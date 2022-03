Dolarizar la economía: así es el proyecto opositor que promete un "cambio de paradigma"

El diputado nacional radical por San Luis, Alejandro Cacace, presentó un proyecto de ley para que el dólar sea la moneda de curso legal en el país como primer paso de un "cambio de paradigma económico".

La iniciativa ingresa al Parlamento en momento de un intenso debate público sobre las decisiones que debe tomar la Argentina para combatir la inflación.

La propuesta de dolarización es esgrimida por sectores liberales y tiene al diputado por la Ciudad de Buenos Airees, Javier Milei, como su mayor impulsor.

El proyecto de Cacace consta de ocho artículos y propone que el tipo de cambio de conversión sea el cociente entre pasivos remunerados y no remunerados del Banco Central y las Reservas Internacionales.

Si bien las reservas internacionales subieron a u$s43.000 millones tras el desembolso del FMI luego de la aprobación del acuerdo, analistas consideran que aquellas de "libre disponibilidad" que podrían utilizarse para la conversión están en saldo negativo.

El proyecto establece que el BCRA canjeará los pesos en circulación por su equivalente en dólares de acuerdo al tipo de cambio de conversión que surja de la relación propuesta.

Oporaciones financieras, en dólares: así es la propuesta

"Todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, emisión de títulos valores y cualesquiera otras realizadas por medio del sistema financiero, así como los registros contables del sistema financiero, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Las operaciones o transacciones del Sistema Financiero que se hayan realizado o pactado en Pesos con anterioridad a la vigencia de esta ley, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio establecido de acuerdo a lo dispuesto en esta ley", señala el Artículo 5 de la iniciativa.

Asimismo, se le prohíbe al Banco Central ampliar la base monetaria.

Entre los fundamentos Cacace remarcó que "la historia muestra que nunca hemos sido capaces de controlar la inflación salvo en dos oportunidades: con la Caja de Conversión, luego de la crisis de 1890, y con la convertibilidad, un siglo después, ante la hiperinflación de finales de los 1980 y principios de los ‘90".

En ese mismo sentido remarcó que "Argentina es un país bimonetario, lo que quiere decir que los argentinos confían en una sola moneda, el dólar americano, pero están obligados a usar el peso, lo que genera una dolarización de facto".

Javier Milei quiere lanzar un referendo para dolarizar la economía

El diputado libertario Javier Milei volvió a referirse a su candidatura para presidente en 2023 y propuso hacer un referéndum si llega a serlo y la "casta política" no le deja dolarizar la economía.

"Si yo soy Presidente voy a dolarizar la economía. Me comprometo a eso. Y si la casta política no me lo deja hacer llamo a un referéndum. Vamos a ver lo que dice la gente", prometió el referente del partido la Libertad Avanza.

"Ahí sabremos si la sociedad quiere esa plata de porquería que emiten los políticos delincuentes de nuestro país o una moneda de verdad", afirmó en diálogo con LN+.

Hace tres semanas, Milei había confirmado sus intenciones presidencialistas para el año que viene y reveló que ya tiene armado parte de su gabinete de ministros.

"Definitivamente ya me estoy preparando para ser Presidente. De hecho, estoy armando el Gabinete en las sombras y ya tengo armados cuatro ministerios", confirmó.

El candidato prefirió no dar nombres para evitar que "los medios les arruinen la vida" pero que "las funciones más urgentes están encaminadas".

¿Milei Presidente 2023?

Éstas "tienen que ver con el ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, la parte que tiene que ver con la asistencia social e infraestructura", indicó.

En distintas ocasiones, el libertario afirmó que una de sus primeras medidas, en caso de llegar a la Casa Rosada, será la de "terminar con el Banco Central", algo que había utilizado como estandarte en su campaña legislativa del año pasado.

Si logra ese objetivo, señaló Milei, "se podrá avanzar en la reforma del mercado laboral hacia adelante para no vulnerar los derechos adquiridos y luego de todo eso abrir la economía".

"El Banco Central nos roba 5 puntos del PBI con el impuesto inflacionario, que además tiene el agravante de que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables", fundamentó en declaraciones radiales.