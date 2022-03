Dolarizar la economía: expertos analizan si es viable el proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio

En medio de los anuncios oficiales en el marco de la "guerra" contra la inflación, el diputado nacional Alejandro Cacace (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto en el Congreso que propone dolarizar la economía como una medida para ordenar el rumbo económico del país. Varios expertos coincidieron en que la idea, al menos en este momento, "es inviable"

La iniciativa la presentó el diputado Cacace considera que este proyecto no solo sirve para "poner el tema en discusión", sino que cree que puede "estabilizar la economía argentina y terminar con el problema de la inflación". El proyecto consta de ocho artículos y el primero de ellos consiste en fijar al dólar estadounidense como moneda de curso legal en Argentina.

La motivación principal del legislador para presentar esta iniciativa, que además, es la primera vez que se lleva al Congreso un proyecto de esta índole, se da debido a la "altísima inflación que tenemos, problema que arrastramos hace muchísimo tiempo sin poder resolver, ya que prueban distintas políticas, pero todas sin solución", dijo Cacace en diálogo con iProfesional.

Y en esa línea, añadió: "Todas las políticas estrictamente monetarias no han resultado, y creo que tiene que ver con la particular condición que tiene la economía argentina que está altamente dolarizada de facto".

De acuerdo al proyecto, con el dólar como moneda legal, se puede "normalizar la economía"

Dolarizar la economía: los expertos cuestionan el proyecto opositor

Ni bien se presentó el proyecto hubo varios cuestionamientos sobre la aplicación del mismo, y varios expertos coincidieron con la idea de que la dolarización, al menos en este momento, "es inviable".

Sin embargo, hubo críticas más fuertes, incluso de personas del propio radicalismo como la del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien la tildó de "payasesca" y "una estupidez".

En cambio, contrario a lo que muchos piensan, el diputado Cacace confía en que dolarizar la economía es el camino correcto, y en ese sentido argumentó: "son las lecciones de la historia las que particularmente marcan la necesidad de recurrir a la dolarización. Si vemos la historia monetaria es una línea de continua devaluación e inflación, la pérdida de 13 ceros de la moneda".

Al tiempo que aseguró que la Argentina, no ha logrado tener la capacidad institucional de gestionar una moneda, llevando así "a la desconfianza profunda que tienen los argentinos por el peso".

En ese sentido, defendió su proyecto de ley: "Nuestras instituciones monetarias no han servido para poder defender el valor de la moneda, de hecho, desde que existe el Banco Central de la República Argentina hay más inflación que cuando no había. Eso es lo que hay que asumir con realismo y allí está la opción de recurrir a otra moneda para poder terminar con el problema de la inflación y estabilizar".

De todas formas, Cacace es consciente de las dificultades que tiene el proyecto de dolarización de la economía para que llegue finalmente al recinto, no obstante, el legislador consideró que la presentación de la iniciativa "va a servir para poner el tema en discusión", y consideró que con el contexto socioeconómico actual, con una inflación por mes que supera el 4% y anual de casi 50% "me parece que nos pone en una situación de poder discutir otras medidas más drásticas, más serias y más profundas para poder resolver este problema".

Del mismo modo, añadió que la idea de dolarizar la economía también la avalan otros bloques ajenos a Juntos por el Cambio, como el de La Libertad Avanza, que lidera el economista y diputado Javier Milei.

"El bloque de Milei tiene una idea similar, pero por supuesto, hay legisladores de JxC que apoyan la idea y creo que es algo que va a haber que poner en el debate de la plataforma política que Juntos por el Cambio tenga para el 2023, porque la oposición tiene el gran desafío de contener la inflación, ya que en el Gobierno anterior no pudo", argumentó Cacace a este medio.

Respecto a las críticas que recibió su proyecto sobre la dolarización y cómo impactaría en la soberanía nacional, el diputado cordobés ironizó: "cuál sería la soberanía de tener un papel en la mano que pierde valor todo el tiempo y se desvaloriza", y agregó que uno de los grandes reclamos de la sociedad argentina es poder preservar el poder adquisitivo. "Cuando los propios agentes económicos sustituyen moneda, es decir, cambian los pesos por dólares, es porque no confían en su propia moneda… Por eso creo que el argumento de la soberanía es un prejuicio, cuando la auténtica soberanía sería que mantengamos nuestro poder adquisitivo, ahorrar, cosa que actualmente no se puede", sentenció.

Por último, admitió que no cree que la dolarización "sea una solución mágica" a todos los problemas, y argumentó en su proyecto que dolarizar la economía es parte de un programa de reformas que se deben establecer en la Argentina, "pero no el único instrumento para solucionarlos todos".

Argentina no ha logrado tener la capacidad institucional de gestionar una moneda

Sobre el proyecto de dolarización oficial

"Establécese el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal de la República Argentina", dice el artículo 1 del proyecto de dolarización oficial. Además, establece que "el tipo de cambio de conversión entre el peso y el dólar de los Estados Unidos es igual al cociente entre los pasivos monetarios y no monetarios del Banco Central de la República Argentina y las reservas internacionales", y, por otro lado, explica que el BCRA estará a cargo de fijar el tipo de cambio de conversión y de canjear los pesos en circulación por dólares a ese tipo de cambio.

Entre otras cuestiones, el proyecto indica que "las operaciones o transacciones del sistema financiero que se hayan realizado o pactado en pesos con anterioridad a la vigencia de esta ley se expresarán en dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio establecido".

Y dispone, -de aprobarse- que a partir de 180 días de la entrada en vigencia de la ley, el cese de curso legal del peso, y deroga el Decreto 2128/91, que estableció al peso como unidad monetaria argentina.

El BCRA estará a cargo de fijar el tipo de cambio de conversión y de canjear los pesos en circulación por dólares

Qué opinan los expertos

Alejandro Cacace es consciente de que hay expertos en la materia que descreen de su iniciativa, y en diálogo con iProfesional admitió que "la visión mayoritaria de los economistas es otra".

Esto, según el legislador, se debe a que "hay una expectativa de poder en el tiempo resolver un programa inflacionario pero que en general exige dos cosas: tener un Banco Central Independiente, y tener una constancia en la política monetaria durante 10 o 15 años, pero ninguna de estas dos condiciones en la Argentina se dan, ya que el BCRA está siempre sometido a los designios del poder político y, en consecuencia, no podemos asegurar una continuidad monetaria por tanto tiempo debido a la inestabilidad política".

En ese sentido, detalló que su proyecto de dolarización es el resultado de más de un año de trabajo e investigación sobre el tema, con asesorías de algunos economistas locales como Jorge Ávila -Director del Centro de Economía Aplicada (UCEMA)- y Alfredo Romano, autor del libro "Dolarizar".

"Es una copia de la idea de Javier Milei, pero con muchas fallas"

Para el abogado financiero Carlos Maslatón, el proyecto presentado por Cacace registra muchas fallas y, además, consideró que "parece ser una reacción tardía a lo que ha estado diciendo Javier Milei".

Según Maslatón, la falla más importante que presenta el proyecto de Juntos por el Cambio es una que viene puntualizando el diputado Milei: "él dice que para hacer una dolarización, que implica necesariamente suprimir al Banco Central en las funciones que tiene ahora, lo que hay que hacer antes es una reforma bancaria, dividiendo dos tipos de bancos: los bancos de custodia donde la gente guarda su dinero y paga por la custodia, y los bancos de crédito que se endeudan en el mercado, tomando dinero y prestandolo, hoy en día esas dos funciones están fusionadas y por eso existe la creación secundaria de dinero".

En ese sentido, explicó: "para tener un sistema dolarizado no tenés que permitir la expansión secundaria de dinero, porque esa expansión, en el caso de los dólares, es lo que te permite crear lo que se llaman 'argendólares', que no existen en realidad. Es decir, el sistema bancario va creando depósitos a través del otorgamiento de créditos, pero en realidad esos depósitos no se pueden redimir el día que la gente los quiera retirar, que es lo que pasó en el 2001 y por lo cual cayó Argentina, por la creación excesiva de 'argendólares'".

Es decir, sin reformar bancaria, según Maslatón, la dolarización no es posible.

A su vez, objetó que la iniciativa no define cuáles son los pasivos monetarios, y que además, registra fallas respecto al sistema de conversión.

"El quiere sacar todos los pesos de circulación y dar a cambio dólares, pero hoy no lo podés hacer, o lo podés hacer a un tipo de cambio de 10.000, 15.000 o 20.000 pesos por dólar, sencillamente porque el BCRA no tiene reservas de libre disponibilidad, lo único que tiene son deudas".

Sin embargo, aclaró que "de ninguna manera" descalifica la idea de Cacace de dolarización de la economía, pero "tiene muchas dificultades para aplicarse en ese momento... tendría que haber una etapa de transición que ni siquiera se inició".

Sin reformar bancaria, para Carlos Maslatón, la dolarización no es posible.

"Me parece disparatado, el que escribió eso es un burro"

Por su parte, el economista Miguel Boggiano consideró la propuesta como "un disparate" y criticó la redacción del mismo.

"En principio no queda claro de dónde van a salir los dólares, me pregunto cómo los va a canjear el Banco Central si no tiene dólares en sus reservas. No hay un solo dólar para canjear la base monetaria por los dólares que tiene el BCRA. La verdad que así planteado me parece disparatado", dijo Boggiano a iProfesional.

A su vez, ironizó: "No puede ser cierto, está todo mal redactado, tiene tantas inconsistencias que parece una fake news… Son más burros de lo que uno creía. El que escribió eso es un burro de aquí a la luna porque tiene inconsistencias al menos en tres artículos".

"Es inviable, no tiene posibilidad de aplicación"

Otro economista que dio su visión respecto al proyecto de dolarización es Sergio Chouza, que en diálogo con este medio aseguró que el proyecto es inviable y no tiene posibilidad alguna de aplicación en el contexto actual de la Argentina.

"Primero que nada sería incalculable, yo te diría infinita, la tasa de conversión para poder garantizar depósitos en pesos, es decir, cambiar todo el circulante en pesos a dólares sería casi infinita dado el stock de reservas que tiene el Estado Nacional", dijo Chouza.

Asimismo, detalló que "en el mejor de los mundos, que es el de poder obtener un crédito puente de la Reserva Federal, que es poco probable, lo que pasaría es que incrementarías el stock de endeudamiento, eso complicaría las posibilidades de financiamiento y de sostenibilidad de la posición financiera argentina y seguramente tendríamos entonces algún coletazo de orden financiero".

"Es paradójico, ya que es una medida que teóricamente busca estabilizar los precios y la inflación, pero posiblemente derive en un fogonazo inflacionario y por qué no en una hiperinflación", agregó el economista.

De todos modos, y más allá de que el proyecto es inviable, el economista valoró la propuesta, y en ese sentido, reflexionó:

"Por un lado da el debate sobre la inutilidad de nuestra moneda y fomenta una idea de que el peso es una moneda que hoy en día no tiene ningún tipo de credibilidad y que la única posibilidad de salir es migrando hacia una moneda que no sea soberana, que es una discusión que ya es más política", dijo.

Y cerró: "Y por otro lado, es cierto que muy posiblemente un programa de estabilización donde vos resignás tu política monetaria y tu soberanía monetaria posiblemente estabilice la inflación, pero después de comerte un cimbronazo que traería costos sociales y distributivos muy significativos".