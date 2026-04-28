La AUH permite cambiar titular o forma de cobro. Quién puede hacerlo, en qué casos aplica y cómo gestionar el trámite paso a paso ante ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una prestación mensual que otorga la ANSES a familias sin empleo formal, trabajadores informales o monotributistas sociales. El beneficio corresponde por cada menor de 18 años o persona con discapacidad.

El cobro está limitado a un solo titular: puede ser madre, padre, tutor o un familiar cercano que tenga efectivamente a cargo al menor.

Cuándo se puede cambiar el titular

Existen distintos escenarios en los que es posible pedir una modificación en la titularidad del beneficio. Por ejemplo, cuando quien percibe la asignación no convive con los hijos, si uno de los progenitores no puede ser localizado o cuando, aun viviendo juntos, se decide que el cobro quede en manos de uno solo.

El objetivo de este trámite es asegurar que el dinero llegue a quien realmente se ocupa del cuidado diario.

Cómo hacer el trámite en ANSES: paso a paso para solicitar el cambio

El cambio de titularidad debe gestionarse de forma presencial, con turno previo en una oficina del organismo. Para iniciar el proceso se requiere completar el formulario correspondiente (PS 2.73), conocido como "Madres".

Además, adolescentes de entre 16 y 18 años pueden cobrar directamente la asignación sin necesidad de apoderado, siempre que cuenten con una cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre.

Descargar y completar el formulario desde el sitio oficial. Pedir turno para atención presencial. Presentarse el día asignado con la documentación requerida. Verificar luego los datos de cobro desde la plataforma Mi ANSES.

Cambiar el medio de cobro: opción online

A diferencia del cambio de titularidad, la modificación del lugar o forma de cobro puede hacerse de manera digital. El beneficio puede acreditarse en una cuenta bancaria, una billetera virtual o retirarse en una sucursal.

Para realizar este trámite es necesario contar con Clave de la Seguridad Social y tener actualizados los datos de contacto.

Cómo hacer la gestión digital