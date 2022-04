Julio De Vido y Ricardo Jaime, condenados a prisión por la compra de trenes a Portugal y España

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado este viernes a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautor del delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" por la compra de trenes de rezado a España y Portugal.

La decisión fue anunciada por el Tribunal Oral Federal número seis, integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico.

En el mismo juicio, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue condenado a ocho años de prisión y a pagar una multa de casi 15 millones de pesos por enriquecimiento ilícito.

La sentencia completa de Jaime incluye una condena por enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor y se le dictó también una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Mientras que fue sobreseído de los delitos de peculado y por la causa del Belgrano Cargas, por prescripción. En cuanto a su asesor, Manuel Vázquez, se le aplicó una condena de 5 años y 8 meses de prisión y se le fijó una multa de 10.986.664 pesos.

El ex secretario de Transporte es el último ex funcionario kirchnerista que se encuentra detenido. Afronta una condena unificada de ocho años por la Tragedia de Once y otras causas de menor trascendencia pero que complicaron su escenario judicial.

Cuál fue la acusación que presentó la fiscal

Cuando la fiscal de juicio pidió que De Vido y Jaime sean condenados, los responsabilizó por "no cumplir con sus funciones" que consistían en "la correcta administración de los bienes del Estado".

Tampoco pasó por alto otros hechos: y es que en función de los testimonios escuchados durante el juicio más la prueba recabada durante la pesquisa, quedó en evidencia que "las compras no respondieron a los criterios de eficiencia, eficacia y economía. Obviamente, no resultaron útiles para la rehabilitación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros".

Esto está respaldado por el hecho de que al 2015, "el 79 por ciento del material adquirido a España y Portugal durante la gestión de Ricardo Jaime a cargo de la Secretaría de Transporte, se encontraba fuera de servicio".

Las condenas anteriorres de Ricardo Jaime

Esta no es la primera condena que le dictan a Jaime. La primera condena fue firmada por el tribunal Oral Federal 2 de Córdoba en septiembre de 2013 porque Jaime intentó robar pruebas en un allanamiento de la causa por enriquecimiento ilícito que hoy llegó a su fin. Esa condena está firme.

La segunda en octubre de 2015, cuando admitió haber cobrado coimas ante el fiscal Guillermo Marijuán. El juez Julián Ercolini lo condenó a la pena de un año y medio de prisión. El ex funcionario pactó una pena en un juicio abreviado y de esa manera confesó haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar mientras fue secretario de Transporte. Había confesado recibir coimas, fue el primero entre varios ex funcionarios kirchneristas que lo admitieron luego, cuando declararon como arrepentidos en el Caso Cuadernos.

Mientras que unos meses antes había sido condenado por su responsabilidad por la Tragedia de Once.