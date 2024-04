El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación la nueva versión del proyecto de Ley Bases en la que, entre otras cuestiones, Javier Milei propone eliminar la moratoria jubilatoria.

El nuevo proyecto propone derogar la Ley 27.705, que dispuso la moratoria previsional, sancionada en marzo de 2023, durante el mandato de Alberto Fernández, y con vigencia hasta 2025.

La moratoria previsional está dirigida a personas que ya tienen la edad para jubilarse, pero no llegan a cumplir los 30 años de aportes obligatorios. El objetivo fue que esas personas puedan acceder a su jubilación a través de un plan de pagos. Durante 2023, se jubilaron 460.000 personas con esta modalidad.

En caso de que la ley 27.705 sea derogada, aquellos que no cuenten con los años obligatorios en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) desde los 65 años y percibir el 80% del haber mínimo sin derecho a la pensión por viudez. En abril, quienes perciben la PUAM cobran 137.026 pesos, mientras que la jubilación mínima es de 171.283,31 pesos, sin contar el bono de $70.000.

Quienes ya se encuentren abonando el Plan de Pago de Deuda Previsional y cuentan con la edad jubilatoria no tendrán inconvenientes porque la ley no puede ser de aplicación retroactiva.

El problema lo tendrán aquellos que estaban adelantado aportes y no van a poder jubilarse (trabajadores en actividad que les faltan hasta 10 años para cumplir la edad jubilatoria y que la moratoria les permite regularizar sus aportes mediante un plan de pago".

El nuevo proyecto propone derogar la Ley 27.705, que dispuso la moratoria previsional, sancionada en marzo de 2023

Jubilaciones, moratorias y mujeres

El 66% de las jubilaciones activas se explican por las sucesivas moratorias que lanzó la Anses como respuesta a la alta informalidad de la economía argentina.

En tanto, se estima que el 10% de las mujeres llegan a poder cobrar la jubilación por medio de moratoria.

Nueve de cada diez (mujeres) se jubila sin aportes. "Si se deroga el plan de pago de deuda previsional, no van a poder acceder a los beneficios y van a tener que esperar cinco años más para solicitar una PUAM". Y sumó: "Sin moratoria, regularizar los aportes supera los 3 millones de pesos".

Una vez derogada no podrá acogerse a la moratoria nadie más. Se le cerrará la puerta de la jubilación a miles de trabajadores que, por desempeñarse en la economía informal y no contar con los 30 años de aportes, o quienes realizaron trabajo no rentado durante décadas, en su mayoría mujeres, no cumplen con los requisitos previstos por ley.

La moratoria previsional vigente y que ahora Milei busca dar de baja ofrece la posibilidad de acordar un plan de pagos de hasta 120 meses con la ANSES destinado a aquellas personas que no cuentan con los 30 años de aportes. Además, permite regularizar los períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

También este plan de pagos está dirigido a mujeres mayores de 50 y menores de 60 años y varones de entre 55 y 65 años que no alcanzarán a completar sus aportes cuando alcancen la edad jubilatoria.