Sobreseyeron al ex secretario de Comunicación de Mauricio Macri: los argumentos del juez Ercolini

El diputado cristinista Rodolfo Tailhade había denunciado a Jorge Grecco por un aumento del patrimonio que no se podría justificar

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al exsecretario de Comunicación del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Grecco, por supuesto enriquecimiento ilícito que le había formulado el diputado cristinista Rodolfo Tailhade.

En su resolución, el magistrado afirmó que "se ha descartado que el aumento del patrimonio del exfuncionario Grecco haya sido de manera injustificada, en razón de que fue comprobado su origen en causa legítima".

El fallo fue firmado el lunes luego de una investigación que duró cuatro meses tras la denuncia del operador judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La mayoría de las denuncias de Tailhade han sido sobreseídas o archivadas directamente.

Los argumentos

"Grecco reconoció y brindó los detalles y pormenores del crecimiento significativo de su patrimonio", explicó el magistrado. "En este orden, también corresponde destacar las consecuencias que tiene la coyuntura económica financiera que atravesó nuestro país en el periodo comprendido entre diciembre 2015 y diciembre 2019, mientras Grecco ejerció su mandato", destacó Ercolini.

"Se evidenció notablemente una fluctuación en el tipo de cambio de la divisa estadounidense, cuestión ajena a cualquier conducta que pueda serle reprochada, lo que influyó directamente en la valuación de los bienes y activos que el nombrado declaró", precisó.

"Teniendo en cuenta las constancias obrantes en autos, considero que las circunstancias hasta aquí descriptas ameritan el dictado de un temperamento que desvincule a Jorge Miguel Grecco del hecho por la cual fue investigado", aseguró el magistrado, Luego detalló que "tras valorar cómo se produjeron los acontecimiento analizados, la maniobra señalada no logra superar el juicio de tipicidad objetiva requerido por la figura penal".

"Ha quedado demostrado la causa licita de ese enriquecimiento, despejando dudas acerca su origen", concluyó Ercolini.

Así Ercolini resolvió sobreseer a Grecco, "de las demás condiciones personales obrantes en autos, en razón de que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, dejando expresa constancia de que la formación de este expediente no afecta el buen nombre y honor de los que hubiere gozado". De esta forma, el ex funcionario quedó desvinculado del caso.

Denuncia contra Macri

El Gobierno Nacional denunció este lunes al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La denuncia lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

Los funcionarios afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".

"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia.

Delitos denunciados

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.

La denuncia señala, además, a "Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)".

En base a la información recolectada hasta el momento, "se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación", se indicó en la denuncia.

Municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas

Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.

La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno Nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.

De acuerdo a la denuncia a la que accedió Télam, el envío "se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina" y el material se desvió "hacia las fuerzas armadas bolivianas".

"La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata", señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.

"No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas", enfatizaron.

La denuncia, que será sorteada mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos 8 medidas de prueba para el inicio de la investigación.