra, Francia", explicó la economista.

Te puede interesar Cómo pedir la tarjeta alimentaria en la ANSES

Vallejos aclaró que "no sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos" y resaltó que no alcanzaría a las Pymes, que "seguirían siendo asistidas".

En declaraciones al canal América, la diputada también recordó que que en la Argentina, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, "ya tiene participación accionaria en muchas de estas empresas y no apareció ningún cuco en todos estos años".

"Es un mecanismo usual, de mercado, que las empresas modernas utilizan muchísimas veces para conseguir capitales. En este caso quien estaría invirtiendo para inyectar capitales en estas empresas que están en dificultad es el Estado, es un mecanismo de protección", aseveró.

Vallejos también se tomó el tiempo para rechazar las críticas que recibió su idea: "He leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropiación, confiscación, control, quedarse con las empresas. La capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso", declaró.

"Son medidas necesarias en el marco de una situación atípica, es una crisis inédita en la historia del capitalismo", concluyó.

Te puede interesar Despidieron a empleados que estaban a prueba y ellos fueron a la Justicia: este fue el veredicto

Hace algunos días, a través de Twitter, había propuesto que el Estado tenga "participación en el capital" de las empresas a las que asiste con subsidios durante la pandemia.

"Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías".

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que se trata de una idea "interesante", que puede ser discutida

Críticas a la oposición

La legisladora cuestionó a algunas figuras políticas de Juntos por el Cambio por el "desconocimiento de la legislación" y del "funcionamiento del sistema económico" por confundir "capitalización de empresas" con "expropiación" y "PYMES" con "grandes grupos económicos cotizantes en Bolsa".

Te puede interesar Cómo funciona el sistema de suspensiones laborales en el marco del COVID-19

Vallejos salió al cruce de las críticas que recibió esta semana por parte de un sector de la alianza política del expresidente Mauricio Macri, respecto de un supuesto interés de la legisladora oficialista de "expropiar" empresas en medio de la pandemia. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, dijo que "la concepción es 'yo te puedo expropiar' y eso es Chávez".

La economista del oficialismo resaltó que nunca habló de expropiación sino que dijo puntualmente que "si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías".

Apoyo oficial

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni reconoció en declaraciones radiales que la sugerencia de Vallejos de que haya participación del Estado en las empresas a las que asiste "es un planteo interesante, que se está discutiendo a nivel global" que "habría que discutirlo".

En tanto, el senador y miembro de la Comisión de Deuda Externa, Oscar Parrilli, sostuvo: "No me parece correcto que el estado le pague los sueldos a las empresas que fugaron plata y siguen comprando dólares para subir el dólar blue y continuar en la maniobra especulativa. Porque tienen espaldas para aguantar una crisis como la de la pandemia".

En declaraciones a El Destape Radio, el ex secretario General de la Presidencia aseveró: "Yo creo que hay que estudiarlo, merece que el estado no le ponga plata a aquellos que la fugan. Me parece una contradicción".