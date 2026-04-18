Cambian los peajes rumbo a la costa: cómo será el nuevo sistema

El camino hacia la Costa Atlántica está a punto de transformarse de manera definitiva para miles de automovilistas. La empresa Aubasa, concesionaria de las principales rutas que conectan el Área Metropolitana de Buenos Aires con los balnearios bonaerenses, anunció la puesta en marcha de una renovación tecnológica profunda en sus estaciones de peaje. Este cambio busca poner fin a las históricas demoras que se generan durante los recambios turísticos y los fines de semana largos, momentos en los que las filas de vehículos suelen extenderse por kilómetros.

La implementación del sistema Free Flow o de flujo libre representa un salto hacia la modernización de la infraestructura vial de la provincia. Se trata de una tecnología que ya funciona con éxito en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y en algunos tramos de los accesos Norte y Oeste, pero que ahora llegará a las rutas 2 y 11, columnas vertebrales del turismo interno en Argentina. El objetivo principal es agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial, evitando las frenadas bruscas y la congestión en zonas críticas como los peajes de Samborombón o Maipú.

Este ambicioso plan de obras no solo contempla la instalación de los nuevos pórticos de lectura inteligente, sino también una adecuación integral de las zonas de tránsito. Con este sistema, los conductores ya no tendrán que detenerse ni bajar la velocidad de manera drástica para abonar la tarifa, ya que la detección se realiza de forma electrónica y automática. De esta manera, el viaje hacia destinos como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell ganará en fluidez y reducirá el estrés de quienes se desplazan por las rutas bonaerenses.

Cómo funciona el sistema de peaje inteligente sin barreras

El sistema de flujo libre prescinde totalmente de las cabinas tradicionales y las barreras físicas. En su lugar, se instalan pórticos equipados con cámaras de alta resolución y sensores láser que cumplen una doble función. Por un lado, identifican el dispositivo TelePASE pegado en el parabrisas del vehículo para efectuar el cobro automático. Por otro lado, capturan la chapa patente para procesar el pago en caso de que el usuario no cuente con el dispositivo o para realizar el seguimiento administrativo correspondiente.

Una de las ventajas más significativas del Free Flow es su capacidad para procesar una cantidad mucho mayor de vehículos por hora en comparación con el sistema manual. Mientras que una cabina tradicional tiene un límite físico de atención, los pórticos inteligentes pueden registrar el paso de autos a la velocidad normal de circulación de la vía. Esto elimina de raíz el "cuello de botella" que históricamente caracterizó a la Autovía 2 durante la temporada de verano, permitiendo que la capacidad de la ruta se aproveche al máximo en todo su trazado.

Para los usuarios, la transición implica una mayor comodidad, pero también la necesidad de tener sus cuentas de TelePASE actualizadas. El sistema está diseñado para integrarse con la red nacional de peajes, por lo que aquellos que ya utilizan el dispositivo en otras autopistas no deberán realizar trámites adicionales. Aubasa confirmó que la instalación comenzará de manera gradual, permitiendo que convivan durante un tiempo los dos sistemas mientras los conductores se adaptan a la nueva señalética y dinámica de las rutas.

Los beneficios para el tránsito y la seguridad en las rutas bonaerenses

Más allá de la comodidad y el ahorro de tiempo, la eliminación de las barreras de peaje tiene un impacto directo en la seguridad vial. Al no haber detenciones obligatorias en medio de la ruta, se reducen drásticamente las probabilidades de choques por alcance y otros incidentes derivados de la acumulación de vehículos en espacios reducidos. Además, el flujo constante contribuye a una conducción más eficiente, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y una reducción de las emisiones contaminantes al evitar el ralentí y las aceleraciones constantes en las filas.

La inversión en esta tecnología también permitirá a la provincia contar con datos en tiempo real mucho más precisos sobre el flujo vehicular. Estos sensores proporcionan estadísticas detalladas sobre la cantidad de autos que circulan, sus velocidades promedio y los horarios de mayor demanda, información que es vital para la planificación de futuros operativos de seguridad vial y asistencia en ruta.