Un argentino demandó a China por provocar la pandemia de coronavirus: ¿cuánto dinero reclama?

Se trata de un hombre oriundo de Ramos Mejía que debió permanecer postrado varios días, perdió su trabajo y quedó con secuelas por la enfermedad

Un hombre, oriundo de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, anunció que presentará una demanda contra la República Popular China y su presidente, Xi Jinping, a raíz de las consecuencias que sufrió tras contagiarse de coronavirus, tanto a nivel de salud como por los daños económicos que tuvo.

El demandante, identificado como Matías Bergalli, de 39 años, estuvo al borde de la muerte en dos oportunidades debido a las consecuencias del Covid-19 y es padre de cuatro chicos, dos de los cuales son pacientes de riesgo por tener problemas cardíacos.

Bergalli cree que contrajo la enfermedad a través del contacto estrecho con un sobrino, quien se contagió de su maestra.

"Me contagié a mediados de marzo de este año, supuestamente por mi sobrino ya que su maestra era asintomática y seguía dando clases como si nada pasara. Dos días después arranqué con mucho dolor de piernas y caderas", puntualizó el hombre.

Desde ese momento, Bergalli comenzó su drama dentro del sistema de salud y su intenso sufrimiento: fiebre alta, testeo que demoró cuatro días en confirmarle el resultado positivo, saturación de oxígeno por debajo del 80%, una ambulancia que nunca llegó y el seguimiento que nunca tuvo. Sin embargo, prefirió no estar internado y si le tocaba morir quería que fuera en su casa.

El hombre pasó 16 días postrado en una cama con dolores corporales, tos, fiebre y con falta de aire. A esto se sumó el inicio de un cuadro depresivo por el encierro, el temor de contagiar a su familia y la incertidumbre por el mantenimiento económico de sus seres queridos si a él le ocurría algo.

Una vez que se recuperó, el hotel donde trabajaba cerró definitivamente y no recibió ninguna indeminzación, a pesar de que había prestado servicios por cuatro años. COmo consecuencia de esto comenzó a realizar viajes bajo la app Uber y en su primer viaje conoció a Patricio Poplavsky, un abogado especializado en derecho internacional que ahora lo representa frente al gigante asiático y su presidente.

La demanda judicial contra China

Según explicó, la denuncia es contra la República Popular China, en cabeza de su presidente Xi Jinping y su Gabinete de Gobierno; y la Organización Mundial de la Salud, en cabeza de su Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos tercero, que se refiere al derecho a la vida, y quinto, al derecho a la integridad personal.

Poplavsky detalló que las demandas expresan "daños materiales", como la pérdida de ingresos, gastos médicos y los gastos de la víctima ante el encubrimiento de las autoridades o la falta de investigación; y "daños morales", como estar aislado y alejado de seres queridos, con el padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad, angustia, humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración e impotencia a raíz del contagio.

Desde Poplavsky International Law Offices afirman que los familiares de las víctimas fallecidas por coronavirus podrían cobrar aproximadamente u$s 1.000.000; entre u$s 500.000 a u$s 700.000 las personas que estuvieron internadas o con mayores complicaciones, y u$s 200.000 los afectados que transcurrieron la enfermedad con síntomas más leves, como es el caso de Matías Bergalli.