Un juez de Santiago del Estero rechazó la detención de Tapia y Toviggino justo antes de ser recusado

Sebastián Argibay rechazó el pedido de detención horas antes de que la Cámara Federal de Tucumán lo apartara de la investigación por conflicto de intereses

El juez federal Sebastián Argibay rechazó el pedido de detención contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. La decisión llegó horas antes de que la Cámara Federal de Tucumán lo apartara de la investigación por un conflicto de intereses.

El magistrado declaró además la incompetencia de su juzgado para seguir con el caso. El expediente ahora pasó al Juzgado Federal de Campana, donde el juez Adrián González Charvay deberá decidir los próximos pasos.

Según fuentes judiciales, cuando Argibay firmó el fallo que desestimó las detenciones, su juzgado todavía no había sido notificado formalmente del apartamiento decidido por sus superiores ese mismo martes.

Por qué el juez rechazó el pedido de detención

El fiscal federal Pedro Simón había pedido procesar y detener a Tapia y Toviggino. La acusación apuntaba a supuestas maniobras de lavado de activos vinculadas con defraudación a la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.

Para Argibay, el planteo fiscal no alcanzaba los estándares mínimos para habilitar una investigación penal. La resolución judicial tiene 39 páginas donde el magistrado detalla por qué considera que faltan elementos concretos.

El juez advirtió una "ausencia de un hecho concreto y específico" que pudiera ser investigado. El fiscal había presentado elementos económicos y societarios de forma "genérica y abierta", sin identificar con precisión los contornos fácticos de ninguno de los ilícitos denunciados.

Simón expuso en su dictamen una reconstrucción detallada. Incluyó la conformación de estructuras empresariales, vínculos entre integrantes, flujos de fondos y operaciones entre empresas. También mencionó la emisión de facturación cruzada.

A partir de esos datos, el fiscal atribuyó la existencia de una maniobra compleja. Según su hipótesis, la AFA habría realizado pagos a empresas vinculadas a Toviggino que no prestaban los servicios facturados. También detectó maniobras con el dólar y presunta evasión de impuestos.

Pero el Juzgado N° 2 de Santiago del Estero concluyó que esa