El hecho que despertó polémica entre la cúpula de la exAFIP y los sindicatos de ese rubro podría llegar a su fin luego de la decisión de la Justicia

Un simple botón en ARCA derivó en un duro enfrentamiento entre su cúpula y los sindicatos de trabajadores del fisco. Sin embargo, la Justicia acaba de confirmar la cautelar que derivó en la suspensión del funcionamiento de la opción de desafiliación gremial impulsada por el organismo, por lo que el conflicto podría llegar a su fin.

Cabe recordar que en abril, la exAFIP le anunció a sus trabajadores que había habilitado un botón en el legajo digital de cada uno de ellos para facilitar la desafiliación de los tres sindicatos que allí operan. En caso de que alguno de los empleados de la agencia tributaria decidiera desafiliarse, el sistema le notificaría qué porcentaje de su salario volverá a su bolsillo en su próximo recibo mensual.

Esto provocó el rechazo de los gremios, que iniciaron acciones legales. Entonces, en el mes de mayo, llegó el primer fallo y este jueves la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la cautelar que suspende este botón.

El fallo contra el botón de ARCA que generó tensión con el sindicato del fisco

"Tal procedimiento, canalizado de forma íntegra dentro de la estructura administrativa del empleador, desplaza -en la praxis de los hechos- a la asociación profesional de trabajadores del rol institucional que, por su condición de tal, le concierne en el trámite y articulación de esa índole de actos jurídicos, singularidad apta para configurar -cuanto menos, en principio y desde este prieto marco cautelar- una afectación directa de la autonomía organizativa del sindicato, como asimismo del ejercicio de la libertad", resaltaron desde la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala I.

Al mismo tiempo, el mencionado fallo cita el artículo 6 de la ley 23.551. Dicha normativa resalta que "los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente".

A su vez, el fallo resaltó que las solicitudes de afiliación o desafiliación deben presentarse por escrito. Sin embargo, el polémico botón de desafiliación había llegado a los trabajadores de ARCA a través de un correo electrónico. "Nuevo acceso en SARHA [el sistema administrativo interno] para gestionar tu afiliación gremial", se tituló el mensaje de la cúpula de la exAFIP a todos los trabajadores del organismo.

"Esta herramienta tiene como objetivo agilizar y simplificar el proceso, brindándote una opción más rápida, directa, sin trámites ni demoras innecesarias, con notificación simultánea al sindicato. Además, el sistema te informará -en caso de afiliación- qué porcentaje de tu salario se derivará al sindicato y, en caso de desafiliación, qué porcentaje recuperarás en tu próximo recibo mensual", explicaron las autoridades cuando el botón estaba disponible.

Un dato curioso es que el botón de desafiliación había salido a la luz en la previa del 1° de mayo, Día del Trabajador. Esta nueva decisión judicial también llegó en otra fecha alusiva al empleo, en este caso, el día de San Cayetano.