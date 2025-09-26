  • 26/9/2025

Pensión por invalidez: enfermedades, requisitos y cómo acceder en octubre 2025

Su objetivo es brindar un ingreso a las personas que, por una enfermedad o condición de salud, no pueden insertarse en el mercado laboral
26/09/2025 - 13:13hs
La Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez Laboral es uno de los principales beneficios sociales que otorga el Estado argentino a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la ANSES. Su objetivo es brindar un ingreso a las personas que, por una enfermedad o condición de salud, no pueden insertarse en el mercado laboral y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

En 2025, esta política de asistencia -que abarca a miles de beneficiarios en todo el país- fue sometida a auditorías por parte del Gobierno nacional. Hace poco tiempo se normalizó su trámite, que se encuentra regulado por el Decreto 432/1997 y actualizaciones posteriores, además de lo dispuesto por la normativa de movilidad jubilatoria que ajusta los montos mensuales según la inflación.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión por discapacidad?

La PNC por invalidez está destinada a quienes presenten una discapacidad del 66% o más de la capacidad laboral, acreditada por un Certificado Médico Oficial (CMO) y por el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los principales requisitos en 2025 son:

  • Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos 5 años de residencia comprobable.

  • En el caso de extranjeros, contar con más de 20 años de residencia continua en el país.

  • Tener menos de 65 años al momento de la solicitud.

  • No percibir jubilaciones, pensiones contributivas, retiros ni planes incompatibles.

  • No figurar como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista, salvo en la categoría monotributo social.

  • En menores de edad, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a cuatro jubilaciones mínimas.

  • En provincias como Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego, se solicita además un informe catastral.

Enfermedades que suelen justificar la pensión

El Estado argentino no establece un listado oficial y cerrado de enfermedades que garanticen la pensión por discapacidad. Lo que se evalúa es el impacto de la enfermedad en la capacidad laboral y social del solicitante.

Sin embargo, existen patologías recurrentes que, según los antecedentes de la ANDIS, suelen derivar en dictámenes favorables:

  • Alzheimer y demencias relacionadas.

  • Artritis reumatoide y artrosis avanzada.

  • Cáncer (en distintos estadios y tipos, incluido cáncer de pulmón).

  • Colitis ulcerosa.

  • Epilepsia con crisis frecuentes.

  • Esclerosis múltiple.

  • Glaucoma severo y pérdida de visión bilateral.

  • Hipoacusia profunda.

  • Insuficiencia renal crónica (con necesidad de diálisis).

  • Lupus eritematoso sistémico.

  • Miastenia gravis.

  • Mal de Parkinson.

  • Hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

  • Enfisema pulmonar.

  • Síndrome de Arnold-Chiari.

  • Hernias cervicales múltiples o lumbalgia crónica invalidante.

  • Patologías severas en manos que impidan la motricidad fina.

Cada caso es evaluado de manera particular, teniendo en cuenta tanto la historia clínica como la situación social y económica del solicitante.

Cómo iniciar el trámite paso a paso

El proceso para solicitar la pensión requiere cumplir con una serie de etapas administrativas y médicas:

  1. Documentación personal: DNI, constancia de CUIL, partida de nacimiento y, en algunos casos, informes catastrales.

  2. Certificado Médico Oficial (CMO): emitido por hospitales públicos o médicos autorizados, con diagnóstico, evolución y grado de incapacidad.

  3. Certificado Único de Discapacidad (CUD): documento obligatorio para acceder a la pensión y a otros beneficios sociales.

  4. Presentación en ANSES o ANDIS: el trámite puede iniciarse con turno previo en delegaciones de ANSES o en los Centros de Atención Local (CAL) de ANDIS.

  5. Evaluación interdisciplinaria: profesionales revisan la documentación y realizan controles médicos si fuera necesario.

  6. Resolución: si se aprueba, el beneficiario comienza a cobrar la pensión en ANSES. En caso de denegación, existe la posibilidad de apelar mediante recurso administrativo o vía judicial.

Monto de la pensión por discapacidad en septiembre 2025

En septiembre 2025, la jubilación mínima se ubicó en $320.277,17. La PNC por invalidez equivale al 70% de ese valor, es decir, $224.194,02.

Además, se otorga un bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos, con lo cual el total que perciben los beneficiarios en este mes asciende a $294.194,02.

Los haberes se actualizan de manera mensual según la inflación, conforme al Decreto 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria.

El rol del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El CUD es un requisito indispensable y gratuito para acceder a la pensión y a otros beneficios. Desde 2023, los nuevos certificados se emiten sin vencimiento, lo que simplifica la gestión de los trámites.

Entre los derechos que otorga se encuentran:

  • Cobertura del 100% en medicamentos y tratamientos.

  • Acceso a rehabilitación y prestaciones médicas sin costo.

  • Transporte público gratuito urbano, interurbano y de larga distancia.

  • Exenciones en impuestos nacionales y provinciales.

  • Asignaciones familiares especiales.

  • Estacionamiento en espacios reservados mediante el Símbolo Internacional de Acceso.

Trámite del CUD en 2025

  1. Completar el formulario de solicitud.

  2. Presentar estudios médicos y documentación personal.

  3. Solicitar turno para evaluación presencial.

  4. Asistir a la junta médica con los papeles requeridos.

  5. Recibir la resolución por correo electrónico o retirar el certificado en la sede correspondiente.

En caso de robo o pérdida, si el documento fue emitido en los últimos seis meses, puede solicitarse un duplicado presentando la denuncia policial.

Compatibilidades e incompatibilidades de la pensión por invalidez

La PNC por discapacidad tiene limitaciones en cuanto a su cobro junto con otros programas sociales:

  • No es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni con la Asignación por Embarazo.

  • Tampoco puede cobrarse con otra jubilación o pensión contributiva, salvo excepciones muy puntuales, como pensiones por fallecimiento de progenitores en menores de edad.

  • Sí es compatible con las asignaciones familiares por hijo y prenatal, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Otros programas de apoyo a personas con discapacidad

Además de la PNC, existen líneas de asistencia específicas administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS).

Entre los principales programas se encuentran:

  • Apoyos para personas con discapacidad: provisión de productos como sillas de ruedas, bastones, audífonos y camas ortopédicas.

  • Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas: destinado a proyectos productivos liderados por personas con discapacidad.

  • Fortalecimiento Institucional: asistencia económica y técnica a organizaciones sociales que trabajan en inclusión.

  • Programas de accesibilidad urbana: financiamiento para adaptar espacios públicos y garantizar accesos adecuados.

  • Becas y apoyos educativos: beneficios para jóvenes con discapacidad que continúan estudios secundarios, terciarios o universitarios.