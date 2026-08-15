Aumenta la AUH: cuánto se cobra en septiembre

Los titulares de este beneficio tendrán un nuevo incremento el noveno mes de año, a partir del Índice de Precios al Consumidor de julio

El bolsillo de las familias que dependen de la seguridad social en Argentina volverá a reconfigurarse de cara al próximo mes. En un escenario económico complejo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en los haberes de sus prestaciones básicas. Este ajuste responde al esquema de movilidad vigente, un mecanismo automático de actualización que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses de rezago. De esta manera, la inflación registrada en el mes de julio impactará de forma directa en el calendario de pagos de septiembre.

El anuncio oficial ratifica el rumbo de las actualizaciones mensuales para intentar amortiguar el impacto inflacionario en los sectores de menores recursos. La medida no solo alcanza a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino que se extiende en idéntica proporción a los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares.

Los montos exactos y el haber efectivo con retención

El incremento dispuesto para todas las prestaciones de la seguridad social será del 1,9%, cifra que se corresponde con la inflación medida durante julio. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fija en un valor total de $154.030,03 por cada menor a cargo. En tanto, para los casos de AUH por Discapacidad, el haber bruto ascenderá a $501.036,93. Asimismo, el reajuste impacta en el Sistema Único de Asignaciones Familiares, donde la Asignación Familiar por Hijo pasará a ser de $76.839,21 para el primer rango de ingresos, mientras que por hijo con discapacidad el valor alcanzará los $240.449,13.

Como ocurre de manera habitual en el esquema operativo de esta prestación social, el organismo previsional liquida de forma mensual el 80% del beneficio en la cuenta bancaria de los titulares, reservando el 20% restante hasta la entrega de la Libreta sanitaria y escolar. De esta forma, los montos netos que se acreditarán efectivamente quedan constituidos con las siguientes sumas de bolsillo:

AUH tradicional : cobro mensual directo de $123.224,02 por hijo (con una retención acumulativa mensual de $30.806,01).

Asignación por Embarazo : acreditación en mano de $123.224,02 por mes.

AUH por Discapacidad: liquidación neta de $400.829,54 efectivos (tras descontar los $100.207,39 retenidos para la liquidación anual).

El acumulado anual y los programas complementarios

El dinero retenido mes a mes genera un fondo acumulado que se libera en una única presentación anual mediante la acreditación de los controles de vacunación obligatorios, el seguimiento médico y la certificación de escolaridad regular de los niños y adolescentes beneficiarios. Esta instancia permite a los hogares percibir un saldo extraordinario equivalente a las doce retenciones mensuales acumuladas durante el ejercicio previo.

A estos haberes principales se suman, según la categoría y situación socioeconómica de cada titular, los refuerzos correspondientes a programas de nutrición y asistencia alimentaria directa. Entradas como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días mantienen su articulación junto al haber principal de la asignación, depositándose en las mismas fechas fijadas por el calendario oficial según la terminación de documento de cada titular.