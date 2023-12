Desde qué edad pueden viajar los niños como acompañantes en moto y con qué cuidados

Por su practicidad y economicidad, las motos se convirtieron en una de las alternativas de movilidad preferidas de las familias, especialmente a partir del surgimiento de la pandemia. De acuerdo con los datos proporcionados por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) en los primeros 11 meses del año, se patentaron 415.853 motos, lo que representó un aumento del 25,7% respecto al mismo período de 2021. Sin embargo, surge la pregunta de si es legal y seguro llevar a menores como acompañantes en las motos.

El Observatorio de CECAITRA, entidad que agrupa a empresas dedicadas al desarrollo de software vial, realizó una encuesta telefónica en más de mil hogares de CABA y el Gran Buenos Aires para evaluar el nivel de conocimiento sobre este tema. Los resultados revelaron que el 43,6% opinó que los niños no pueden viajar en moto; el 39,5% sostuvo que solo los mayores de 12 años pueden hacerlo; el 9,5% afirmó que pueden viajar sin restricciones, y el 7,4% optó por no responder. Estos datos evidencian un desconocimiento notorio respecto a las normas viales.

Aunque la mayoría respondió correctamente, resulta preocupante que haya aún personas que duden acerca de la posición adecuada del menor en la moto. Mientras que el 43,6% indicó que detrás del conductor es el lugar adecuado, el 13,9% afirmó que es adelante del conductor, y el 16,8% no ofreció respuesta.

Finalmente, el Observatorio consultó sobre la opinión de los encuestados respecto al traslado de menores en moto, siendo que la mayoría (63,6%) considera que implica poner en peligro a los menores; un 14,8% opina que es una costumbre necesaria para la movilidad, y el 13,8% cree que es tan riesgoso como trasladarlos en un automóvil.

Qué dice la ley sobre trasladar a niños en moto

A pesar de que organismos internacionales desaconsejan el traslado de menores en moto, la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 no lo prohíbe expresamente, indicando únicamente que todo ocupante, hasta un máximo de dos, debe utilizar su respectivo casco homologado.

En una moto solo puede ir un acompañante y siempre con casco

No obstante, la Agencia Nacional de Seguridad Vial aconseja que los acompañantes sean siempre mayores de 12 años, argumentando que trasladar niños en vehículos de dos ruedas implica un riesgo considerable para su salud, ya que los niños tienen más posibilidades de sufrir consecuencias graves que los adultos, debido a que sus cerebros y cráneos no han alcanzado la madurez completa. Según un Dossier de Investigación en Seguridad Vial sobre la movilidad segura de niños y niñas en el espacio público (2021), a los 4 años, la cabeza de un niño es el 90% del tamaño de la de un adulto, y a los 12 años es el 95%. No es hasta los 20 años que las placas óseas del cráneo están completamente cerradas.

Es importante señalar que en algunas ciudades, como en la Ciudad de Buenos Aires, está prohibido llevar acompañantes menores de 16 años en motos. Mientras tanto, el límite en Paraná y Entre Ríos es de 8 años, en Córdoba 10 y en Rosario 6 años.

Por lo tanto, si se debe trasladar a un menor en moto, es fundamental cumplir con las siguientes condiciones:

El conductor debe ser mayor de edad y poseer una licencia de conducir válida.

El menor debe tener al menos 12 años.

Al igual que el conductor, el menor debe usar un casco homologado y apropiado para el tamaño de su cabeza.

Como cualquier acompañante, el niño debe ir siempre sentado en el asiento trasero, con los pies apoyados en los estribos.

En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones, el conductor puede ser multado y su vehículo secuestrado.

Cómo viajar con un niño en moto de manera segura

Además de cumplir con las condiciones legales, es esencial considerar las siguientes recomendaciones para transportar a menores en moto: