La Cámara de Apelaciones de Nueva York inició el plazo para publicar su fallo sobre la transferencia del 51% de YPF, aunque no hay fecha definida

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York comenzó este miércoles el plazo para la difusión de su fallo sobre la orden que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.

Fuentes de la Procuración del Tesoro informaron que, aunque el plazo comenzó a correr el 12 de agosto, no existe un límite para la publicación del fallo. "Pueden presentarlo hoy o mañana", dijeron. Aclararon que el organismo emitirá un comunicado apenas haya novedades.

El 30 de junio, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había ordenado la entrega de las acciones como pago de la indemnización de US$16.100 millones más intereses a favor de los fondos. La defensa argentina apeló la orden y el tribunal concedió una suspensión administrativa temporal. En Estados Unidos, la apelación no suspende automáticamente la ejecución; el juez decide si otorga la medida.

En octubre de 2023, Argentina apeló la sentencia de indemnización sin depositar garantías para evitar embargos. Preska concedió tiempo adicional por la asunción de un nuevo gobierno. En su último escrito, la jueza señaló que "la República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el tribunal".

Apelaciones en curso

Actualmente, Argentina mantiene dos apelaciones en paralelo. La primera corresponde a la sentencia que fija la indemnización a Burford y Eton Park. Todas las partes ya presentaron sus escritos y la Cámara fijó una audiencia para la semana del 27 de octubre. Tras la audiencia, el tribunal podrá resolver la apelación, sin plazo definido.

La segunda apelación se vincula con la entrega del 51% de YPF. La Cámara pidió que la defensa argentina presente su primer escrito con argumentos detallados el 25 de septiembre. Luego, los fondos podrán responder. Mientras tanto, el tribunal evaluará si mantiene la suspensión de la transferencia hasta la resolución de las apelaciones.

La ley 26.741, que autorizó la expropiación de YPF, establece que el Estado no puede transferir acciones sin autorización del Congreso.

Especialistas señalaron que la resolución de la Cámara tendrá impacto directo en las estrategias legales y financieras del Estado. Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, indicó que, si la decisión no es favorable, la Corte Suprema sería la última instancia. También mencionó que podría buscarse un activo alternativo en lugar de la entrega directa de acciones.

Juan Ignacio Carranza, de Aurora Macro Strategies, afirmó que un eventual incumplimiento tendría impacto reputacional. Señaló que los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos prácticos para forzar la entrega de acciones fuera de su jurisdicción. Añadió que la decisión afectaría la percepción de Argentina en los mercados internacionales de deuda, especialmente considerando los planes del gobierno de Javier Milei.

El caso YPF sigue siendo un ejemplo de la interacción entre leyes nacionales y jurisdicciones extranjeras en materia de expropiaciones y derechos corporativos. La publicación del fallo definirá los próximos pasos del Estado argentino y la posibilidad de alternativas a la entrega directa de acciones. La Procuración del Tesoro monitorea el proceso y emitirá comunicados oficiales cuando haya novedades. La resolución de la Cámara será clave para la estrategia financiera y la reputación internacional del país.