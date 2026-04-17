Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

El pedido fue realizado por el fiscal Pedro Simón, quien además requirió la indagatoria de más de 20 personas vinculadas al entorno de ambos dirigentes. También solicitó medidas como allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.

Inicio de la investigación

El expediente se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia recibida en la fiscalía. La causa se desarrolla en la provincia de Santiago del Estero y se centra en la investigación de bienes y operaciones vinculadas a personas cercanas a Toviggino.

Bienes y activos bajo análisis

De acuerdo con información judicial, se identificaron alrededor de 35 propiedades en esa provincia, entre estancias, casas y lotes, que figuran a nombre de distintas sociedades relacionadas con el entorno del tesorero de la AFA.

La investigación incluye además vehículos, participaciones en empresas e inversiones financieras, como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.

Entre las personas mencionadas en el expediente se encuentran Luciano Pantano y Ana Conte, quienes figuran como titulares de bienes bajo análisis, entre ellos una propiedad en la localidad bonaerense de Pilar.

Empresas investigadas

El dictamen fiscal menciona a distintas sociedades comerciales que estarían vinculadas a las operaciones investigadas. Entre ellas figura Real Central SRL, asociada a personas del entorno de Toviggino.

También se menciona a la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, en relación con facturación a sociedades vinculadas al tesorero. Esta firma también es objeto de análisis en otra causa judicial.

Otra línea de investigación se centra en una empresa contratada por la AFA para la recaudación de fondos en el exterior. Según consta en la causa, parte de esos fondos habrían sido transferidos a sociedades radicadas en Estados Unidos sin actividad comercial registrada.

Intervención judicial

El fiscal solicitó la detención de Tapia y Toviggino y fundamentó el pedido en la posible existencia de riesgo de fuga. La decisión deberá ser evaluada por el juez federal Guillermo Díaz, quien interviene en el expediente.

Otras causas en trámite

La investigación en Santiago del Estero se suma a otra causa en la que también están imputados Tapia y Toviggino, que tramita en la localidad bonaerense de Campana bajo la órbita del juez federal Adrián González Charvay.

En ese expediente, la Cámara Federal de Casación debe resolver la competencia jurisdiccional. En Santiago del Estero, la investigación se centró en los bienes radicados en la provincia y en las presuntas transferencias de fondos administrados por Tapia como presidente de la AFA hacia empresas controladas o vinculadas a Toviggino.

Alcance de la imputación

Según la imputación, se investigan posibles maniobras vinculadas a la administración de fondos de la AFA y su eventual derivación hacia sociedades relacionadas con el entorno de Toviggino.

La causa se encuentra en etapa de investigación y continúa en la Justicia federal, con medidas en curso y pendientes de resolución.