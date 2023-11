¿Cuántos años tienen que pasar para salir del veraz sin pagar la deuda?

Los informes del Veraz son muy utilizados en la actualidad al momento de realizar determinadas operaciones financieras como ser garante o alquilar una propiedad, sacar una tarjeta de crédito, pedir un préstamo, entre otras. Por este motivo, estar mucho tiempo en el Veraz puede ser un verdadero dolor de cabeza.

¿Cuando salgo del veraz sin pagar?

Salir del Veraz no es una tarea sencilla y puede resultar un proceso complejo debido a la naturaleza de esta empresa, cuyo objetivo principal es brindar información sobre la situación crediticia de las personas o empresas consultadas a aquellas entidades o individuos que contratan sus servicios.

Imaginemos, por ejemplo, que una entidad financiera solicita un informe del Veraz sobre un cliente en particular. Esta lo hace con el propósito de evaluar su historial crediticio y, en términos simples, determinar qué nivel de "confiabilidad" tiene para otorgarle un préstamo. De esta forma, la empresa podrá tomar una mejor decisión, disminuir sus riesgos y, probablemente, cobrarles menos intereses a los clientes con mejor calificación.

En este sentido, si te encontrás en el Veraz, existen algunas formas de salir de este aunque es importante tener en cuenta que no son soluciones inmediatas.

Por un lado, si estás en el Veraz debido a información errónea, como la aparición de una deuda que nunca contrajiste o que pagaste en tiempo y forma, tenés la opción de comunicarte con Veraz para desconocerla.

Para realizar este tipo de reclamo, podés optar por hacerlo a través de su plataforma en línea o por vía telefónica. En el caso de hacerlo vía online, Veraz cuenta con una sección dedicada exclusivamente a los reclamos. Una vez que ingreses, te encontrarás con una amplia variedad de opciones de reclamo, de las cuales deberás seleccionar la que se ajuste a tu situación específica.

Veraz cuenta con una sección exclusiva para reclamos

Sin embargo, en el caso de que la información sea correcta y no puedas o no desees pagar la deuda, Veraz podrá mantener tus datos en su base durante un máximo de 5 años, siempre y cuando no hayas iniciado un plan de pagos o realizado algún pago parcial al acreedor, entre otros aspectos relevantes.

Es decir, para salir del Veraz sin pagar, deben haber pasado 5 años sin ningún reclamo judicial, excepto las deudas entre usuario y consumidor que es de 2 años.

¿Cómo puedo pedir un informe del Veraz de forma gratuita?

Según la Ley de protección de datos personales número 25.326 en Argentina, todas las personas tienen derecho a acceder a sus datos de forma gratuita en un plazo máximo de 6 meses. Para obtener el informe gratuito del Veraz deberás seguir los siguientes pasos:

Llamá al (011) 5352-4800 de lunes a viernes de 9.00 a 18.00. Elegí la opción "para uno mismo" en la contestadora

en la contestadora Proporcioná tus datos personales , como sexo y número de DNI, siguiendo las indicaciones de la contestadora. Luego, deberás confirmar los datos ingresados

, como sexo y número de DNI, siguiendo las indicaciones de la contestadora. Luego, deberás confirmar los datos ingresados El siguiente paso es responder tres preguntas de verificación de identidad , como fecha de nacimiento o cuentas bancarias

, como fecha de nacimiento o cuentas bancarias Aceptá los términos y condiciones para hacer valer tu derecho de acceso a la información crediticia

Anotá el código proporcionado por la contestadora o solicita recibirlo por SMS. Posteriormente, deberás ingresar este código en la sección "Acceder a su Derecho de Acceso" en la página del Veraz

También es posible realizar el trámite de forma online, completando los datos mencionados anteriormente, junto con una dirección de correo electrónico. Esto te permitirá acceder al informe del Veraz de forma 100% gratuita. Recordá que esta xcomáñia emite un informe gratuito cada 6 meses, conforme al plazo establecido por ley.

¿Qué pasa si tengo una deuda de más de 5 años?

En el caso de que tengas una deuda de más de 5 años, y que no ha sido reclamada a través de la vía judicial, prescribe, por lo que un reclamo del acreedor no tendrá validez. Además, no podrá aparecer en registros de deudores como es el caso del Veraz. Cabe recordar que, en el caso de que exista un reclamo judicial, dicho plazo se interrumpe.

¿Cuánto tiempo puedo estar en el Veraz y cómo salgo sin pagar?

¿Cuántos años tienen que pasar para que caduque una deuda en Argentina?

Para que una deuda comercial caduque deben pasar 2 años, aunque el plazo general es de 3 años. Sin embargo, en algunos casos el tiempo es de 5 años como en las deudas de tarjetas de crédito. En este caso, se aplica la ley 25.326 de protección de datos personales como base, la cual establece que los datos de informes comerciales y crediticios pueden ser almacenados por un máximo de 5 años.

Transcurrido ese período y siempre y cuando no se haya iniciado ningún proceso judicial en el ínterin, la deuda asociada a la tarjeta de crédito debería considerarse anulada. Sin embargo, en el caso de un muy probable reclamo judicial, el plazo se puede extender mucho más.