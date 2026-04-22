Visa estadounidense: cuánto tarda el trámite con gestor y si conviene pagarlo

La demanda de visas para viajar a Estados Unidos crece y cada vez más argentinos analizan pagar un gestor para agilizar el trámite.

Las visas de no inmigrante, especialmente las de turismo, son solicitadas por miles de argentinos que planean viajar a Estados Unidos, con destinos como Orlando, Miami y Nueva York entre los más elegidos.

Ante la cercanía con el Mundial, crece la demanda de turnos para obtener este documento, indispensable para ingresar al país. Debido a la complejidad del proceso, muchas personas recurren a gestores para agilizar y simplificar el trámite.

Visa estadounidense: el costo de contratar a un gestor y la conveniencia de pagarlo

El costo de contratar un gestor para tramitar la visa de Estados Unidos puede variar según el prestador del servicio. En plataformas como Mercado Libre, por ejemplo, se ofrecen gestiones desde $65.000.

De acuerdo con este tipo de publicaciones, el servicio incluye la carga de los formularios de solicitud, la obtención de turnos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y en la Embajada de Estados Unidos, además de la generación del comprobante de pago correspondiente al visado.

A su vez, los gestores suelen brindar recomendaciones para mejorar las posibilidades de aprobación, tanto al completar la solicitud como al momento de la entrevista. También existen agencias especializadas que, además de gestionar el trámite, ofrecen asesoramiento integral durante todo el proceso.

Una de ellas es Amerivisa, que ofrece el servicio de confección de la solicitud por $210.000. Este paquete incluye contacto por correo electrónico a info@amerivisa.com.ar y atención a través de una línea exclusiva de WhatsApp. Este servicio puede solicitarse incluso en el caso de una primera solicitud.

En otros casos, el servicio contempla la carga la carga completa de la solicitud dentro de las 24 horas hábiles una vez que el solicitante envía toda la información requerida. Además del contacto por correo electrónico y WhatsApp, también se ofrece la posibilidad de gestionar un adelanto de turnos, ya sea aprovechando cancelaciones disponibles o realizando pedidos formales ante el consulado. Este tipo de gestión está orientado principalmente a trámites de renovación y tiene un costo de $240.000.

Por otro lado, Usa Visa Travel ofrece un servicio con un costo de $118.900 por persona. Este paquete incluye la carga del formulario DS-160, la gestión del pago del arancel consular, la asignación de turnos tanto en el CAS como para la entrevista, y asesoramiento durante todo el proceso.

Además, incorpora atención personalizada las 24 horas, un sistema de seguimiento en tiempo real y la posibilidad de reintentar el trámite en caso de ser necesario. En cuanto a la demora del trámite, si bien la solicitud por parte de los gestores se lleva en los plazos anteriormente mencionados, el tiempo de espera para ser entrevistado no varía. Es decir, e s el mismo tanto si se lleva a cabo el trámite por cuenta propia como si se gestiona a través de un gestor o empresa.

Por lo tanto, la conveniencia de abonarlo o no recae principalmente en factores como el tiempo que el usuario tiene para completar el proceso de solicitud, buscar posibles cancelaciones para adelantar turnos, entre otras cuestiones.

FIFA Pass: cómo opera el nuevo mecanismo

Se trata de un sistema que permite a quienes ya compraron entradas mediante canales oficiales acceder a turnos prioritarios para la visa. Al completar el formulario DS-160, la plataforma cruza la información del solicitante y habilita fechas de entrevista más cercanas, reduciendo significativamente los tiempos de espera que antes podían superar el año.

De todos modos, contar con este beneficio no implica la aprobación automática del visado. Las autoridades consulares remarcan que es necesario acreditar vínculos sólidos con Argentina y demostrar capacidad económica para cumplir con los requisitos habituales del trámite.

En cuanto a los costos, la tarifa actual se mantiene en 185 dólares. Sin embargo, este valor podría modificarse si avanza la denominada "One Big Beautiful Bill Act", una iniciativa impulsada durante el gobierno de Donald Trump que contempla la incorporación de una "tasa de integridad" de u$s250, lo que elevaría el costo total a u$s435.