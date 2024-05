Melody Rakauskas acusó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, de haberla abusado sexualmente mediante tocamientos impúdicos el 10 de mayo de 2021, en su departamento en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de las 21:30 horas.

La reunión, inicialmente pautada bajo la premisa de una discusión laboral, se tornó "violenta" cuando Espinoza comenzó a quejarse de dolores cervicales y pidió que Rakauskas le hiciera masajes. Ante la negativa inicial de la víctima, Espinoza insistió.

Ahora Rakauskas relató con detalle los eventos de aquella noche. Según su testimonio, Espinoza llegó a su departamento bajo el pretexto de una cena para tratar asuntos laborales.

Señaló que él comenzó a besarle los pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía: "Quédate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien". Durante el forcejeo, intentó bajarle los pantalones y le rompió la camisa. Espinoza le pedía que le practicara sexo oral, pero la víctima hizo fuerza para evitar que continuara con el abuso.

Finalmente, la situación terminó cuando Espinoza no pudo bajarle el pantalón, lo que lo frustró y llevó a que se vistiera y se retirara del lugar, diciendo: "Bueno listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes".

El 1 de julio de 2021, Espinoza desobedeció una orden judicial que le prohibía contactar a la víctima, intentando persuadirla para que retirara la denuncia.

¿Qué dijo Espinoza por la acusación de abuso sexual?

Fernando Espinoza, dio su versión sobre el abuso sexual que denunció su ex secretaria privada. "Se está ante una denuncia absolutamente falsa, tal como fue entendido por los fiscales en las dos ocasiones anteriores en las que pidieron el sobreseimiento en esta misma causa", advierte a través de un comunicado.

Espinoza difundió un comunicado en el que resaltó que la decisión tomada por la Justicia "no está firme y se encuentra en etapa de apelación", como así también manifestó que "nunca sucedieron ninguno de los hechos denunciados bajo ningún concepto".

Para el intendente de La Matanza, "se trata de una mentira armada". "Debe dejarse sentado sin lugar a ninguna duda que se está ante una denuncia absolutamente falsa, tal como fue entendido por los fiscales en las dos ocasiones anteriores en las que pidieron el sobreseimiento en esta misma causa", agrega el escrito difundido en la tarde de este martes, tras el volumen que tomó la decisión la jueza María Fabiana Galletti, que además de procesar a Espinoza por abuso sexual también lo hizo por desobediencia.

En el comunicado se hace hincapié que hubo dos pedidos de sobreseimiento de parte de fiscalía. "La primera ocasión fue en agosto de 2022, primer pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, y la segunda en diciembre de 2023, segundo pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, tras la incorporación de peritajes psicológicos a la denunciante".

"Sin embargo, en ambas ocasiones y a pesar de que la denunciante no apeló en ninguno de los dos casos, el expediente se mantuvo abierto", advierte el jefe comunal. También pide considerar que "estamos ante una medida judicial que no está firme".

El intendente pareciera dejar correr otros intereses detrás del procesamiento al que fue sometido; ya que plantea que "sin incorporación de nuevas pruebas ni nuevos testimonios, precisamente en este momento del país, con los mismos elementos de juzgamiento y en el mismo expediente, sorpresivamente se sigue tramitando la causa".

Cuando Espinoza declaró ante la Justicia también negó los hechos. Sin embargo, la magistrada, alegó que "el relato de la víctima asegurando haber sufrido esos tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización, se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa".

La denuncia en cuestión se radicó hace tres años, estuvo a punto de cerrarse por pedido de la fiscalía porque la víctima se había ido del país y no había impulsado la acción.

Espinoza: cómo sigue la causa por abuso sexual

Espinoza fue procesado por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia, según lo dictaminado por la jueza María Galletti. En el marco de este proceso, se ha impuesto una orden de prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima, estableciendo una distancia mínima de quinientos metros durante todo el proceso penal.

La resolución judicial establece que Espinoza es considerado "prima facie" responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de Rakauskas.

Además, como medida preventiva, se ordenó un embargo sobre los bienes personales de Espinoza hasta cubrir la suma de $1.500.000. El intendente continuará en libertad provisoria, ya que no se cumplen las condiciones restrictivas para su detención, aunque deberá mantenerse alejado de la denunciante y evitar todo tipo de contacto con él.

Negativa del kirchnerismo a repudiar a Espinoza

La causa se metió en la sesión de la Cámara de Diputados cuando dirigentes del PRO pidieron que se vote un repudio por el caso, luego de que se conociera el procesamiento. Desde el bloque de Unión por la Patria advirtieron que no existía un expediente para someter el tema a votación y denunciaron que el pedido es "una paparruchada".

El pedido de repudio a la causa que tiene como acusado al intendente lo hizo la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien expresó una extrema "preocupación" y consideró "intolerable el silencio de los que defienden las políticas de género. No hay que hacer silencio". "Pedimos que se investigue con celeridad y también nos gustaría que la Legislatura bonaerense tuviera una decisión ejemplar pidiendo - como mínimo- la licencia del intendente procesado", agregó.

"Lo que están haciendo es una paparruchada. Esto no es defender a las mujeres ni ponerse del lado de las que son víctimas de situaciones de m... como estas que atravesamos mujas veces las mujeres. Los que somos bonaerenses sabemos que se guardaron durante 4 años el procesamiento por abuso sexual en reiteradas oportunidades a Manuel Mosca, quien era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces no sean caraduras, presenten un expediente. Hagan un proyecto y lo vamos a acompañar. Biriribiri con las mujeres no se hace", alertó Cecilia Moreau, quien remarcó que no existía un expediente y llamó a sus colegas a que redacten un texto.

El pedido de expediente también fue un reclamo del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y hasta del Frente de Izquierda. Finalmente se votó el apartamiento del reglamento con una votación nominal que no logró su aprobación, ya que sólo obtuvo 118 votos positivos, 85 negativos y 9 abstenciones, mientras que otros 6 diputados no participaron.