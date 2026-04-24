Sin paritarias nuevas, siguen los mismos salarios. Qué corresponde pagar en mayo y qué obligaciones deben cumplir los empleadores

Registrar a la empleada doméstica, pagar el sueldo o salario en tiempo y forma, realizar los aportes y entregar los recibos correspondientes son algunas de las obligaciones esenciales para quienes tienen personal de casas particulares. No cumplir con estas condiciones no solo vulnera los derechos de la trabajadora, sino que también puede generar multas, intereses y conflictos legales. Por eso, llevar al día el registro y el pago mensual resulta fundamental dentro de este tipo de empleo.

Esto implica que los empleadores deben respetar esas escalas, tanto en contratos por hora como en modalidad mensual. Si bien existe la posibilidad de pagar por encima de esos montos, nunca pueden liquidarse sueldos por debajo de lo establecido.

Salarios vigentes: cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2026

Durante mayo no hay cambios en los valores. La falta de un nuevo acuerdo mantiene sin modificaciones el salario mínimo del sector, que sigue siendo obligatorio en todo el país.

Para tareas generales, los montos de referencia son:

Con retiro : $3.348,37 por hora y $410.773,52 por mes

: $3.348,37 por hora y $410.773,52 por mes Sin retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales

En el caso del cuidado de personas:

Con retiro : $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales

: $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 por mes

Estos valores funcionan como piso salarial: pueden mejorarse, pero no reducirse.

Cómo calcular el sueldo según el tipo de trabajo

El salario no siempre se liquida de la misma forma. Todo depende de la carga horaria semanal:

Si el trabajo es por pocas horas ( menos de 24 semanales ), se paga según el valor por hora .

), se paga según el . En esquemas intermedios, el sueldo se calcula de forma proporcional al mensual.

el sueldo se calcula de forma al mensual. Para jornadas completas, directamente se aplica el salario mensual de la categoría.

Aportes obligatorios y vencimientos

Además del sueldo, el empleador debe ingresar todos los meses los aportes correspondientes. Estos incluyen jubilación, obra social y ART, y son fundamentales para garantizar cobertura médica y protección ante accidentes.

El vencimiento es a mes vencido, generalmente hasta el día 10. Para quienes trabajan 16 horas semanales o más, el monto total a pagar ronda los $37.884,95, con valores menores en jornadas reducidas.

Extras que impactan en el salario

El sueldo final puede incrementarse por algunos adicionales obligatorios:

Antigüedad : suma un 1% por cada año trabajado

: suma un 1% por cada año trabajado Zona desfavorable : agrega un 30% en regiones alcanzadas

: agrega un 30% en regiones alcanzadas Otros conceptos como aguinaldo y vacaciones también deben contemplarse

Estos ítems forman parte del salario total y deben figurar en el recibo. El régimen de casas particulares combina salario, aportes y condiciones laborales específicas que el empleador debe cumplir en cada relación de trabajo.

Obligaciones del empleador en el trabajo doméstico

Dentro del régimen de casas particulares, el empleador debe cumplir con una serie de responsabilidades básicas. Entre las principales se encuentran:

Registrar la relación laboral de la empleada doméstica

Pagar el sueldo o salario según la categoría y la carga horaria

Realizar los aportes mensuales (jubilación, obra social y ART)

Entregar recibos de sueldo en forma regular

Respetar los valores mínimos vigentes

Otorgar vacaciones, licencias y aguinaldo

Cumplir con estas obligaciones no solo garantiza los derechos de la trabajadora, sino que también evita multas, recargos y posibles conflictos legales.