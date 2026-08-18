La plataforma Reclama Conmigo lanzó una función que convierte quejas informales en reclamos jurídicos formales mediante inteligencia artificial

Una plataforma argentina de defensa del consumidor incorporó una herramienta basada en inteligencia artificial que permite transformar un relato informal sobre un problema con una empresa en un reclamo redactado en lenguaje jurídico.

La función se denomina "Puteá Tranquilo" y forma parte de Reclama Conmigo. El sistema permite que el usuario explique el inconveniente que tuvo con una empresa mediante un texto o un audio de hasta 25 segundos, y la inteligencia artificial procesa esa información para generar una presentación formal a partir de los datos aportados.

La iniciativa fue desarrollada por un equipo vinculado con la defensa de los consumidores y tiene como uno de sus impulsores al abogado Tomás Vega.

Cómo funciona Puteá Tranquilo

El procedimiento comienza cuando el usuario ingresa a la plataforma y selecciona la empresa con la que tuvo el inconveniente.

Luego puede describir lo sucedido de dos maneras: mediante un texto escrito o a través de un audio de hasta 25 segundos. En ese relato puede explicar cuál fue el problema, qué ocurrió con la empresa y cuál es la situación que busca resolver.

La siguiente etapa consiste en completar información adicional relacionada con el caso. Con esos datos, la inteligencia artificial analiza el contenido proporcionado por el usuario.

El sistema identifica los elementos vinculados con el conflicto, elimina los insultos y expresiones que no forman parte del reclamo y genera un texto estructurado en un formato formal.

De esta manera, el usuario no necesita redactar por su cuenta una presentación utilizando términos jurídicos. La herramienta realiza esa conversión a partir de la información que recibe.

Qué tipo de problemas permite reclamar

Reclama Conmigo está orientada a conflictos vinculados con relaciones de consumo. Entre los casos mencionados por los responsables de la plataforma aparecen problemas con bancos, compañías de seguros, empresas de servicios y aerolíneas.

Uno de los ejemplos corresponde a los seguros que aparecen incluidos en cuentas bancarias o resúmenes de tarjetas y que el consumidor asegura no haber contratado.

También contempla situaciones relacionadas con la baja de servicios. En estos casos, un consumidor puede encontrarse con diferentes canales de atención o ser derivado entre la empresa prestadora y otra compañía vinculada al servicio.

Otros ejemplos mencionados durante la presentación de la herramienta son los reclamos por cancelaciones de vuelos y falta de devolución del dinero, así como conflictos relacionados con planes de ahorro y demoras en la entrega de vehículos.

La plataforma permite cargar los datos específicos de cada situación para generar el reclamo correspondiente.

Un agente de inteligencia artificial para consultas

Además de "Puteá Tranquilo", Reclama Conmigo incorporó un agente conversacional basado en inteligencia artificial.

Según explicó Vega, este agente fue desarrollado para brindar información y orientación sobre cuestiones vinculadas con defensa del consumidor. El sistema puede utilizarse mediante WhatsApp y teléfono, además de otros canales digitales.

El usuario puede describir su problema y realizar consultas sobre los pasos que podría seguir. El agente también puede colaborar en la preparación de notas o presentaciones destinadas a organismos o entidades relacionadas con el conflicto.

La herramienta funciona como un sistema de orientación y asistencia digital. En caso de que el consumidor necesite una intervención profesional personalizada, la plataforma ofrece además una modalidad de acompañamiento que tiene costo.

Cuánto cuesta utilizar la plataforma

La utilización de las herramientas de inteligencia artificial de Reclama Conmigo es gratuita e ilimitada, según informó uno de los responsables del proyecto.

El usuario puede utilizar el sistema para comunicarse con una empresa, cargar información sobre el conflicto y consultar al agente de inteligencia artificial.

La plataforma también ofrece servicios adicionales de asesoramiento personalizado: esa modalidad tiene un costo y está destinada a quienes requieren acompañamiento específico durante la gestión del reclamo.

Por lo tanto, el funcionamiento contempla una instancia gratuita de utilización de la tecnología y una alternativa paga para determinados servicios de asistencia profesional.

Qué papel cumple la inteligencia artificial

La función principal de la inteligencia artificial dentro de la plataforma es procesar la información proporcionada por el consumidor y adaptarla a distintos formatos de comunicación.

En el caso de "Puteá Tranquilo", el usuario puede comenzar con un relato informal. El sistema toma los datos relevantes, descarta las expresiones que no resultan necesarias para la presentación y genera un texto formal.

El agente conversacional cumple otra función: responder preguntas y proporcionar información relacionada con los derechos del consumidor y las alternativas disponibles ante determinados conflictos.

La herramienta también puede utilizarse para preparar documentación que posteriormente sea presentada ante organismos de defensa del consumidor, bancos u otras entidades, según las características de cada caso.

La relación con los organismos de defensa del consumidor

Reclama Conmigo no forma parte de los organismos estatales de defensa del consumidor.

Durante la presentación de la plataforma, Vega explicó que el proyecto utiliza un canal propio y que sus responsables mantienen contacto con personas vinculadas con organismos de defensa del consumidor, aunque el funcionamiento de la plataforma es independiente de esos organismos.

Por ese motivo, utilizar Reclama Conmigo no implica reemplazar los procedimientos oficiales existentes. La herramienta funciona como un canal digital adicional para gestionar el contacto con empresas y preparar documentación vinculada con un reclamo.

En los casos en los que resulte necesario acudir a una instancia administrativa, el sistema puede ayudar al usuario a preparar la documentación correspondiente.

Cómo acceder a Reclama Conmigo

La plataforma se encuentra disponible online y permite iniciar un reclamo seleccionando la empresa involucrada y cargando los datos del caso.

Además, el agente de inteligencia artificial puede ser utilizado a través de canales como WhatsApp y teléfono, de acuerdo con la información proporcionada por sus responsables.

La propuesta combina así tres funciones: la carga de un problema de consumo, la generación automática de un reclamo formal y la posibilidad de realizar consultas a un agente de inteligencia artificial especializado en información sobre defensa del consumidor.