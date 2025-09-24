Así lo decidió la Cámara Federal porteña. La causa por la criptomoneda quedará unificada a una denuncia que se presentó contra la hermana del Presidente

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó definitivamente a cargo hoy de la investigación de la causa por la criptomoneda $LIBRA que tiene como imputado al presidente Javier Milei.

La decisión fue de la Cámara Federal porteña al resolver ante un conflicto de competencia entre el juzgado de María Servini y el de Martinez De Giorgi, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"La pesquisa que lleva adelante el Dr. Martínez De Giorgi resulta más amplia y comprende a los eventos aquí denunciados, además de registrar hechos presuntamente cometidos con anterioridad", concluyó en una decisión unipersonal el camarista Mariano Llorens.

De esta forma, la causa por la criptomoneda quedará unificada a una denuncia que se presentó contra la hermana del Presidente, Karina Milei, por presuntas dádivas y que tramita en el juzgado de Martínez De Giorgi.

Por qué Martínez De Giorgi liderará la investigación

Todo comenzó cuando el juez federal Ariel Lijo, en reemplazo por licencia de Servini, declaró la incompetencia del juzgado federal 1 para intervenir en el caso y la remitió por conexidad al de Martínez De Giorgi.

Este último juez manifestó estar de acuerdo con que ambos casos tramiten juntos pero no aceptó asumir la causa $LIBRA sin una manifestación previa de la Cámara en respaldo, porque ese Tribunal ya había en una ocasión rechazado por "prematuro" unificar las investigaciones.

Ahora el camarista Llorens avaló que ambas investigaciones se lleven juntas y en el juzgado de Martínez De Giorgi. En realidad ambas causas están delegadas en una misma fiscalía, la de Eduardo Taiano.

Martínez De Giorgi había rechazado inicialmente la causa $LIBRA, ligada a Milei y su hermana

Contrariamente a lo que sucedió, el viernes pasado Martínez De Giorgi había decidodo no asumir la investigación del caso vinculado al fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, en el que figura como imputado el presidente Javier Milei. La causa $LIBRA está vinculada a otra denuncia que investiga supuestas dádivas presuntamente otorgadas por funcionarios del Gobierno, en la que está imputada Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.

La propuesta de unificar causas

Martínez De Giorgi anticipó que está de acuerdo con que la causa $LIBRA se tramite junto a otra denuncia que tiene en su juzgado por supuestas dádivas, en la que se encuentra imputada Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. La resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA), deja en claro que el juez considera que la unificación podría contribuir a una administración más ágil de la justicia.

No obstante, recordó que la Cámara Federal había determinado anteriormente que ambas investigaciones debían seguir caminos separados, por lo que cualquier cambio de criterio requiere la intervención del tribunal superior. Hasta que eso ocurra, Martínez De Giorgi no asumirá la competencia del caso $LIBRA.