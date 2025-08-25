El Ministerio de Salud adjudicó a Suizo Argentina la distribución de vacunas y medicamentos, en medio del escándalo por presuntas coimas de ANDIS

Este año, el Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, adjudicó a la droguería Suizo Argentina uno de los contratos más onerosos del organismo: la distribución de vacunas y medicamentos.

La decisión fue detallada en el programa ¿Y mañana qué?, por TN. La firma se encuentra en el centro del escándalo por presuntas coimas, luego de la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

De acuerdo con lo informado en el programa, la licitación se viene realizando desde 2021. Antes de que se adjudicara a Suizo Argentina, los contratos eran asignados a compañías como Andreani, Correo Argentino y OCA, todas con amplia experiencia en logística y capacidad para realizar la distribución de medicamentos a nivel nacional.

Con la adjudicación del 6 de marzo, la droguería se transformó en la primera compañía en encargarse del almacenamiento, preparación y distribución de los medicamentos del Programa Remediar.

Licitación y distribución multimillonaria

La licitación se dividió en cuatro módulos: almacenamiento de medicamentos, distribución, almacenamiento y empaquetado de medicamentos del Programa Remediar, y reparto. La droguería Suizo Argentina obtuvo la adjudicación de los últimos tres ítems por un total superior a $78.000 millones, y Andreani se hizo con el almacenamiento por más de $20.000 millones.

La droguería opera con su propia compañía logística, Log In Farma, limitada económicamente frente a otras del sector. Pese a ello, Suizo Argentina cumplió con los avales exigidos y gestionará la distribución mediante subcontratación de su propia logística durante los próximos 24 meses.

El Ministerio de Salud justificó la adjudicación, explicando que con este esquema se generan ahorros de $48.000 millones y se optimizan varios procesos logísticos del programa.

Avance de la causa por presuntas coimas

En la causa por presuntas coimas ya figuran contratos de Suizo Argentina por casi $11.000 millones, así como fojas de pago que serán analizadas en detalle. Franco Picardi, fiscal federal, busca confirmar si los documentos incautados guardan relación con las denuncias de Spagnuolo, quien expuso el escándalo a través de audios filtrados.

El viernes por la noche, la Policía de la Ciudad, a través del Departamento de Organizaciones Criminales, allanó las oficinas de Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud y cercano a Spagnuolo, secuestrando documentos que serán revisados para rastrear posibles circuitos de pagos y retornos indebidos.

Caso coimas: jefe de seguridad de Nordelta señalado por facilitar el escape del dueño de la droguería

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se amplía. El juez federal Sebastián Casanello citó este domingo a indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, por su presunta participación en el delito de encubrimiento.

El juez sospecha que un empleado colaboró para que Jonathan Simón Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, lograra evadir a la Policía. Al no haber sido localizado hasta el momento, fue citado a prestar declaración indagatoria este lunes, a pedido del fiscal Franco Picardi, responsable de la causa.

En el entramado de la empresa, Emmanuel Kovalivker es accionista minoritario con apenas 0,015% del capital social, pero mantiene una participación activa en la gestión del negocio. La composición accionaria muestra un claro predominio familiar: Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, posee el 64,5% de la empresa, en tanto que su hijo Jonathan Simón controla algo más del 21% y ocupa la presidencia.

La influencia política de los Kovalivker se consolidó gracias a la relación histórica con Mauricio Macri, particularmente con Jonathan, con quien mantiene encuentros frecuentes, incluyendo partidos de pádel y almuerzos en el restaurante Manso de Nordelta.