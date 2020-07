Oyarbide: "Yo soy enano, trolo, pero traidor no soy y mentiroso menos"

El exjuez apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli luego de que se conocieran los resultados del peritaje del celular del secretario de Mauricio Macri

El exjuez federal Norberto Oyarbide apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli luego de que se conocieran los resultados del peritaje del celular de Darío Nieto el secretario privado de Mauricio Macri. Según sostuvo el magistrado retirado, el investigador de los "cuadernos de las coimas" quería saber si había recibido indicaciones puntuales por parte de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en la que ambos fueron investigados por enriquecimiento ilícito.

Oyarbide sobreseyó a la entonces presidenta y su marido en diciembre de 2009. Años después, en 2018, denunciaría aprietes para cerrar esa causa ante Stornelli y el difunto juez federal Claudio Bonadio. Sobre ese expediente, se justificó "Fue la última causa porque antes hubo dos hechos semejantes".

"Antes hubo otras dos que las tuvieron Ercolini y Canicoba Corral. Esas dos causas terminaron con el sobreseimiento con el dictamen de los peritos del mismo modo que yo procedí", argumentó este miércoles 29 de julio entrevistado por Gustavo Sylvestre en Radio 10. "Yo soy enano, trolo, todo lo que me quieran decir, pero traidor no soy y mentiroso menos", graficó luego.

El exjuez federal apuntó contra el expresidente Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales

Frases destacadas

- "Aquellas causas siguieron su rumbo, nunca nadie alzó la voz y sacó una espada. Cuando me toca intervenir a mí, era el momento más difícil del Gobierno de Cristina porque la economía estaba muy mal y su figura muy golpeada por los medios como Clarín y la televisión".

- "Yo me dediqué a decir que en ningún momento me junte con ellos ni hable por teléfono. Si recibía una fuerte embestida de modo permanente. Yo mencione con toda claridad y con nombre y apellido a [Javier] Fernández y a [Antonio Horacio] Stiusso. Que me convocaron a una oficina en la calle Córdoba donde atendían, donde apretaban a toda la gente".

- "Todo esto se desata con un llamado que me hace Baby Etchecopar. Tenía simpatía y me convence de salir al aire. Me quebré y automáticamente hice una comunicación telefónica con Bonadio y le pedí por favor que yo necesitaba expresarme ante el fiscal".

- "Pasó un largo tiempo deliberando. Yo soy enano, trolo, todo lo que me quieran decir, pero traidor no soy y mentiroso menos. Digo siempre la verdad".

Oyarbide también criticó al fiscal Carlos Stornelli

Críticas a Macri

- "Yo lo cité a Mauricio Macri en el tema de las escuchas que era el precalentamiento de estas escuchas que ahora tienen. Él se dio el lujo de decir en las escalinatas del Congreso: 'Voy al declarar ante el juez más corrupto del kircherismo'".

- "Estuvo como 10 horas. Le leí personalmente todo el escrito. La cara de Macri era definitivamente de odio hacia mi persona".

- "Todo hace juego con todo. Dios finalmente trae la armonía a las personas que hemos actuado con rectitud. Y trae una fenomenal zozobra a todos los que procedieron de modo contrario".

- "Es muy posible que las preguntas que me hizo Stornelli hayan sido pedidas por Macri. No lo quiero dar por seguro pero es muy probable. Nadie me puteó tanto por los medios como Macri".

- "El día que fui a lo de Stornelli estuve como tres horas más o menos. Si sé que tenía una angustia muy grande por todo lo que me había dicho Baby Etchecopar. Y donde salió Baby tirando crotoxina. ¿Por qué lo eligieron a él? Cada dos por tres lo invitaba a comer y era una distracción para mí. Y nos reíamos muchísimo. Lo aprecié y los sigo apreciando".

- "El día que me citó Bonadio en la causa de la obra pública, al lado mío estaba Calcaterra. Y me pregunte qué hago yo acá con esta gente. Y le dije: 'Claudio, si vos tenías una duda, hablás con mi secretaria privada y te daba el diario de audiencias para saber si tal persona estuvo o no en mi despacho'. Pero de ahí que me metan a mí en una causa por la obra pública...".