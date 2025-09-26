Pensión por invalidez: enfermedades, requisitos y cómo acceder en octubre 2025

Su objetivo es brindar un ingreso a las personas que, por una enfermedad o condición de salud, no pueden insertarse en el mercado laboral

La Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez Laboral es uno de los principales beneficios sociales que otorga el Estado argentino a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la ANSES. Su objetivo es brindar un ingreso a las personas que, por una enfermedad o condición de salud, no pueden insertarse en el mercado laboral y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

En 2025, esta política de asistencia -que abarca a miles de beneficiarios en todo el país- fue sometida a auditorías por parte del Gobierno nacional. Hace poco tiempo se normalizó su trámite, que se encuentra regulado por el Decreto 432/1997 y actualizaciones posteriores, además de lo dispuesto por la normativa de movilidad jubilatoria que ajusta los montos mensuales según la inflación.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión por discapacidad?

La PNC por invalidez está destinada a quienes presenten una discapacidad del 66% o más de la capacidad laboral, acreditada por un Certificado Médico Oficial (CMO) y por el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los principales requisitos en 2025 son:

Ser argentino nativo o naturalizado , con al menos 5 años de residencia comprobable.

En el caso de extranjeros , contar con más de 20 años de residencia continua en el país.

Tener menos de 65 años al momento de la solicitud.

No percibir jubilaciones, pensiones contributivas, retiros ni planes incompatibles.

No figurar como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista, salvo en la categoría monotributo social .

En menores de edad, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a cuatro jubilaciones mínimas.

En provincias como Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego, se solicita además un informe catastral.

Enfermedades que suelen justificar la pensión

El Estado argentino no establece un listado oficial y cerrado de enfermedades que garanticen la pensión por discapacidad. Lo que se evalúa es el impacto de la enfermedad en la capacidad laboral y social del solicitante.

Sin embargo, existen patologías recurrentes que, según los antecedentes de la ANDIS, suelen derivar en dictámenes favorables:

Alzheimer y demencias relacionadas.

Artritis reumatoide y artrosis avanzada .

Cáncer (en distintos estadios y tipos, incluido cáncer de pulmón).

Colitis ulcerosa .

Epilepsia con crisis frecuentes.

Esclerosis múltiple .

Glaucoma severo y pérdida de visión bilateral .

Hipoacusia profunda .

Insuficiencia renal crónica (con necesidad de diálisis).

Lupus eritematoso sistémico .

Miastenia gravis .

Mal de Parkinson .

Hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) .

Enfisema pulmonar .

Síndrome de Arnold-Chiari .

Hernias cervicales múltiples o lumbalgia crónica invalidante .

Patologías severas en manos que impidan la motricidad fina.

Cada caso es evaluado de manera particular, teniendo en cuenta tanto la historia clínica como la situación social y económica del solicitante.

Cómo iniciar el trámite paso a paso

El proceso para solicitar la pensión requiere cumplir con una serie de etapas administrativas y médicas:

Documentación personal: DNI, constancia de CUIL, partida de nacimiento y, en algunos casos, informes catastrales. Certificado Médico Oficial (CMO): emitido por hospitales públicos o médicos autorizados, con diagnóstico, evolución y grado de incapacidad. Certificado Único de Discapacidad (CUD): documento obligatorio para acceder a la pensión y a otros beneficios sociales. Presentación en ANSES o ANDIS: el trámite puede iniciarse con turno previo en delegaciones de ANSES o en los Centros de Atención Local (CAL) de ANDIS. Evaluación interdisciplinaria: profesionales revisan la documentación y realizan controles médicos si fuera necesario. Resolución: si se aprueba, el beneficiario comienza a cobrar la pensión en ANSES. En caso de denegación, existe la posibilidad de apelar mediante recurso administrativo o vía judicial.

Monto de la pensión por discapacidad en septiembre 2025

En septiembre 2025, la jubilación mínima se ubicó en $320.277,17. La PNC por invalidez equivale al 70% de ese valor, es decir, $224.194,02.

Además, se otorga un bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos, con lo cual el total que perciben los beneficiarios en este mes asciende a $294.194,02.

Los haberes se actualizan de manera mensual según la inflación, conforme al Decreto 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria.

El rol del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El CUD es un requisito indispensable y gratuito para acceder a la pensión y a otros beneficios. Desde 2023, los nuevos certificados se emiten sin vencimiento, lo que simplifica la gestión de los trámites.

Entre los derechos que otorga se encuentran:

Cobertura del 100% en medicamentos y tratamientos.

Acceso a rehabilitación y prestaciones médicas sin costo .

Transporte público gratuito urbano, interurbano y de larga distancia.

Exenciones en impuestos nacionales y provinciales.

Asignaciones familiares especiales.

Estacionamiento en espacios reservados mediante el Símbolo Internacional de Acceso.

Trámite del CUD en 2025

Completar el formulario de solicitud. Presentar estudios médicos y documentación personal. Solicitar turno para evaluación presencial. Asistir a la junta médica con los papeles requeridos. Recibir la resolución por correo electrónico o retirar el certificado en la sede correspondiente.

En caso de robo o pérdida, si el documento fue emitido en los últimos seis meses, puede solicitarse un duplicado presentando la denuncia policial.

Compatibilidades e incompatibilidades de la pensión por invalidez

La PNC por discapacidad tiene limitaciones en cuanto a su cobro junto con otros programas sociales:

No es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni con la Asignación por Embarazo.

Tampoco puede cobrarse con otra jubilación o pensión contributiva , salvo excepciones muy puntuales, como pensiones por fallecimiento de progenitores en menores de edad.

Sí es compatible con las asignaciones familiares por hijo y prenatal, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Otros programas de apoyo a personas con discapacidad

Además de la PNC, existen líneas de asistencia específicas administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS).

Entre los principales programas se encuentran: