El Gobierno extiende una medida para regular a WhatsApp en Argentina: los motivos

A través de la Resolución 224/2022, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió extender una medida para regular a WhatsApp en Argentina, por lo que continuará suspendida la puesta en vigor de la actualización de las "Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad".

La medida lleva la firma del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, establece que la restricción seguirá vigente "hasta la finalización de la investigación en curso", que se inició el 15 de mayo del 2021 por considerar que la aplicación de mensajería estaba incurriendo en una situación de abuso de posición dominante.

La medida se planteó a partir de un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que advirtió que las nuevas Políticas de Privacidad de WhatsApp "podrían lesionar la competencia y el interés económico general, violando así la ley de Defensa de la Competencia, más precisamente una infracción al artículo 1 de la Ley 27.442″.

Esta norma data del 15 de mayo de 2018 y prohíbe "los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas … relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general".

Además, hace referencia a "la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de otras normas".

Qué le pide el Gobierno a Whatsapp

El Gobierno, específicamente, pide que Meta y sus servicios se abstengan de "implementar y/o suspenda la actualización de las condiciones de servicio y política de privacidad de la aplicación WhatsApp en la Argentina, por el término de 180 días o hasta la finalización de la investigación que tramita por el presente expediente".

En segunda instancia, pide a la empresa que "se abstenga de intercambiar datos en el sentido establecido en la actualización mencionada en el Artículo 1° de la presente resolución incluso en los casos en los que los usuarios de WhatsApp hubieran aceptado dicha actualización de conformidad".

Finalmente le recuerda que "el incumplimiento de lo ordenado en los apartados precedentes podrá ser sancionado de acuerdo a lo dispuesto por el inciso d) del Artículo 55 de la Ley N° 27.442", es decir, la ley de competencia comercial.

WhatsApp presentaría "un potencial abuso de posición dominante"

En concreto, desde el área afirman que WhatsApp presenta "un potencial abuso de posición dominante (explotativo y exclusorio)" argumentado que "habría una recopilación excesiva o injustificada de datos personales de los usuarios de WhatsApp Messenger, que podría remontarse al menos hasta el año 2016, y que se vería potenciada con la actualización de sus Condiciones de Servicio y Política de Privacidad".

A esto se suma que "la recopilación excesiva o injustificada de datos también estaría potenciada por las asimetrías de información que serían aprovechadas por WHATSAPP LLC al momento de informar a los usuarios de WhatsApp Messenger sus Condiciones de Servicio y Política de Privacidad, entre otras cosas, por el empleo de términos genéricos y vagos, ejemplos limitados y falta de taxatividad acerca de todos y cada uno de los datos que recopila y el uso específico que se hace de ellos".

El Gobierno también les indicó que no podrán "degradar la calidad del servicio y/o las funcionalidades" de la app a los usuarios "que no hubieran aceptado" esos términos, "incluyendo (pero no limitándose) a la eliminación de mensajes persistentes o cualquier otro tipo de imposibilidad uso habitual de la aplicación".

Para el Gobierno, WhatsApp incumple con la ley de competencia

Desde el ente regulador, afirman que WhatsApp incumple con la ley de competencia ya que no permite a los usuarios "autoexcluirse" de las últimas actualizaciones de privacidad y gestión de datos de WhatsApp.

También critican que "la recolección excesiva de sus datos, de su procesamiento y/o de que esos datos sean compartidos con otras empresas, ni tendrían opciones reales para limitar otras condiciones abusivas.

En la información también se destaca que "los usuarios de WhatsApp Messenger, formarían parte de una práctica sistemática que también tendría como objetivo la generación de metadatos para perfilar usuarios/compradores, es decir, para generar un activo difícilmente replicable por competidores potenciales o, en otras palabras, para generar barreras de entrada en el mercado de publicidad online; todo ello en probable violación al régimen de defensa de la competencia".