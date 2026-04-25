Sueldo empleada doméstica: cuánto hay que pagar en mayo 2026

El detalle de las escalas vigentes para personal doméstico en el quinto mes del año. Montos para limpieza y cuidado de personas

Con la llegada del mes de mayo de 2026, el sector de las empleadas domésticas en Argentina atraviesa un período de calma en lo que respecta a sus escalas salariales. Ante la ausencia de nuevas negociaciones paritarias o convocatorias de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los valores que deben abonar los empleadores se mantienen estables. Esta situación obliga a quienes cuentan con servicios en el hogar a prestar especial atención a los montos vigentes para cumplir con las normativas legales.

El escenario actual implica que las familias y empleadores deberán liquidar los haberes del quinto mes del año bajo los mismos parámetros utilizados en abril. En un contexto económico donde los ajustes suelen ser frecuentes, esta continuidad proporciona una referencia clara para el cálculo de los costos mensuales, aunque también genera expectativa en el sector sobre futuras revisiones que logren compensar el costo de vida actual.

Es fundamental comprender que el esquema salarial del personal de casas particulares se rige por un sistema de categorías bien diferenciado, donde la modalidad de trabajo -con o sin retiro- y la cantidad de horas semanales determinan el sueldo final. Para evitar irregularidades y asegurar el correcto registro laboral, es necesario repasar los valores mínimos garantizados para las tareas generales y el cuidado de personas, que representan el grueso de la actividad en el país.

Cuánto hay que pagar por mes y por hora en mayo 2026

Para quienes desempeñan la categoría de Tareas Generales, que incluye la limpieza cotidiana, el lavado y el mantenimiento del hogar, el salario mínimo para una jornada completa con retiro se ubica en los $410.773,52 mensuales. Si el personal trabaja bajo la modalidad sin retiro, conocida comúnmente como "cama adentro", la remuneración asciende a $455.160,14. Estos montos son la base legal sobre la que se pueden acordar sumas superiores, pero nunca inferiores.

En cuanto al rubro de Cuidado de Personas, que abarca la asistencia no terapéutica de niños, adultos mayores o personas con discapacidad, los valores presentan un incremento respecto a la categoría anterior. Los empleadores deberán abonar $455.160,14 mensuales para la modalidad con retiro y $505.578,34 para el personal sin retiro. En el caso de los contratos por hora, la referencia para limpieza es de $3.348,37 (con retiro), mientras que para cuidadores el valor hora se eleva a $3.599,86.

Es vital recordar que el cálculo del sueldo cambia según la carga horaria: si la jornada es inferior a las 24 horas semanales, el pago se rige estrictamente por el valor hora. Sin embargo, si el trabajo supera las 24 horas pero no llega a las 48, se debe aplicar una proporción del salario mensual de forma equitativa a las horas cumplidas.

Antigüedad, zona desfavorable y aportes obligatorios

Más allá del salario básico, existen ítems que impactan directamente en el bolsillo del trabajador y en la obligación del empleador. Uno de los más importantes es el adicional por antigüedad, que consiste en un 1% extra sobre el sueldo por cada año de relación laboral cumplido. Este concepto debe figurar de manera discriminada en el recibo de haberes para evitar reclamos futuros y garantizar la correcta liquidación de los beneficios de ley.

Asimismo, quienes residan en la Patagonia argentina deben contemplar el plus por Zona Desfavorable. Este beneficio otorga un 30% adicional sobre los salarios mínimos para el personal que trabaje en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur, además de aplicarse en el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, no se debe descuidar el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social y la ART. Estas cargas son obligatorias y varían según la carga horaria semanal. Mantener al personal registrado no solo brinda cobertura ante accidentes laborales y acceso al sistema de salud para el trabajador, sino que también otorga seguridad jurídica al empleador frente a posibles contingencias legales o multas por trabajo informal.