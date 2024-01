Diputados denunciaron a dueño de Swiss Medical de cartelizar para aumentar los precios de medicina prepaga

Existe una Disposición ministerial, Nª 47/2023, que señala que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales tienen una relación de consumo con los usuarios.

Esta razón legal es uno de los fundamentos por los cuales los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Ruben Manzi y Facundo Del Gaiso, presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada.

En las ciencias económicas se denomina cártel o cartelización al hecho de realizar un acuerdo formal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado, obteniendo un poder sobre el terreno donde se desempeñan, por el cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores.

iProfesional ha comentado la difícil situación que atraviesan muchos ciudadanos de clase media que se han visto afectados por incrementos del orden del 40% en enero y anuncios de más aumentos para los meses de febrero y marzo de parta de las compañías de medicina prepaga lideradas por Swiss Medical de Claudio Belocopitt.

Cuestión que abarca inclusive al segmento profesional de los contadores con los aumentos pautados en la prepaga de SIMECO del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA que tiene los servicios de Swiss Medical.

Las dolencias de muchos pacientes y la imposibilidad de pagar las tarifas anunciadas han llevado a que los legisladores actuaran ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

En diálogo con iProfesional, Hernán Reyes, diputado de la Coalición Cívica, explicó: "Lo que estamos diciendo nosotros es que, si bien había un retraso en las tarifas de las prepagas, la salida de ese retraso no puede ser con concertación, no puede ser con acuerdo de precio, porque eso es cartelización, que lastima a los usuarios en particular y al interés económico general. Hay que entender que el mercado de salud es un mercado imperfecto, que tiene condicionantes y que es importante asegurar la competencia y que también es necesario que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tenga medidas pro competitivas que aseguren el cuidado de las personas. Entendamos algo, si hay cartelización y aumento de precios coordinados, las personas con enfermedad crónica, aguda o los adultos mayores no pueden moverse libremente entre ellas, con lo que quedan en una situación de mucha vulnerabilidad. Nosotros no discutimos que haya que actualizar. Lo que estamos denunciando es el acuerdo de precios porque eso no corresponde y está violando la ley actual de defensa de la competencia".

Además, explicó "No es el rol de la Cámara coordinar los aumentos de precios o las políticas respecto de los proveedores. Belocopitt no es consciente de que anunció la comisión de una actividad ilícita, no pueden hacer lo que hicieron".

Los legisladores de la CC explican que los aumentos de los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero. y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.

También se detecta una posible cartelización que afecta a los proveedores, dado que acordaron la fijación del aumento de los planes, así como también los valores promedio para los aumentos a hospitales, médicos y farmacéuticas.

La denuncia presentada por los legisladores de la CC refiere la comisión de la conducta prevista en el inciso a) del artículo 2 de la ley, que plantea que "los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado".

Esta conducta es restrictiva de la competencia, por lo que la acción coordinada de dos o más competidores para fijar precios a consumidores y usuarios, o coordinar posturas frente a sus proveedores, se considera ilegal. Eso significa que acreditada la conducta, se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia.

Diputados opositores acusan al titular de Swiss Medical de cartelizar aumentos en las prepagas

Como denunciar incumplimientos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Contadoresenred.org explicó cómo iniciar un reclamo y explica que la Disposicón 47/2023 dispuso que alcanza no sólo prepagas sino, también, obras sociales y mutuales, cooperativas o asociaciones.

"Si querés reclamar ante la Dirección Nacional por incumplimiento del proveedor de los bienes o servicios que compraste o contrataste, aquí te explicamos cómo iniciar el proceso por Internet".

Si la empresa proveedora no cumplió con el compromiso asumido, podés comenzar el reclamo a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, que designará el método más apropiado para dar resolución al conflicto (derivación a las provincias, COPREC o Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo).

¿Qué necesito?

Tu número de DNI o Pasaporte.

Un teléfono o dirección de correo electrónico de contacto para recibir la respuesta a tu reclamo.

Nombre y localidad del proveedor del bien o servicio por el cual reclamas.

La información básica de la compra del servicio o producto (provincia donde lo adquiriste y donde lo usaste, datos del proveedor).

¿Cómo hago?

Ingresá a Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor. Completá la información solicitada en el formulario con:

Tus datos personales.

Los datos del reclamo.

Los datos del proveedor.