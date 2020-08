Con protestas en la calle, el Senado debate hoy la reforma judicial: aspectos principales

El Frente de Todos tiene los votos para la media sanción. Juntos por el Cambio no dará quórum y habrá protestas en las calles. Se espera un largo debate

La Cámara de Senadores debatirá en sesión especial este jueves el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo para fortalecer el fuero federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crear cámaras de apelaciones en las provincias.

A pesar de los duros cuestionamientos de la oposición e integrantes del propio Poder Judicial, el oficialismo buscará imponer su mayoría numérica y darle media sanción al proyecto remitido por el Ejecutivo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner -que defendió el proyecto y aclaró que no se trata de una "reforma"- convocó el martes a la sesión a la que la oposición ya avisó que no dará quórum.

La vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo que "no se trata de una reforma judicial"

Media sanción asegurada

Con 40 integrantes -sin contar al tucumano José Alperovich, ni Carlos Menem-, el Frente de Todos no tendría dificultades para aprobar el proyecto de organización y competencia del Poder Judicial y girarlo a la Cámara de Diputados, donde el cálculo de votos es más ajustado.

En rechazo a la iniciativa y con apoyo de Juntos por el Cambio, se convocó una "vigilia por la democracia" frente al Congreso, y se realiza un abrazo simbólico al edificio.

"Los valores de la República no se negocian. Los principios constitucionales no se negocian. La democracia no se negocia", es la consigna, que en las redes sociales es acompañada por los hashtag #27ATodosAlCongreso y #27ATodosALaCalle.

La reforma judicial obtuvo dictamen favorable el miércoles pasado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, aunque el texto -que sufrió modificaciones respecto del original- se conoció recién el jueves en horas de la tarde.

El proyecto que se tratará esta tarde dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ya fue debatido en varios plenarios de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.

El oficialismo tiene los votos asegurados para aprobar el proyecto en el Senado

Claves del proyecto

- Se crean 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.

- Se fijó un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.

-Se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.

- Se crean cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, que serán integrados por tres miembros y una secretaría cada uno.

- La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal pasarán a formar una única Cámara denominada Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en CABA.

- Los sorteos de causas deberán ser grabados mediante medios técnicos, para garantizar la transparencia de éstos, bajo apercibimiento de nulidad

- Las causas actualmente en trámite y radicadas ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, los Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico continuarán su trámite ante esos mismos órganos hasta su conclusión.

- Se crean Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de jueces, para lograr equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.

- Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, preservando el anonimato, además de las audiencias públicas.

- Se establecen reglas para los jueces, como el deber de "comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y de solicitar las medidas necesarias para su resguardo".

* En los traslados de secretarías y, ante el pedido de organismo de derechos humanos, se dispuso que no se incluirá a aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.

* Respecto al sistema de subrogancias, uno de los puntos cuestionados por la oposición, se establece en el artículo 16 que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dentro del plazo de diez de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y remitirá al Consejo de la Magistratura una lista con todos los magistrados del fuero criminal y correccional nacional que manifiesten su voluntad de subrogar los Juzgados del 24 a 46 del nuevo Fuero Penal Federal.

* Los subrogantes permanecerán en sus cargos hasta tanto asuman sus funciones los magistrados y las magistradas titulares y, en ningún caso, el subrogante podrá exceder el plazo de un año de subrogación desde la fecha de su designación.