Quiénes son los jueces que decidirán si Cristina Kirchner es condenada en los juicios por corrupción

Los juicios que se le vienen a Cristina Kirchner ya tienen tribunales orales con los jueces asignados, muchos de los cuales ya han juzgado a la Vicepresidenta o a varios funcionarios de su administración. Son algunos miembros del "lawfare" según la visión de ella, y definirán su culpabilidad o no en al menos tres hechos de corrupción.

Los casos que le quedaron abiertos a la Vicepresidenta tiene que ver con tres juicios: el de lavado de dinero conocido como Hotesur-Los Sauces en el que además está acusado su hijo Máximo Kirchner; el de la firma del Memorándum de entendimiento con Irán y que supuestamente intentó encubrir la participación de los responsables en la voladura de la AMIA; y el de los cuadernos de las coimas que destapó el chofer Oscar Centeno.

Para esos tres casos ya hay designados tres tribunales orales federales distintos y dos de los cuales fueron integrados recientemente con jueces a quienes la Vicepresidenta acusa de perseguirla políticamente.

Nuevos jueces para Hotesur-Los Sauces

Hace pocos días, el caso Hotesur-Los Sauces fue integrado por sorteo y quedó integrado por Adriana Pallioti, titular del mismo; Nicolás Toselli y Adrián Grünberg. Es un juicio que no tiene fecha pero fue reabierto hace poco por la Cámara Federal de Casación Penal y las chances de dar inicio al mismo podrían ser del segundo semestre del 2024 en adelante.

Palliotti ya es una "enemiga" del kirchnerismo pues fue la única que cuando recibió inicialmente el expediente por Hotesur-Los Sauces opinó que el juicio debía llevarse a cabo, a diferencia de sus dos colegas Daniel Obligado y Adrián Brünger quienes sí sobreseyeron dando lugar al pedido de CFK.

Además, fue Palliotti quien condenó al empresario Lázaro Báez y parte de sus hijos en la denominada "ruta del dinero k" y atribuyó las maniobras de lavado de dinero a la obra pública que éste recibió de parte del gobierno que comandaba Cristina Kirchner. No es un detalle menor, pues hace pocas semanas la Cámara Federal ordenó que la ex Vicepresidenta debía seguir siendo investigada y en ese sentido que el juez Sebastián Casanello debía contemplar todo tipo de pruebas en éste caso y aquellos vinculados a dichas maniobras.

Cristina Kirchner podría ser juzgada en varias causas

Esa es la única de las causas que Cristina Kirchner tiene desperdigada en alguno de los federales de Comodoro Py y de avanzar sumaría un nuevo frente judicial que creía agotado cuando Casanello a pedido de Guillermo Marijuan antes la había sobreseído.

José Michilini es otro de los jueces que por sorteo completa la nómina de ese tribunal. También tiene como antecedente el haber votado para que Cristina Kirchner sea juzgada en la causa de compra de dólar a futuro y que habría provocado pérdida al Estado aunque en instancias superiores de ese juicio la ex funcionaria terminó desvinculada.

Pero Michilini también votó a favor de la Vicepresidenta cuando junto con dos colegas sobreseyó a la Vicepresidenta del juicio por la firma del Memorándum con Irán pero que ahora se reactivó.

Además, ése juez tuvo participación en la condena por enriquecimiento ilícito contra un funcionario clave de la corrupción en el gobierno kirchnerista como lo fue a José López, el ex secretario de Obras Públicas sorprendido en plena madrugada con bolsos que tenían 9 millones de dólares. Michilini también había votado en minoría por la condena contra el ex Vicepresidente Amado Boudou por los papeles truchos que figuraron en la compra de un vehículo.

El tercer juez que integra ese Tribunal es Nicolás Toselli, uno de los más recientes en ser designado miembro, y que juzgó el emblemático caso del tráfico de efedrina y actualmente lo está haciendo al falso abogado Marcelo D´Alessio.

El escollo mayor para la Vicepresidenta será que como acusador actuará el fiscal Diego Velasco, quien actualmente es titular de la Procuraduría contra el Lavado de Activos (PROCELAC).

La Cámara Federal ordenó que la ex Vicepresidenta debía seguir siendo investigada en la causa Hotesur

Posible encubrimiento del atentado a la AMIA

En otro de los frentes abiertos, el posible encubrimiento del atentado a la AMIA con la firma del Memorándum con Irán, la Vicepresidenta también apunta a jueces que -según ella- son parte del lawfare, del complot.

Dos de ellos le son más que conocidos: Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes la condenaron por el caso vialidad a seis años de prisión y ella intentó apartar de este otro juicio pero hasta ahora sin éxito.

Basso es el actual presidente de la tradicional Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Nación al asumir hace unos meses con gran apoyo de sus colegas, y la cual aglutina a gran parte de quienes CKF percibe como opositores.

"A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia", les dijo en ese juicio la Vicepresidenta. Ahora, volverán a tenerla otra vez en el banquillo de los acusados por este otro caso.

Basso también registra como antecedente el haber votado por la condena a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la causa "Oil Combustibles" así como al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Fue un voto en minoría pues SOS colegas los absolvieron a los dos primeros y por eso terminó con condena por fraude al Estado el ex funcionario únicamente.

Giménez Uriburu es un caso aparte no sólo por haber intervenido en casos sensibles como es el de la tragedia ferroviaria de Once sino porque fue blanco directo de la Vicepresidenta por haber jugado un partido de fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri, y el haberlo hecho junto con el fiscal Diego Luciani quien al igual que aquel con roles independientes uno de otro intervinieron en el caso "Vialidad".

El magistrado fue un blanco directo de CFK para removerlo de aquel juicio en el que terminó condenada y se prevé que se repita la historia en el juicio que se viene, el cual tampoco tiene fecha de inicio. El tercer integrante de dicho Tribunal es Javier Ríos, uno de los últimos en recalar a instancia de Tribunal Oral y quien había votado por absolver junto con Fernando Machado Pelloni a Cristóbal López y De Sousa.

Causa Cuadernos

El tercer juicio que tiene en carpeta la ex Vicepresidenta es el de los "cuadernos" del chofer Oscar Centeno que develaron un presunto sistema de pago de sobornos por parte de la plana empresarial de primera línea a los funcionarios para acceder a licitaciones u otros beneficios. Pero el caso quedó registrado en un Tribunal Oral Federal, el 7, que fue federalizado y no tiene antecedentes de condenas o intervenciones a funcionarios públicos de la administración kirchnerista.

El otro juicio que sin lugar a dudas sí aguarda la Vicepresidenta es donde es víctima por haber sido blanco de Fernando Sabag Montiel cuando el 1 de septiembre del 2022 le apoyó un arma cerca de su cabeza y gatilló sin que salga el disparo.

Ahí la apuesta de CFK es vincular el caso a la oposición pues sus abogados insisten en sostener que era algo preparado y al menos que el entonces diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Millman sabía del atentado días antes.

Según su teoría, en un bar a metros del Congreso de la Nación fue Millman quien le dijo a sus asesoras que pensaba irse de Buenos Aires cuando ocurriera el hecho. Hasta ahora, la Justicia no le dio crédito a CFk aunque es una hipótesis que no esta agotada y el fiscal Carlos Rívolo dispuso analizar el teléfono del ex legislador.

CFK tiene tres juicios en su contra por venir y uno que ya cuenta con condena cuya discusión final la tendrá la Corte Suprema de Justicia, otros miembros del "lawfare" según la versión de la ex Vicepresidenta.