Desregulación del transporte: ¿cuáles son sus puntos clave?

ediante el decreto 883/2024 publicado el 07 de octubre en el boletín oficial, se desregularizó el transporte de media y larga distancia. El nuevo régimen legal viene a suplantar al decreto 958/92 por considerar que el mismo estableció modalidades, exigencias regulatorias y requisitos que restringían el normal desarrollo de la actividad.

La desregulación del sector no es un hecho aislado, sino que sigue la línea impuesta por el decreto 70/23: "Dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios del mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".

Cuáles son los puntos clave de la desregulación del transporte

El nuevo marco normativo introdujo las siguientes cuestiones centrales, a saber:

1.-Creó el Registro Nacional del Transporte Interjurisdiccional de Pasajeros del Automotor.

2.-Quienes presten servicios de transporte deberán de inscribirse en el registro referido.

3.-Los inscriptos deberán de consignar en el registro todos los datos e información correspondiente al servicio y modalidad de prestación, en cumplimiento del deber de información.

3.-Además de personas, podrán ser transportadas por los mismos prestadores, cargas y correspondencia en compartimentos adecuados.

4.-Las empresas del sector podrán suscribir acuerdos entre sí para el uso de parque móvil o personal.

5.-Tanto los transportistas como las sociedades comerciales que exploten la actividad tendrán plena libertad para establecer recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios que presten.

Este es uno de los puntos que generó mayor polémica, dividiendo las aguas.

Aquellos que se oponen al nuevo decreto sostienen que las empresas obtendrán una posición dominante que afectará usuarios y consumidores. Por otra parte, varias localidades que no poseen un atractivo comercial central quedarían fuera de grilla ya que no generarían ingresos. Adicionan además que podría no darse un esquema de libre competencia, sino una cartelización entre las empresas que fije precios mínimos, incrementando los costos de los servicios.

Quienes apoyan la medida sostienen que la apertura del sector promoverá que diversos actores inviertan en la actividad, compitiendo entre sí por captar a los usuarios.