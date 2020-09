El Senado avalará hoy el DNU que regula los precios de telefonía celular, TV por cable e internet: qué implica

El decreto establece que el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de servicios TIC son servicios públicos esenciales

El Senado de la Nación realizará este jueves su undécima reunión de manera remota. Toda una señal de su presidenta en tiempos de alta tensión en la otra Cámara, donde originalmente reinaban el consenso y los buenos modos.

A partir de las 15 se reunirá la Cámara alta con el objeto de tratar una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia firmados recientemente por el presidente de la Nación, siendo entre ellos el más destacado el que servicios públicos y esenciales a los servicios de telefonía celular, internet y televisión por cable.

La convocatoria podrá a consideración el DNU 690 del pasado 21 de agosto mediante el cual se modifica la Ley 27.078 por el cual establece que los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.

Habrá otra serie de decretos, entre ellos el que deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia 522 del 9 de junio pasado que había dispuesto la intervención de la empresa Vicentin.

El Senado debatirá en forma remota y avalará el DNU sobre "telcos"

Justificación del Enacom

Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), dijo que el cambio de status del sector de las telecomunicaciones, que pasó a ser un servicio público esencial en competencia, se debe a que la pandemia puso en evidencia que todo pasa por las comunicaciones y por la conectividad, y puso como ejemplo el hecho de que hoy la educación se brinda 100% en forma remota.

Para el Gobierno nacional radica en que los aumentos que estaban planteando las empresas de telecomunicaciones superaban lo que se podía tolerar. Ejemplificó que algunas subas propuestas rondaban el 23 por ciento.

Mapa de conectividad

Ambrosi aseguró que el Gobierno está confeccionando un mapa de conectividad nacional que les permitirá orientar las inversiones, es decir, indicarles "a las empresas en dónde se tiene que invertir. Y también en dónde no les corresponde porque para eso el Estado creó programas para cubrir esas falencias".

El funcionario se refirió, con esa afirmación, a los programas que el organismo que preside aprobó a finales de junio y sobre los que dio cuenta iProfesional.

Básicamente, se trató de los siguientes programas:

* Programa de Desarrollo De Infraestructura Para Internet destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)", que tendrá un presupuesto de $1.000 millones.

* Programa de Acceso A Servicios Tic A Poblaciones de Zonas Adversas y Desatendidas para el Despliegue de Redes, otorgando a este la suma de hasta $300 millones.

* Programa de Acceso A Internet para Instituciones Públicas, al cual se reservarán hasta $ 2.000 millones destinado a llevar conectividad a instituciones nacionales, provinciales y municipales en los ámbitos de la salud, la educación y la seguridad.

* Programa de Despliegue de Redes de Acceso a Servicios de Comunicaciones Móviles, compuesto por $500 millones y que tiene como finalidad el desarrollo de nuevas tecnologías para otorgar conectividad a lo largo de los corredores viales del país.

El DNU le da la potestad al Estado de regular los precios del servicio de celulares, cable e internet

Críticas de las empresas del sector

Las grandes operadoras de telecomunicaciones expresaron su postura rechazando la medida en las primeras horas posteriores al decreto 690, lo mismo que las asociaciones que las nuclean a nivel regional e internacional. El tema también afecta a las pymes que son las que, básicamente, ofrecen sus servicios en las provincias.

En el país hay más de 1.000 pymes de internet y telecomunicaciones que verán más complicadas las posibilidades de invertir: "congelar los precios con costos descongelados mata a cualquier empresa", describió con honestidad brutal a iProfesional un empresario referente del sector.

A las que primero mata son a las que menos espalda financiera tienen, más allá de que el músculo argentino siempre estampa estrategias de supervivencia. De ahí que desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE) emitieran un comunicado en el que alertaron que declarar a la conectividad como servicio público sólo traerá más concentración en el sector.

"Si querés resolver el tema de internet no pasa por una cuestión de precios, es mucho más complejo. Tenés que ver el precio del mega, la distribución del mega, el tipo de cambio, las devaluaciones que hubo en este país en los últimos años para invertir, los sectores vulnerables a los que querés asistir. Creo que hay que subsidiar la demanda, tener un valor de mega unificado a nivel país, porque se paga distinto según donde se esté. La pandemia dejó al descubierto un montón de cuestiones pero no es toda responsabilidad nuestra. Un aumento de 50 en consumo no hay nada que resista", dijo, sumamente preocupado, otro proveedor de una pyme de telecomunicaciones de la pampa húmeda.

Con las cooperativas la situación es idéntica. "Claramente somos distintos. Ese es el principal planteo. Justamente, con las asimetrías que hay en el país que nos miren a todos de la misma manera es preocupante. Creo que de acá en adelante el planteo será diferenciar a los actores que hay en el sector", expresó otro referente del sector cooperativo de las telecomunicaciones.