Desde adopciones hasta un nuevo Código Penal, estas son las reformas en la Justicia que encara Cúneo Libarona

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, ya comenzó a trabajar en más de una docena de reformas en el Poder Judicial. que van desde la ley de adopciones al blanqueo de capitales así como la posibilidad de realizar juicios express y que se masifique la participación de "jurados populares". El funcionario ya tiene un boceto hecho de puño y letra donde ya plasmó las más de 12 comisiones que pretende conformar con abogados de la matrícula en su mayoría y profesores de la Facultad de Derecho para armar los proyectos que va a presentar con las novedades en el Poder Judicial.

El principal proyecto tiene que ver con la puesta en marcha del Código Procesal Penal y que el mando de la acusación y las investigaciones estén en poder de los integrantes del Ministerio Público, los fiscales. Es una idea que tiene implementación en las provincias de Jujuy y Salta y en materia de Justicia ordinaria se aplica ya en la provincia de Buenos Aires.

Ello permitiría que la conducción de las investigaciones esté en manos de los fiscales y los jueces diriman cuando están en juego determinados derechos o restricciones, como ser las detenciones, allanamientos y la intervención de teléfonos.

Para trabajar en su implementación, de la cual algunos operadores judiciales entienden que es imposible sin recursos pese a que Cúneo Libarona dijo que no los hay y se hará con lo que se pueda, el Ministro convocó al camarista penal y su candidato a ser el próximo Procurador General de la Nación Marcelo Lucini, al ex juez Alberto Seijas y a Martín Casares, ex funcionario de Macri en Justicia y actual asesor de ésta gestión.

Modificaciones en el Código Penal e impulso del juicio por jurados

Las reformas también serán en el Código Penal el cual tiene más de 100 años y en la intención de introducir reformas en los últimos años no se avanzó producto de la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas. Allí está trabajando el profesor de Derecho Penal Jorge Buompadre, entre otros, una figura destacada en Tribunales.

Cúneo Libarona ya dijo que intentará armar el nuevo Código Penal tomando en cuenta el del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, un opositor para la mirada del kirchnerismo; y el de Roberto Carles, quien fuera propuesto por la exvicepresidenta Cristina Kirchner para ser designado en la Corte Suprema de Justicia y fue coordinador de la Comisión para la Elaboración del proyecto de reforma de dicho texto legal que quedó trunco.

Cúneo Libarona se reunió a varios abonados destacados en materia penal y otras disciplinas para encarar varias reformas

El abogado penalista también tiene en mente ampliar la realización de juicios por jurados pues sólo en algunas jurisdicciones se aplica en su totalidad para delitos graves y mucho menos en materia federal. El presidente de la Nación, Javier Milei, ya remitió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma en ese aspecto.

En esa comisión de proyecto convocó para trabajar el Ministro al abogado Jorge Sandro, quien fuera reconocido por su defensa a Gregorio Ríos, exjefe de custodia del empresario Yabrán y acusado por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas; del cura condenado por abuso sexual Julio César Grassi; y de la familia de Claudia Schaefer quien fuera asesinada por su pareja fernando Farré quien está cumpliendo prisión perpetua.

En este tema también están trabajando los letrados Fernando Díaz Cantón y Hugo Pinto, ambos fueron defensores de acusados en la tragedia ferroviaria de Once. El primero de ellos fue abogado del viudo Carlos Carrascosa, quien estuvo detenido por el crimen de su pareja María Marta García Belsunce, entre otros casos resonantes; y el segundo fue también defensor en el Caso Skanska, el primer gran caso de corrupción del kirchnerismo; y del financista Ernesto Clarens, una pieza clave en la trama de corrupción del matrimonio kirchner.

Los tiempos de la Justicia, en la mira

Los juicios también son otra preocupación para Cúneo Libarona en función de los tiempos, pues es conocido el nefasto promedio de varios lustros de duración de las investigaciones por hechos de corrupción y debates orales que también conllevan de entre dos a tres años. La idea es achicar los plazos que que se van a llevar los juicios una vez elevados a un Tribunal Oral sin que en el medio entre ello y su inicio sea duradero.

Para esa comisión el Ministro cuenta con la colaboración de Miguel Ángel Almeyra y Daniel Pastor. El primero de ellos supo asistir en la defensa del entonces presidente Fernando De la Rúa y del senador de la UCR José Genoud, ambos envueltos en el escándalo político-judicial de los sobornos en el Senado y por el cual el segundo de ellos se suicidó.

Otros proyectos que pretende imponer el Ministro es sobre la ley de adopciones y entendiendo que los procesos son largos y hace que quienes quieran llevarla a cabo terminen desistiendo. Trabaja en ello Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la Asociación de Magistrados de la Nación y actual juez en lo civil.

La idea es achicar los plazos que que se van a llevar los juicios una vez elevados a un Tribunal Oral

También sobre la ley de minoridad, sobre los mayores víctimas de delitos y focalizando la política criminal en la víctima.

Hay una comisión de trabajo sobre el nuevo blanqueo de capitales que llevará adelante la administración Milei. Están trabajando Matías Cúneo Libarona, el hermano del Ministro y también abogado junto con Augusto Garrido y el equipo económico que aporta el ministro Luis Caputo.

Sin fondos para encarar las reformas y habiendo prioridades de otra índole por ahora en la administración Milei, Cúneo Libarona ya empieza a trabajar con las distintas comisiones y tiene dentro de todos los proyectos algunos con la idea de aplicar a un corto plazo que hacen a los jurados populares, el plazo razonable en las adopciones y minoridad.