El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este miércoles por la noche que si la Ley ómnibus no es aprobada por el Congreso "sería una muy mala noticia" y que eso determinaría la instrumentación de "medidas más duras".

En una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, donde anunció el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), expresó que "es importante que la ley pase para hacer esto de la mejor manera posible".

Qué dijo Caputo sobre el paso de la Ley ómnibus por el Congreso

"Nosotros estamos comprometidos a cumplir con la meta acordada con el FMI, nuestro compromiso con la gente es no seguir engañándonos con el problema fiscal. Si la ley no pasara sería muy mala noticia, y si la ley no pasa, las medidas van a ser más duras", advirtió el ministro.

En ese marco, el funcionario remarcó que "como ciudadano argentino, estoy particularmente interesado en que la ley pase, porque sienta las bases para la reconstrucción del país, bases que nunca debimos haber perdido, bases que nos llevaron a ser el país más importante del mundo hace más de 100 años y desde que las perdimos hemos pasado a ser un país pobre".

Caputo enfatizó que "es fundamental que esta ley pase y no sólo por su costado económico sino por todo lo que esta incluido, por ese cambio que el Presidente (Javier Milei) prometió en campaña y que la gente lo votó por eso. El mundo entiende que el Presidente está yendo por el camino correcto, que ha tenido coraje para hacer medidas de shock dada la urgencia y la necesidad de cambios".

Luis Caputo dijo que si la ley ómnibus no es aprobada en el Congreso "habrá medidas más duras"

El responsable de cartera económica afirmó que "la sociedad está acompañando estos cambios y la duda es si los políticos estarán a la altura para acompañar estos cambios. Si la ley no pasara, no implica que tengamos que volver a la meta de déficit de 0,9% que tenía comprometida la administración anterior y aun si no pasara la ley, extremaríamos los recursos para cumplirlo", dijo el ministro.

Por último, el ministro concluyó: "Nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema y no seguir engañándonos con las consecuencias del problema. Por supuesto, si la ley no pasa, las medidas van a ser más duras. Es importante que la ley pase para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible".

Acuerdo con el FMI: los compromisos que afrontará el Gobierno

Argentina se propone lograr un superávit primario del 2 por ciento del PIB este año (consistente con el equilibrio general), mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos.

Se espera que los ingresos se vean respaldados temporalmente por mayores impuestos relacionados con el comercio, así como por ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola.

Mientras tanto, la racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad.

Las medidas iniciales se complementarán con esfuerzos a lo largo del tiempo para salvaguardar un equilibrio fiscal general, a través de mejoras de alta calidad en la eficiencia de los sistemas tributario y de gasto.

1. Protección social

El Fondo dijo que las autoridades han reforzado significativamente la asistencia social a través de programas de subsidios por hijos y cupones de alimentos, al tiempo que se alejan de los programas sociales distribuidos a través de costosos intermediarios. Planean preservar el valor real de las pensiones y aumentar la asistencia social según lo justifiquen las condiciones.

2. Política cambiaria y reservas

Tras la gran devaluación de mediados de diciembre, la política cambiaria de las autoridades seguirá apoyando los objetivos de acumulación de reservas.

"Es importante destacar que han abandonado el opaco sistema de controles administrativos de importación (SIRA) y están en el proceso de abordar el gran sobreendeudamiento de los importadores, ofreciendo instrumentos cambiarios a los importadores que registren adecuadamente sus deudas comerciales", dijeron los técnicos del Fondo.

El FMI destacó la suspensión del sistema SIRA para importaciones, como mecanismo de control estatal.

Señalaron que "se ha pasado a un régimen más basado en el mercado y han abandonado el enfoque anterior de intervenir en los mercados de divisas de futuros paralelos y no entregables, al tiempo que levantan las restricciones comerciales".

El nuevo gobierno está "firmemente comprometido a seguir eliminando prácticas monetarias múltiples y restricciones cambiarias en el corto plazo, al tiempo que buscan desmantelar las medidas de gestión de flujos de capital (CFM) a medida que se abordan los desequilibrios y las condiciones lo permiten".

"Se espera que estas políticas conduzcan a una acumulación de reservas netas de 10.000 millones de dólares para finales de 2024, incluidos 2.700 millones de dólares acumulados durante las últimas semanas de 2023".

3. Política monetaria

La postura de la política monetaria evolucionará para respaldar la demanda de dinero y la desinflación, mientras que el marco y las operaciones de la política monetaria se ajustarán para fortalecer su papel de anclaje, dijeron. Las autoridades se han comprometido a poner fin al crédito del Banco Central al Gobierno y seguirán reduciendo el gran excedente de pesos, al tiempo que fortalecerán gradualmente el balance del banco central.

4. Planes de financiación

De acuerdo con el programa fiscal, el Gobierno no buscará ninguna forma de financiamiento neto de mercado, sino que se concentrará en mejorar el perfil de vencimiento de la deuda interna. Reconstruir las relaciones con los mercados de capital internacionales también es una máxima prioridad.

5. Políticas estructurales

Las autoridades están decididas a abordar los impedimentos de larga data al crecimiento y las exportaciones, e impulsar el vasto potencial energético y minero de Argentina, incluso aumentando la competencia y simplificando la burocracia. Las recientes iniciativas legislativas representan un paso importante en esta dirección, para el cual se está buscando apoyo político.