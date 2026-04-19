Cuota alimentaria: quién se hace cargo si los padres no pueden pagar

Cuando los padres no pueden hacerse cargo de la cuota alimentaria, la ley prevé alternativas para garantizar el bienestar de los menores

La cuota alimentaria es uno de los derechos fundamentales de niños y adolescentes, ya que este dinero garantiza su desarrollo y bienestar. Por lo tanto, este derecho va más allá de la situación particular de los padres.

Es decir, en contextos económicos complejos, puede suceder que los progenitores no cuenten con los recursos suficientes para afrontar este compromiso. Sin embargo, la Justicia considera que los derechos de los niños son fundamentales, por lo que la obligación del pago puede extenderse a otros familiares.

Qué pasa si los padres no pueden pagar la cuota alimentaria

La ley establece que la responsabilidad principal de garantizar los alimentos recae sobre los padres. Esto incluye no solo comida, sino también vivienda, educación, salud, vestimenta y todo lo necesario para el desarrollo integral del hijo.

No obstante, si ambos progenitores demuestran que no pueden cumplir con esa obligación por falta de recursos, la normativa contempla alternativas para asegurar que el menor no quede desprotegido. En este sentido, la responsabilidad puede trasladarse a otros familiares cercanos.

Los primeros en la línea de obligación son los abuelos. Tanto del lado materno como paterno, pueden ser convocados a cumplir con la cuota alimentaria en caso de que los padres no puedan hacerlo. Esta obligación no es automática, sino que debe ser determinada por un juez, quien evaluará la situación económica de cada integrante de la familia.

En estos casos, el monto y la forma de pago también se ajustan a las posibilidades reales de quienes asumen la obligación. Es decir, si un padre pagaba una cuota alimentaria y deja de pagar, no se replica exactamente dicha cuota en otros familiares como los abuelos, sino que se adapta a la capacidad de pago de estos en la búsqueda de garantizar un aporte acorde a las