Fotos con Federer, polo y negocios inmobiliarios: cómo construyó su imperio Enrique Blaksley, el "Madoff argentino"

Pasó de ser un vendedor de seguros de vida a montar una empresa que prometía ganancias insuperables con inversiones en desarrollos inmobiliarios. Construyó una marca que llegó a ser sponsor del prestigioso club de polo La Dolfina y se mostró con figuras del deporte como Roger Federer. Compró departamentos en Miami y promocionó la construcción de un lujoso barrio privado en Luján.

Pero nada, o casi nada de eso, era real. Eso sostienen los fiscales que investigaron y llevaron a juicio a Enrique Blaksley Señorans (58), acusado de estafar durante casi una década a cientos de ahorristas, a través de la empresa Hope Funds.

Las víctimas eran atraídas con promesas de rendimientos de hasta 12% anual en dólares, muy por encima de la tasa de mercado. Confiaban en familiares y amigos que habían recibido los pagos sin problemas. Tiempo después, denunciarían que se trataba de un esquema Ponzi: el dinero que se utilizaba para abonar intereses salía del que ponían los nuevos clientes y no estaban respaldadas por inversiones que pudieran garantizar ese nivel de retorno.

El imperio se desmoronó en abril 2018, cuando fue detenido. El derrumbe había comenzado un tiempo antes, con el divorcio de un inversor que intentó ocultarle dinero a su esposa y quedó en la mira de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esa investigación puso al descubierto una enorme estructura de captación de fondos, sin autorización para realizar esa actividad, con movimientos financieros poco claros.

El arresto causó un impacto mediático. El hombre nacido y criado en San Isidro, a metros de la Catedral, ex rugbier de CUBA y señalado como empresario exitoso pasó a ser conocido como el "Bernie Madoff" argentino, apodado así por el financista bursátil estadounidense que cometió la estafa más grande de la historia de Wall Street. En pocos meses Hope Funds acumuló 25 pedidos de convocatoria y finalmente se decretó la quiebra.

El pasado jueves 1° de septiembre, cuatro años después de su arresto, Blaksley escuchó desde una celda de la cárcel de Ezeiza cómo los abogados de la AFIP pidieron que sea condenado a 12 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita, que estafó a 318 ahorristas por una cifra cercana a los 185 millones de pesos. Podría haber seguido la audiencia desde su casa, pero no pagó la fianza de 450 millones de pesos para acceder a la prisión domiciliaria.

Enrique Blaksley está detenido desde hace cuatro años por liderar una asociación ilícita.

Los querellantes también lo acusan de evasión fiscal, lavado de activos y de haber hecho desaparecer bienes de su patrimonio para declararse insolvente. Como parte de la condena, solicitaron imponerle una multa equivalente a siete veces el monto de las operaciones involucradas. La cifra actualizada ronda los 1.000 millones de pesos.

En su declaración durante el juicio, Blaksley negó haber cometido una estafa. "Jamás dejamos de reconocer mutuos (contratos de inversión). Simplemente no les pude pagar en un momento determinado porque fui dinamitado y ejecutado públicamente a través de medios periodísticos", se defendió.

El método Blaksley

También se quejó de la comparación con Madoff. "Él engañaba con sus estados de cuenta, diciendo que adquiría ciertos títulos que nunca adquirió. Mintió descaradamente. Yo decidí invertir en la economía real. Simplemente fui un hombre de negocios que creativamente en vez de solicitar préstamos a los bancos, solicité préstamos a personas físicas que me prestaron plata para que yo adquiera un negocio", se diferenció.

El juicio tiene otros 14 imputados, para quienes los abogados de la AFIP solicitaron penas de entre tres y seis años de cárcel. El debate continuará con los alegatos de las querellas, la Fiscalía y las defensas.

Mientras tanto, otros cientos de ahorristas que no participan del proceso penal siguen con sus demandas en el fuero Civil para intentar recuperar su dinero, una misión que parece imposible por los pocos bienes que quedaron en el país tras maniobras que también investiga la justicia.

Varios de los inversores también rastrean en el exterior las propiedades y las cuentas creadas a nombre de sociedades offshore en paraísos fiscales. Allí ven la llave para cobrar algo de lo que pusieron. Una condena en el país, explicaron fuentes del caso a Iprofesional, podría ayudar a acelerar ese proceso judicial en las Islas Vírgenes Británicas.

Blaksley cuenta con propiedades y fondos en el exterior. Fue sponsos de La Dolfina y es dueño de campos en Marruecos.

"Puse 300 mil dólares y de un pestañeo se fue todo"

Marcela -su nombre real se resguarda- recuerda el momento en el que la farsa comenzó a quedar al descubierto. Dice que fue la primera señal de alerta que recibió. En una reunión convocada en la sede de Hope Funds, en el Microcentro porteño, Blaksley informó que estaban afrontando una inspección de la AFIP.

El "Madoff argentino" argumentó que había gente que los quería perjudicar, pero aclaró que no había nada de que preocuparse. Marcela no le creyó, quiso retirar dinero y empezaron las trabas. Prefiere no decir el monto, aunque cuenta que había invertido la plata que tenía de la venta de su casa. No recuperó nada.

"Tuve que hacer un duelo, como con cualquier pérdida. Me fui recuperando de a poco y pude construirme una nueva casa, más chica de lo que había soñado. Hubo gente que se quedó sin nada y pagó con su salud", explica a Iprofesional la mujer que prefiere resguardar su identidad para proteger a sus hijos. "Ya sufrieron demasiado", se lamenta.

Su bronca no se concentra sólo en Blaksley, sino también en reconocidas empresas, como aseguradoras y cadenas de restaurantes que permitieron que Hope Funds utilizara sus marcas para obtener prestigio. "Él decía que tenía el respaldo de esas firmas, ponía cartelería en sus oficinas, se promocionaba y era todo mentira. Pudo hacerlo durante muchos años, mientras todos miraban para otro lado", se queja.

Tomás Pearson, ex músico de Los Cafres, siente que contar su historia es una especie de terapia. Le costó sobrellevar la culpa que le generó haber invertido en Hope Funds el dinero obtenido con la venta de la casa de sus padres, construida en Palermo con 70 años de trabajo. En total depositó 300 mil dólares. Lo único que le quedó fue un terreno en Verazul, el emprendimiento inmobiliario que un fideocomiso intenta reflotar en Luján.

"A mi me llevaron a ver el lugar, me dieron un pedazo de tierra como una especie de souvenir de la compra y me dijeron que estaba todo listo para comenzar a construir. Luego nos enteramos que eso estaba clausurado y que en gran parte del predio no se podía hacer nada porque un humedal", cuenta a Iprofesional Tomás, quien actualmente trabaja con su hermano como productor musical del salsero Marce Roca, entre otros artistas.

Hope Funds era la empresa de Blaksley, a través de ella engaño a más de 300 ahorristas durante casi 10 años.

En su caso fue captado por un familiar político que era parte del equipo de vendedores de Hope Funds. Un team leader. "Pasó a tener un auto de lujo, reloj y ropa cara. Salía con una famosa. Me dijo que si había algún problema él me iba a avisar, que me quedara tranquilo. Incluso me convenció para que con los intereses de la primera inversión comprara el terreno en Verazul", explica Tomás, compositor del tema Bastará, éxito de Los Cafres.

Cuando empezaron los rumores de que algo andaba mal, el vendedor le dijo que si tenía un contrato vencido se lo estiraba sin necesidad de que fuera a firmar nuevamente a la oficina. Tomás sospechó y quiso retirar 20 mil dólares. El plazo era 48 horas, pero demoraron varios meses. Tuvo que ir hasta la sede de Hope Funds y reclamar durante horas. Allí vio movimientos aún más extraños: gente que le decía que podía ayudarlo a cobrar y otros que ofrecían ganancias de 18% en dólares. Todo estaba por estallar.

"De un pestañeo desapareció todo. Recuerdo lo que pasó después como una gran locura. No sólo por la plata, sino porque mientras tratás de entender que perdiste 300 mil dólares tenés que buscar abogados, ver cómo seguir", cuenta.

La búsqueda del dinero en el exterior

El abogado Mariano Moyano representa a más de 400 clientes en la búsqueda de los activos que Hope Funds y Blaksley tenían en Panamá, Estados Unidos, Suiza, Islas Vírgenes y Curazao. La mayoría fueron adquiridos a través de 66 sociedades, muchas de ellas vinculadas al escándalo de los Panama Papers.

Según figura en la causa penal por la que está siendo juzgado en Argentina, entre las propiedades hay departamentos en Miami y Panamá y campos de polo en Marruecos e Indonesia. "La mayoría de esas compras las hizo con inversiones que no alcazaban el 30%. El resto se financiaba con préstamos bancarios e hipotecas. Por eso cuando cesaron los pagos se remataron los bienes", explica Moyano.

Los activos hallados en el exterior no superan los 15 millones de dólares, aunque el abogado que representa a los ahorristas asegura que hay mucho dinero depositado en paraísos fiscales. "Se pudo rastrear que dinero depositado por inversores en Argentina se transfirió directamente a Panamá y las Islas Vírgenes", asegura Moyano.

Una condena en el país, explican, podría mejorar el panorama en los tribunales del archipiélago británico del Caribe, donde se necesitan autorizaciones para acceder a información fiscal reservada.