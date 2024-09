Dos ex empleadas de la Quinta de Olivos declararán este jueves en la causa por violencia de género que impulsó la exprimera dama Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Son las primeras testigos que propuso la defensa del ex presidente. La abogada del ex mandatario, Silvina Carreira, propuso llamar a declarar a Cintia Romina Tonietti, Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez. Son dos amas de llaves y dos niñeras que trabajaron en la quinta presidencial.

Tonietti llegó a las 10 a Comodoro Py. Moreno fue citada a las 12 por el fiscal federal Ramiro González. En tanto, González y Del Valle Gómez deberán presentarse el jueves de la semana que viene en los mismos horarios.

Denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género: qué testigos presentó Alberto Fernández

En sus declaraciones ante escribano, las dos amas de llaves y dos niñeras que trabajaron en la quinta presidencial, sostuvieron que no hubo violencia de género y que los moretones que exhibió Yañez fueron producto de caídas por el consumo de alcohol o por secuelas de tratamientos estéticos.

Antes de la declaración, Mauricio D’Alessandro, uno de los abogados querellantes de Fabilola Yañez, planteó dudas sobre las testigos. "Nosotros les decimos testigos ensobrados porque los presentaron en sobres. Es raro que las tres digan las mismas palabras. No cuestiona a la defensa, pero suena raro", dijo el letrado a los medios antes de la testimonial.

Junto con las declaraciones de las testigos, la Fiscalía espera la respuesta a su exhorto internacional para peritar el celular de Yañez. González envió a Cancillería el requerimiento para que se tramite en Madrid, España, donde vive la ex primera dama, el proceso para hacer la extracción de la información del aparato. La defensa de Alberto Fernández había planteado que el peritaje se debía hacer en Argentina. La Cámara Federal la semana pasada rechazó el planteo y confirmó que se puede hacer en España.

Mientras tanto, el fiscal Ramiro González ya trabaja en el pedido de llamado a indagatoria para el ex presidente. Pero esa decisión no será inmediata.

La madre de Fabiola Yañez: "Conoció una chica sana y la convirtió en un despojo humano"

La madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, declara en la fiscalía de Ramiro González como testigo en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández, quien es investigado por violencia de género hacia la ex primera dama.

Según trascendió, la madre de Yañez fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigo por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó.

Verdugo debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional, pero la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, confirmó que lo haría de forma presencial en los tribunales.

Según fuentes judiciales, la mujer declaró que vio al expresidente empujar a su hija cuando estaba embarazada. "La zamarreó y empujó", indicó, a la vez que dijo que en 2016, Fernández le mandó a Yañez un sobre con dinero para que pagara "por un aborto".

"Él me quería convencer de que mi hija estaba loca, que había que llevar al médico y siempre me llamaba a mí por todo eso, pretendía que yo arregle los problemas que él generaba", sostuvo Verdugo durante su declaración.

También dijo que golpeó a Fabiola cuando estaba embarazada de 8 meses y, después del episodio, le dijo: "Acá el presidente soy yo y puedo hacer lo que quiera".

En otra parte de la declaración, sostuvo que un día vio a Fabiola "con un bife recién puesto: un día llegó con 4 dedos marcados en la cara".

"La violencia verbal la vivimos siempre, hasta el último día que él estuvo en España. Siempre decía que nosotros no éramos nadie, que le iba a sacar al chico", sostuvo la mujer, que resaltó: "Él conoció una chica sana, limpia y la convirtió en un despojo humano".

Miriam reveló también que Fernández condicionó a Fabiola Yañez durante toda su relación. "Siempre bajo sus normas, bajar sus redes sociales, dejar a sus amigos", dijo la mujer y aseguró que después de la foto de la fiesta de Olivos "todo fue para peor para ella". "Era todo los días la misma queja de Alberto ‘por tu culpa perdí la elección’; ‘por tu culpa voy a perder todo’", detalló.