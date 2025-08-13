El Gobierno crea un régimen para administrar bienes de corrupción, busca transparencia y supervisión sobre 530 millones de dólares de la causa Vialidad

El Ejecutivo nacional estableció un marco normativo para la administración de bienes ligados a hechos de corrupción, en el marco del vencimiento del plazo para que los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, restituyan los fondos que deben regresar al Estado.

Según el fallo, el monto a devolver asciende a 530 millones de dólares, sobre los cuales la Justicia podría ordenar el decomiso.

Los objetivos y alcances del Decreto 575/2025

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a su gabinete, establece el "régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio".

Entre sus principales medidas, el decreto crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, que funcionará "como órgano colegiado de supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de los bienes cautelados y recuperados en favor del Estado Nacional".

Asimismo, se establece la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que será "el Órgano Rector, centralizador de toda la actividad de administración de